"Il y a des lacunes": Le président turc As Quake Deaths Top 17 000

Les espoirs s’estompaient jeudi pour le sauvetage des survivants du tremblement de terre en Turquie et en Syrie, qui a tué plus de 17 500 personnes dans l’une des secousses les plus meurtrières depuis des décennies.

Un froid glacial a entravé la recherche de quatre jours de milliers de bâtiments rasés et la barre des 72 heures que les experts considèrent comme la période la plus susceptible de sauver des vies est passée.

Des proches ont été laissés à récurer des sacs mortuaires disposés dans un parking d’hôpital d’Antakya, dans le sud de la Turquie, pour rechercher des proches disparus, une indication de l’ampleur de la tragédie.

“Nous avons retrouvé ma tante, mais pas mon oncle”, a déclaré Rania Zaboubi, une réfugiée syrienne qui a perdu huit membres de sa famille, alors que d’autres survivants cherchaient les corps d’êtres chers parmi les cadavres.

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi matin alors que les gens dormaient tôt dans une région où de nombreuses personnes avaient déjà subi des pertes et des déplacements en raison de la guerre civile en Syrie.

Un responsable du poste frontière de Bab al-Hawa a déclaré à l’AFP qu’un convoi d’aide a atteint jeudi le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, le premier depuis le tremblement de terre qui a laissé des survivants dormir à l’extérieur en raison des risques de répliques.

Une décennie de guerre civile et de bombardements aériens syro-russes avait déjà détruit des hôpitaux, effondré l’économie et provoqué des pénuries d’électricité, de carburant et d’eau.

Températures de congélation

Les températures dans la ville turque de Gaziantep ont plongé à moins cinq degrés Celsius (23 degrés Fahrenheit) tôt jeudi, mais des milliers de familles ont passé la nuit dans des voitures et des tentes de fortune – trop effrayées ou interdites de rentrer chez elles.

Les parents ont marché dans les rues de la ville – près de l’épicentre du tremblement de terre de lundi – portant leurs enfants dans des couvertures parce qu’il faisait plus chaud que d’être assis dans une tente.

Certaines personnes ont trouvé refuge chez des voisins ou des parents. Certains ont quitté la région. Mais beaucoup n’ont nulle part où aller.

Des gymnases, des mosquées, des écoles et certains magasins ont ouvert la nuit. Mais les lits sont toujours rares et des milliers de personnes passent la nuit dans des voitures avec des moteurs en marche pour fournir de la chaleur.

“Quand nous nous asseyons, c’est douloureux et je crains pour tous ceux qui sont piégés sous les décombres”, a déclaré Melek Halici, qui a enveloppé sa fille de deux ans dans une couverture alors qu’ils regardaient les sauveteurs travailler dans la nuit.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, après avoir critiqué en ligne la réponse initiale à la catastrophe, s’est rendu dans l’un des endroits les plus durement touchés, Kahramanmaras, et a reconnu les problèmes.

“Bien sûr, il y a des lacunes. Les conditions sont claires. Il n’est pas possible d’être prêt pour une catastrophe comme celle-ci”, a-t-il déclaré mercredi.

Course contre la montre

Des responsables et des médecins ont déclaré que 14 351 personnes étaient mortes en Turquie et 3 162 en Syrie suite au tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi, portant le total confirmé à 17 513. Les experts craignent que le nombre ne continue d’augmenter fortement.

“Nous courons maintenant contre la montre pour sauver des vies ensemble”, a déclaré la chef de l’UE Ursula von der Leyen sur Twitter.

Malgré les espoirs de sauvetage qui s’estompent, des milliers de chercheurs locaux et étrangers n’ont pas abandonné la chasse aux survivants.

Deux douzaines d’enfants et certains de leurs parents du nord de Chypre – 39 Chypriotes turcs au total – étaient en voyage scolaire pour participer à un tournoi de volley-ball lorsque le tremblement de terre a frappé leur hôtel à Adiyaman, dans le sud-est de la Turquie.

Le gouvernement de leur région d’origine a déclaré une mobilisation nationale, louant un avion privé afin qu’ils puissent se joindre à l’effort de recherche et de sauvetage des enfants.

Ilhami Bilgen, dont le frère Hasan faisait partie de l’équipe de volley-ball, a regardé l’effrayant tas de dalles de béton et de lourdes briques qui constituait autrefois l’hôtel.

“Il y a un creux là-bas. Les enfants ont peut-être rampé dedans”, a déclaré Bilgen. “Nous n’avons toujours pas perdu espoir.”

Des dizaines de pays, dont la Chine et les États-Unis, se sont engagés à apporter leur aide, et des équipes de recherche ainsi que des secours sont déjà arrivés.

Aide internationale

A Bruxelles, l’UE prévoit une conférence des donateurs en mars pour mobiliser l’aide internationale pour la Syrie et la Turquie.

L’Union européenne a déclaré que la conférence se tiendrait en coordination avec les autorités turques “pour mobiliser des fonds de la communauté internationale en faveur des peuples” des deux pays.

Le bloc n’a pas tardé à envoyer des équipes de secours en Turquie après le tremblement de terre massif de magnitude 7,8 qui a frappé le pays lundi près de la frontière avec la Syrie.

Mais il n’a initialement offert qu’une aide minimale à la Syrie par le biais des programmes humanitaires existants en raison des sanctions de l’UE imposées depuis 2011 au gouvernement du président Bachar al-Assad en réponse à sa répression brutale contre les manifestants, qui a dégénéré en guerre civile.

Mercredi, Damas a lancé un appel officiel à l’aide de l’UE, a déclaré le commissaire à la gestion des crises du bloc.

La frontière turco-syrienne est l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

Le tremblement de terre de lundi était le plus important que la Turquie ait connu depuis 1939, lorsque 33 000 personnes sont mortes dans la province orientale d’Erzincan.

En 1999, un tremblement de terre de magnitude 7,4 a tué plus de 17 000 personnes.

