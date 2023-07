« Il y a des groupes de fans qui veulent vous combattre »: Preston Johnson, propriétaire de Crawley Town, dévoile ses « erreurs »

En avril 2022, les investisseurs américains en crypto-monnaie WAGMI United (We’re All Gonna Make It) sont devenus les nouveaux propriétaires de League Two du côté de Crawley Town avec un objectif clair : atteindre la Premier League.

Preston Johnson et Eben Smith sont les co-fondateurs de WAGMI, et au cours des 15 mois qui ont suivi leur prise de contrôle de Crawley, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu.

Preston Johnson, pour sa part, voit des cascades comme inviter YouTubers à s’entraîner et à jouer avec la première équipe comme le seul moyen d’atteindre les objectifs extrêmement ambitieux de WAGMI, et souligne la croissance des médias sociaux et l’argent collecté pour des œuvres caritatives comme des éléments positifs. Il dit que WAGMI est entré dans un club qui ne payait pas ses factures de services publics, avait d’énormes dettes et a ensuite été immédiatement frappé par la nouvelle que le patron John Yems aurait créé une culture de racisme au club.

Yems a été banni par Crawley presque immédiatement après l’arrivée de WAGMI et est maintenant suspendu du football jusqu’au début de 2026.

« En fin de compte, je pense que l’essentiel est que si vous gagnez des matchs de football, les supporters locaux ne se soucient pas autant du contenu que nous diffusons ou des stratégies uniques que nous essayons », explique Johnson à QuatreQuatreDeux.

« Le lent démarrage ne nous a pas permis d’approfondir notre thèse globale et notre stratégie de construction d’un public international pour un club local qui perd des millions de livres par an et n’a aucun moyen de générer des revenus supplémentaires pour se maintenir. »

Johnson ne regrette pas sa décision de s’asseoir en pirogue pour une défaite contre Stevenage fin décembre, quelques heures après que le manager Matthew Etherington et son assistant, Simon Davies, aient démissionné après seulement 34 jours de règne. Il n’hésite pas à rejeter les informations selon lesquelles il aurait tenté de faire un remplacement mais aurait mal compris les règles.

Pour lui, l’affaire Yems a miné la saison mais des progrès ont été réalisés en dehors du terrain, avec des installations d’entraînement améliorées, une fréquentation moyenne plus élevée, des billets moins chers et une situation financière plus saine. En fait, il a l’intention de doubler la vision de WAGMI.

« Je pense que l’une des plus grandes erreurs que nous ayons commises est de ne pas faire confiance aux chiffres et aux données tout de suite, et d’accorder trop d’importance au dépistage et au recrutement de football traditionnels – faire confiance aux footballeurs. »

C’est un point de conflit majeur entre WAGMI et certaines parties de la fanbase. Des deux côtés, l’équilibre semble rompu entre « The Internet’s Team » et le club de base qui n’a passé que trois ans de son histoire au-dessus du quatrième niveau. Les supporters ont le sentiment que leurs propriétaires ne comprennent pas le jeu au-delà des chiffres. Johnson croit de tout cœur aux données et estime que les critiques sont parfois allées trop loin.

Lorsqu’il est devenu le visage de la prise de contrôle, il a passé beaucoup de temps en ville, même dans un pub local, à acheter une pinte pour tous les fans qui en voulaient une. Le traitement d’un mélanome – finalement couronné de succès – signifiait qu’il devait retourner aux États-Unis peu de temps après. Cependant, il estime qu’un tel niveau d’engagement précoce signifie que lorsque lui et WAGMI se sont retirés en janvier, après le départ d’Etherington, le Accompagnateurs question et l’incident de l’abri, il a été vu sous un jour pire qu’il ne l’aurait été pour des propriétaires plus éloignés.

« J’étais constamment en ligne, ce qui fait également partie du plaisir et est un aspect intéressant, pour que les fans interagissent régulièrement avec moi », déclare Johnson. « Je répondais toujours aux DM. Mais ils se sont retournés rapidement quand nous ne gagnions pas, et vous avez commencé à recevoir des menaces.

« Certains fans m’ont contacté lors d’un chat privé en groupe de fans, en disant: » Il y a des groupes de fans qui se réunissent qui veulent vous combattre et ils savent que vous séjournez à l’hôtel Sandman « . Donc, je suis parti le lendemain matin et je suis allé à Londres à la place. C’est probablement au-dessus de la ligne. Je sais que c’est leur vie, leur club de football, mais cela m’a affecté d’un point de vue émotionnel, c’est sûr.

Quel que soit l’avenir de Crawley Town en 2023/24, la relation entre ses propriétaires et ses fans doit s’améliorer s’ils veulent réussir.

