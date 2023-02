«Il y a des enfants sous le bus»: des parents québécois racontent des moments après que le bus a frappé la garderie

Une ville au nord de Montréal était unie dans le chagrin jeudi alors que des parents, des membres de la communauté et des élus se sont réunis pour rendre hommage à deux enfants qui ont été tués un jour plus tôt lorsqu’un autobus de la ville a percuté une garderie pendant une période de débarquement matinale chargée.

Tout au long de la journée, un flux constant de visiteurs s’est arrêté pour ajouter au mémorial grandissant de fleurs et d’ours en peluche devant la Garderie Éducative Ste-Rose, à Laval, au Québec, essuyant des larmes et exprimant leur incompréhension face à ce que les autorités dire était une attaque délibérée.

André Beaudoin, père d’un garçon de deux ans qui fréquente la garderie, a déclaré avoir dû traverser des débris mercredi pour aider à sortir des enfants blessés de sous l’autobus, qui avait brisé la façade du bâtiment.

«J’ai réussi à en retirer quatre; la dernière fille… sa tête était vraiment coincée », a-t-il déclaré aux journalistes.

Beaudoin a déclaré qu’il venait de se garer pour déposer son fils lorsqu’il a vu l’autobus de la ville foncer dans la garderie. Il a dit qu’il a couru dans le bâtiment, et malgré le fait que la plupart des enfants avaient fui, “nous avons entendu les cris” de ceux qui étaient encore piégés.

Deux enfants, tous deux âgés de quatre ans, ont été tués dans l’accident et six autres ont été hospitalisés. Pierre Ny St-Amand, un chauffeur de 51 ans de la Société de transport de Laval, a été arrêté sur les lieux et plus tard accusé de deux chefs de meurtre au premier degré ainsi que de sept autres chefs d’accusation, dont une tentative de meurtre et des voies de fait graves.

Jeudi, de grandes feuilles de contreplaqué recouvraient le mur endommagé du bâtiment clôturé, à côté d’une joyeuse pancarte épelant le nom de la garderie en lettres roses. Des tas de débris du toit et de l’intérieur endommagés gisaient dans la neige. Le bus, qui était logé dans le mur, a été remorqué mercredi soir.

Deux enfants blessés lors de l’attaque présumée sont sortis de l’hôpital, ont annoncé jeudi les responsables de la santé de Montréal. L’une d’elles est une amie proche des filles jumelles de Bruno Belzile et Geneviève Berthiaume Gagnon, un couple qui est revenu sur les lieux jeudi.

Les jumelles du couple, qui sont maintenant à l’école primaire, connaissaient également l’un des deux enfants décédés. «Nous sommes allés à des anniversaires avec elle», a déclaré Berthiaume Gagnon.

“Nous voulons attendre et trouver les bons mots pour leur dire ce qui s’est passé”, a-t-elle déclaré à propos de ses filles jumelles. “Nous ne voulons pas leur faire peur à propos de la vie en général.”

Belzile et Berthiaume Gagnon ont également une fille de deux ans et demi, qui était à la garderie lorsque l’autobus a percuté. Berthiaume Gagnon a dit s’attendre à ce que sa plus jeune mette du temps à se remettre du choc. “Hier, quand mon mari est entré dans sa chambre pendant que je lui lisais une histoire, il a juste ouvert la porte et elle a sursauté”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, le premier ministre du Québec, François Legault, et d’autres dirigeants politiques se sont rendus dans le quartier pour offrir un soutien aux familles et aux éducatrices en garderie touchées par la tragédie.

Legault s’est également entretenu brièvement avec Beaudoin, qui a déclaré au premier ministre: «Nos garderies doivent être protégées.» Il a dit qu’il devrait y avoir des barrières installées devant les installations pour les protéger des véhicules.

Aux côtés de Beaudoin se trouvait Hamdi Benchaabane, un voisin qui s’était précipité sur les lieux mercredi matin et, avec Beaudoin et deux autres, avait aidé à maîtriser le chauffeur.

Legault a dit aux deux hommes qu’il était fier d’eux.

“Ne minimisez pas ce que vous avez fait, pour avoir sauté sur l’homme”, a déclaré le premier ministre. Il a souligné qu’une aide psychologique est disponible pour les personnes traumatisées. « N’hésitez pas à aller parler aux gens », dit-il aux hommes. “C’est important. Il est nécessaire.” Il a dit que le même message s’applique aux enfants et aux travailleurs qui étaient présents lorsque le bus est arrivé.

“Ce sont des images avec lesquelles ils vivront toute leur vie”, a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, les autorités tentaient encore de comprendre ce qui avait pu amener quelqu’un à conduire un bus dans une garderie. « Le mobile demeure encore aujourd’hui incompréhensible », a déclaré le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel aux journalistes à Québec.

Interrogé sur ce que les autorités auraient pu faire pour empêcher ce genre de violence, Bonnardel a déclaré que « personne ne peut prédire ce genre d’événement. Personne ne peut prédire que quelqu’un se lève le matin, décolle avec un bus et décide de frapper une garderie avec un bus.

Des témoins ont déclaré que le chauffeur délirait après être sorti du bus, arrachant ses vêtements et criant alors que plusieurs personnes le retenaient au sol avant l’arrivée de la police.

Des voisins ont décrit l’accusé comme un père calme et agréable de deux jeunes filles qui n’avaient montré aucun signe de détresse. Lionel Carmant, le ministre responsable des Services sociaux, a déclaré aux journalistes à Québec que les responsables régionaux de la santé à Laval n’avaient trouvé aucune preuve que l’accusé avait reçu des soins pour des problèmes de santé mentale ou avait demandé de l’aide.

La porte-parole de la police de Laval, Erika Landry, a déclaré que la police avait terminé son enquête sur les lieux, mais qu’un poste de commandement est resté en place jeudi avec des travailleurs de crise pour fournir un soutien à tout citoyen qui en aurait besoin.

Une veillée aux chandelles à la mémoire des victimes est prévue jeudi soir dans une église voisine, en présence du premier ministre Justin Trudeau.

—Morgan Lowrie, La Presse Canadienne

CriminalitéQuébec