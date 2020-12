AKRON, Ohio – Le Père Noël a vraiment existé.

Helen Arnold l’a rencontré de manière inattendue en 1953 alors qu’il faisait des achats dans le grand magasin Polsky au centre-ville d’Akron.

La brève rencontre a changé la vie de sa famille. De cette année à 1965, les Arnolds avaient un généreux Père Noël secret à Noël.

Avec son salaire hebdomadaire comme lave-vaisselle, Helen n’avait que 37 $ à dépenser en cadeaux en 1953. Son mari, Roy, avait été licencié du département d’assainissement d’Akron et le couple avait huit enfants – Cathy, Royal, Mona, Gale, John , Gary, Carla et Gerald – et accueilleraient bientôt un neuvième, Donna. Un dixième enfant, Marsha, était mort bébé.

Ils résidaient dans une petite maison sous un pont voisin. En plus de la famille de 10 personnes, les parents, le frère, les deux sœurs et leurs trois enfants d’Helen y vivaient également.

Royal Arnold, 76 ans, d’Akron a compris qu’il était difficile pour ses parents de payer les factures. Il a même proposé de se contenter de moins pour que ses frères et sœurs aient plus.

«Je me souviens lui avoir dit:« Si vous n’en avez pas assez pour m’offrir un cadeau de Noël, ne vous en faites pas »», dit-il.

Royal avait 9 ans en 1953 quand lui et trois frères et sœurs ont accompagné leur mère chez Polsky. Ils parcouraient le sous-sol de bonnes affaires quand un inconnu les a approchés.

«Ce sont vos enfants?» l’homme a demandé à Helen. «Ce sont des enfants adorables et bien élevés.»

Avant qu’Helen ne sache ce qui se passait, l’inconnue a placé un billet de 20 $ dans sa main et a dit: « Achetez-leur quelque chose de gentil pour Noël. »

Il a ensuite disparu dans la foule animée. C’est arrivé si vite qu’Helen ne l’a pas bien regardé, mais elle l’a décrit plus tard comme étant petit, blanc et mince, peut-être 50 ans avec des cheveux bruns grisonnants.

«Tout ce dont je me souviens, c’est de tenir la main de ma mère et ma mère a été choquée. Dit Royal.

C’était un miracle de Noël. Helen est rentrée chez elle ce soir-là et a noté une note dans le Akron Beacon Journal, qui fait maintenant partie du réseau USA TODAY:

«Je veux écrire cette lettre de remerciement au monsieur qui était dans la cave de Polsky lundi dernier (30 novembre)», a-t-elle écrit. «Il m’a donné 20 $ pour acheter des cadeaux de Noël pour les quatre enfants que j’avais avec moi. Je suis mère de huit enfants et chaque centime ou dollar compte pour moi …

«Je ne connais pas le monsieur, mais où qu’il soit, je suis sûr qu’il ne sait pas quel ascenseur il m’a donné. J’ai pu payer en espèces une partie des vêtements que j’avais l’intention de mettre en réserve.

«L’esprit de Dieu et l’esprit de Noël étaient certainement présents lorsque ce monsieur a laissé tomber cet argent dans ma main…

«Je n’ai jamais pu remercier ce monsieur car il a disparu dans la foule pendant que mes enfants et moi le regardions.

«Merci, Monsieur, où que vous soyez.»

Elle l’a signé «Grateful Mother».

Deux jours après la publication de la lettre, un homme est entré dans le hall du Beacon Journal, a remis une enveloppe à un préposé à l’entretien et a dit: «Voyez que ça va à la bonne personne. Il est ensuite rapidement parti.

L’enveloppe contenait quatre billets de 20 $ et une note qui disait: «Je n’avais aucun moyen de savoir que la dame avait huit enfants. Ma! J’ai peut-être quelques dollars terrestres mais c’est elle qui est bénie et avec huit petits pour trouver le temps de reconnaître le petit cadeau que vous méritez. Si le Beacon Journal voit que vous obtenez ceci, faites-en un joyeux Noël pour tous les enfants. Je serai largement récompensé en visualisant simplement la lueur dans leurs yeux. Signé: Santa Claus.

Un journaliste a retrouvé l’identité de «Grateful Mother», s’est rendu au domicile d’Arnold et a remis les 80 $ à Helen.

«Vous ne voulez pas dire que c’est du même homme, n’est-ce pas? Elle haleta.

Elle avait acheté trois robes et deux paires de pantalons avec les 20 $ d’origine.

«Maintenant, les enfants peuvent aussi avoir des jouets», dit-elle.

La joie a rempli la maison Arnold ce Noël. L’histoire heureuse aurait pu s’arrêter là, mais elle était loin d’être terminée.

En décembre 1954, une autre enveloppe est arrivée au bureau du journal. Il contenait 100 $ et une note: «Vous vous souvenez de Grateful Mother et des huit enfants à Noël dernier? Je viens d’arriver en ville. Pourriez-vous lui apporter ceci pour que les enfants puissent avoir une belle visite du Père Noël? Sinon, je suis sûr que vous connaissez des enfants méritants. Joyeux Noël à toi. -Père Noël. »

Une fois de plus, un journaliste a remis le cadeau à Helen.

«Oh, mon Dieu», cria-t-elle. «J’ai prié que quelque chose se passe. Mais je ne m’y attendais jamais.

Elle a expliqué que l’année avait été particulièrement difficile. Elle avait perdu son emploi et son mari n’avait trouvé qu’un travail temporaire. Ils n’avaient que 16 $ pour acheter quelques jouets pour les enfants.

«C’est merveilleux, tout simplement merveilleux», a-t-elle déclaré à propos du cadeau du Père Noël. « Que Dieu le bénisse. »

Fait remarquable, une autre enveloppe de 100 $ est arrivée en 1955, suivie de 220 $ en 1956 et de 220 $ en 1957. Chaque enveloppe contenait une brève note demandant au Beacon Journal de donner l’argent à «Grateful Mother».

«Nous sommes devenus l’histoire de Noël chaque année», a déclaré Royal.

Les vacances passaient. Après avoir été traitée pour un cancer, Helen a étudié pour devenir esthéticienne auprès du Bureau de réadaptation professionnelle de l’Ohio et a trouvé un travail à temps partiel. Son mari est retourné au travail d’assainissement, mais a subi une blessure au dos et a été licencié à nouveau.

Avec les cadeaux du Père Noël, la famille a acheté des chaussures, des vêtements et des jouets pour les enfants, payé les factures de la maison, acheté du charbon pour le four et acheté d’autres articles nécessaires.

«Seule une mère comprend le souci de vouloir tant pour sa famille et d’avoir si peu à offrir, surtout à Noël», a expliqué Helen. «Savoir que Dieu veille sur nous et nous a fourni un gardien qui a un cœur si merveilleux a rempli mon cœur de gratitude.»

Le Père Noël fantôme a continué à donner généreusement. La famille Arnold a reçu 300 $ en 1958, 350 $ en 1959, 350 $ en 1960, 400 $ en 1961 et 300 $ en 1962.

Et chaque année, la famille a exprimé une appréciation éternelle.

Le Père Noël a décollé de Noël 1963, admettant plus tard qu’il ne pouvait pas donner d’argent aux Arnolds sans révéler son identité, mais il est revenu avec 300 $ en 1964 et 300 $ en 1965.

À ce moment-là, la situation de la famille avait changé. Helen a travaillé dans le bureau de rénovation urbaine d’Akron, et dans quelques années, elle serait nommée présidente de la section Akron de la NAACP. Son mari, Roy, dirigeait un bar et les enfants étaient devenus de jeunes hommes et femmes.

Au total, le mystérieux bienfaiteur a donné aux Arnolds 3 040 $ sur 12 ans, ce qui représente près de 25 000 $ aujourd’hui.

Royal pense que la gentillesse d’un étranger a aidé sa mère à réussir.

« Je pense que cela nous a tous aidés de différentes manières », a-t-il déclaré. « Je pense que ma famille a marqué l’histoire dans cette ville. »

Royal a grandi pour devenir un restaurateur qui possédait Arnold’s Baroudi et Arnold’s Rib House à Akron.

En 1977, Helen a remporté l’élection au Conseil de l’éducation d’Akron, devenant la première femme afro-américaine à siéger au conseil. Voulant redonner à la communauté qui l’avait aidée, elle a été la championne de tous ceux qu’elle considérait comme défavorisés.

Elle a été réélue cinq fois et est restée en fonction jusqu’à sa mort en 2001 à l’âge de 76 ans. En 2007, le centre d’apprentissage communautaire Helen Arnold a ouvert, desservant la maternelle à la cinquième année dans le groupe scolaire Buchtel.

La famille Arnold n’a jamais appris l’identité du Père Noël secret qui a disparu aussi mystérieusement qu’il est arrivé. Quelques théories ont surgi, mais un nom n’a jamais été confirmé.

«Je serais curieux de savoir», a déclaré Royal.

Ses parents sont partis maintenant, et il ne reste que six frères et sœurs. Le flambeau passe à des générations de petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Quand Helen Arnold fut convaincue que le Père Noël avait fini d’aider sa famille, elle rédigea une autre lettre de remerciements.

«Même si le Père Noël ne passera pas cette année, nous avons de nombreux souvenirs heureux qui se sont écoulés», écrit-elle. «Je pense aux changements qu’il a provoqués – restaurer notre foi en notre prochain, nous donner le courage de faire face à nos lendemains sombres ou brillants, et surtout espérer pour l’avenir …

«Nous donnons au Père Noël comme cadeau spécial notre plus grand respect à un gentil vieux monsieur qui a choisi de montrer qu’il se souciait de nous. Que Dieu prenne soin de vous, où que vous soyez. »