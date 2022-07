Il y a des trous au fond de l’océan. Les scientifiques ne savent pas pourquoi.

Les experts de la NOAA cherchent des réponses au cours de trois expéditions qu’ils appellent Voyage to the Ridge 2022, qui a commencé en mai et se terminera en septembre, dans des voyages qui les emmènent des eaux au large de Newport, RI, aux Açores et retour à Puerto Rico dans les Caraïbes.

Les explorateurs veulent savoir ce qui vit le long de la gamme continue des volcans sous-marins et ce qui se passe lorsque les processus géologiques qui créent la chaleur vitale sont arrêtés.

Ils portent une attention particulière aux communautés de coraux et d’éponges des grands fonds marins, qui sont “certains des écosystèmes marins les plus précieux de la planète”, a déclaré Derek Sowers, coordinateur de l’expédition à bord du navire NOAA, l’Okeanos Explorer.

Le Dr Sowers a déclaré que des expéditions telles que les projets Voyage of the Ridge étaient “fondamentales” pour établir une compréhension de la biodiversité de la planète et “des nouveaux composés produits par toutes ces formes de vie”.