Il y a deux ans, le monde promettait de protéger la nature. La pression monte pour livrer

Il y a deux ans à Montréal, près de 200 pays ont signé un accord historique visant à inverser la perte de la nature d’ici la fin de la décennie et à lever 700 milliards de dollars par an pour atteindre cet objectif.

Au cours des deux prochaines semaines à Cali, en Colombie, les délégués se réuniront à la conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP16 pour vérifier leurs progrès – et les défenseurs espèrent les voir tenir leurs promesses.

Le rassemblement, qui commence lundi et se poursuivra jusqu’au 1er novembre, est considéré comme un point crucial des efforts visant à sauver la vie animale et végétale de la Terre. Voici un aperçu de la façon dont cela s’est passé et de la suite.

Quel est l’enjeu

La menace qui pèse sur les plantes et les animaux de la planète est bien documentée et devient de plus en plus urgente.

Selon une étude, jusqu’à un million d’espèces sont menacées d’extinction, la plupart d’ici quelques décennies. Rapport historique des Nations Unies 2019 .

Plus d’un demi-million d’espèces terrestres « n’ont pas d’habitat suffisant pour survivre à long terme » et risquent de disparaître si leurs habitats ne sont pas protégés et restaurés. Les océans ne se portent pas bien non plus.

Les espèces migratrices, dont de nombreux oiseaux et poissons, sont particulièrement vulnérables à la perte de leur habitat, a déclaré un autre rapport de l’ONU sorti cette année.

Un nouveau rapport des Nations Unies indique que près de la moitié des animaux migrateurs de la planète sont en déclin et que de nombreux oiseaux et poissons risquent de disparaître.

Dans le cadre de l’accord, connu sous le nom de Cadre mondial Kunming-Montréal pour la biodiversité, les pays ont convenu de protéger 30 pour cent des terres et de l’eau d’ici 2030, connu sous le nom de « 30 d’ici 30 ».

Lorsque l’accord a été signé, 17 pour cent des zones terrestres et 10 pour cent des zones marines étaient protégées – et ces niveaux n’ont pas changé de manière significative.

La plupart des pays sont à la traîne

À Montréal, presque tous les pays du monde se sont engagés à un cadre cela permettrait de « stopper et inverser » la perte de biodiversité d’ici 2030. Dans le cadre de l’accord, les pays se sont engagés à publier de nouveaux plans nationaux sur la manière dont ils atteindront une série d’objectifs et de cibles.

Mais depuis la semaine dernière, seulement 15 pour cent des pays, dont le Canada, ont soumis ces plans, selon un rapport. analyse du site d’information sur le climat Carbon Brief .

Justina Ray, présidente et scientifique principale de la Wildlife Conservation Society Canada, a déclaré qu’étant donné la complexité de l’accord de 2022, le retard n’est pas « entièrement surprenant » et elle espère que davantage de pays présenteront bientôt leurs plans.

« C’est globalement décourageant à certains égards, mais surtout parce que nous sommes déjà en retard sur ce point », a-t-elle déclaré dans une interview.

Où est l’argent ?

Dans le cadre de l’accord de Montréal, les pays riches se sont engagés à fournir aux pays en développement 20 milliards de dollars à partir de l’année prochaine et à augmenter progressivement cette somme jusqu’à 30 milliards de dollars d’ici 2030.

L’Organisation de coopération et de développement économiques signalé en septembre l’argent destiné aux pays en développement a considérablement augmenté, mais il manque encore 23 pour cent à l’objectif de 20 milliards de dollars.

Ray a déclaré que le financement sera essentiel pour permettre aux pays en développement de protéger leurs terres et leurs eaux.

« Dans toutes ces conventions – sur le climat, la biodiversité – la finance est à chaque fois au premier plan », a-t-elle déclaré.

Ce que fait le Canada

Le Canada a annoncé sa propre stratégie l’été dernier avec une facture cela le mettrait dans la loi.

Cette législation n’a pas encore été adoptée, et certains défenseurs soutiennent que le projet de loi ne va pas assez loin dans l’établissement d’objectifs nationaux pour protéger les terres et les océans.

Un homme prépare une exposition sur une zone verte avant la conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP16, dans la ville hôte de Cali, en Colombie, samedi. (Fernando Vergara/Associated Press)

« Bien que la stratégie du Canada pour la nature à l’horizon 2030 soit une étape bienvenue, il n’est pas certain qu’elle suffira à stopper, et encore moins à inverser, la perte de la nature », a écrit Anna Johnston, avocate au cabinet West Coast Environmental Law à Vancouver, dans un communiqué. article de blog avant la réunion.

« De plus, nous n’avons toujours pas de plan pour sa mise en œuvre. »

Le Canada abrite 20 pour cent de l’eau douce totale de la planète, 25 pour cent de ses zones humides et près de 25 pour cent de ses forêts boréales, selon la stratégie.

Avec le plus long littoral du monde, elle abrite également l’un des plus grands territoires marins du monde.