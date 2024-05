« Il y a des enjeux très graves ici »

EDD déclare qu’il « ne prend aucune mesure pour interdire ces entreprises en Californie », mais des questions demeurent

Cela a commencé par un audit de routine chez Cast & Crew, l’une des nombreuses sociétés de paie au service de l’industrie du divertissement.

Mais cet audit – généralement mené en secret – a désormais sonné l’alarme à travers Hollywood.

La semaine dernière, Cast & Crew a publié un avertissement selon lequel le Département de développement de l’emploi de Californie tentait « d’invalider le recours aux prêts » – une structure courante par laquelle les professionnels du divertissement sont payés.

Sans les entreprises de prêt, les travailleurs ne pourraient pas déduire certaines dépenses liées à leur emploi, ce qui entraînerait une hausse des impôts sur le revenu. Leurs revenus seraient également soumis aux charges sociales, qui financent les programmes nationaux d’assurance chômage et invalidité.

« Nous savions que le simple fait de divulguer cette information provoquerait une certaine panique », a déclaré John Berkley, PDG de Cast & Crew, dans une interview mardi soir. « Nous ne recherchions pas du tout cette panique. Mais nous savions en quelque sorte qu’il y avait tellement de gens qui dépendaient de la structure de prêt, et s’il y avait une menace réelle ou perçue pour cette structure, les gens seraient nerveux.

SAG-AFTRA dit ses membres samedi qu’il examine la situation.

« Nous sommes tous prêts à expliquer l’histoire, la validité et l’importance des sociétés de prêt aux travailleurs de l’industrie du divertissement, et à souligner l’impact dévastateur que le fait de ne pas tenir compte de ces entités aurait sur l’industrie », a déclaré le syndicat.

L’EDD n’a pas encore pleinement expliqué ce qu’elle fait.

Dans un communiqué publié dimanche, l’EDD a indiqué qu’il lui était interdit de confirmer ou de commenter des audits spécifiques. Mardi, l’agence a déclaré dans un communiqué qu’elle « ne prendrait aucune mesure pour interdire ces entreprises en Californie ».

L’agence a poursuivi en déclarant qu’elle percevait des charges sociales et que son « engagement est de garantir que ces taxes soient collectées conformément à la loi de l’État ».

« Nous poursuivrons notre communication avec les représentants de l’industrie pour garantir que leurs préoccupations soient entendues et comprises », a déclaré l’agence. « Nous sommes optimistes que ce dialogue contribuera à apporter davantage de clarté et d’informations au bénéfice de tous ceux qui travaillent dans l’une des industries les plus emblématiques de Californie. »

Ross Agre, directeur juridique de Cast & Crew, a déclaré mardi que l’audit impliquait l’une de ses entités de paie et affectait environ 2 000 sociétés de prêt.

Tout a commencé par un examen des demandes d’allocations de chômage.

« La base de l’audit est que l’EDD examine les demandes de chômage et la manière dont les employés bénéficiant de prêts déposaient ces demandes », a déclaré Agre. « Je pense que l’EDD se concentre en fin de compte sur le paiement et la collecte appropriés des emplois et de certaines taxes associées. »

Les entrepreneurs indépendants et les travailleurs autonomes ne sont généralement pas admissibles à l’assurance-chômage, car ils n’ont pas cotisé au programme.

Cast & Crew a décidé d’alerter les syndicats du spectacle après avoir réalisé que l’examen était potentiellement conséquent pour beaucoup de monde. Le problème affecte à la fois les membres d’équipe qui travaillent en dessous de la ligne ainsi que les travailleurs au-dessus de la ligne comme les acteurs et les réalisateurs.

« Ils adoptent une nouvelle approche politique concernant l’ensemble de la structure des prêts », a déclaré Berkley. « Je ne sais pas exactement comment interpréter quelle est leur position. Ce que nous savons, c’est qu’ils enquêtent sur ces entités de prêt et ont évalué les impôts qui devraient être payés.»

Cast & Crew fournit des services de paie à ses clients – des sociétés de production – mais ne décide pas de la structure appropriée par laquelle payer les gens. Cela facilite simplement la transaction.

En tant que tel, il n’a pas une compréhension complète des enjeux de l’audit et il ne prend pas position sur la manière dont celui-ci devrait se dérouler.

La position d’EDD pourrait être une conséquence de l’AB 5, la loi californienne de 2019 qui limitait la classification des travailleurs comme « entrepreneurs indépendants » plutôt que comme employés. Agre a déclaré qu’il n’était pas clair si c’était la base de la position de l’EDD.

« Je ne pense pas que nous puissions dire exactement comment l’EDD interprète cela », a-t-il déclaré. « Chez Cast & Crew, nous n’avons aucune visibilité sur la relation entre notre client et le prêt auquel il s’engage. »

Cast & Crew a déposé une requête auprès d’un juge administratif contestant l’évaluation par l’EDD du traitement fiscal des prêts.

« Nous avons le sentiment de faire cela au nom de l’industrie et de poursuivre ce qui semble être une pratique standard de l’industrie », a déclaré Berkley. « Je suis sûr que les syndicats, les guildes et nos clients nous rejoindraient dans cette démarche. Mais nous ne sommes pas là pour combattre l’EDD… Nous ne sommes pas là pour lutter contre la politique.»

La contestation de la détermination de l’EDD se joue à huis clos.

Le juge administratif a décidé que les 2.000 sociétés de prêt concernées par l’audit recevraient des mises en demeure, leur donnant ainsi la possibilité de contester l’évaluation de l’EDD. Ces avis devraient être publiés prochainement et toute personne qui en recevra un aura 30 jours pour répondre.

Cast & Crew a discuté de ce problème avec d’autres prestataires de services de paie et pense que cela les affectera également.

«Cela s’est produit lors d’un audit d’une de nos sociétés de paie. D’autres audits pourraient avoir lieu ou auront lieu », a déclaré Berkley. « Nous sommes audités comme le font tous nos concurrents. Il n’y a aucune raison de supposer qu’une situation très similaire ne se produirait pas. »

La société de paie a déclaré qu’elle tiendrait les gens informés, dans la mesure du possible. Mais l’entreprise ne sait pas comment la position d’EDD pourrait affecter d’autres agences d’État – comme le Franchise Tax Board, qui perçoit l’impôt sur le revenu de l’État – et n’est pas en mesure de donner des conseils sur la manière dont les travailleurs doivent gérer la situation.

« Les enjeux sont très importants ici », a déclaré Berkley. « Mais nous ne savons pas exactement ce qui se passe. »