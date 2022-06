Il y a des décennies, Alito a présenté une stratégie méthodique pour finalement annuler Roe

Et en 2016 et 2020, il faisait partie des dissidents lorsque le tribunal a voté de justesse pour annuler des lois presque identiques du Texas et de la Louisiane qui réglementaient strictement les cliniques d’avortement d’une manière qui en a forcé beaucoup à fermer.

La majorité a déclaré en 2016 que la loi du Texas imposait un fardeau indu à l’accès à l’avortement et en 2020 qu’une contestation de la loi de la Louisiane était contrôlée par le précédent précédent. Les deux fois, le juge Alito a écrit de longs avis disant que les contestations de ces lois auraient dû être rejetées pour des raisons de procédure.

Mais en 2016 et 2020, tout comme en 1985, une nouvelle attaque frontale contre le droit à l’avortement aurait échoué. Avec la juge Ruth Bader Ginsburg toujours sur le banc, il n’y a pas eu cinq votes pour renverser Roe. Cette année, il n’était plus nécessaire d’adopter une approche restreinte et plus lente.

Malgré les objections du juge en chef John G. Roberts Jr. – qui a convenu qu’une loi du Mississippi interdisant les avortements après 15 semaines devrait être maintenue, mais a déclaré que la « décision dramatique et conséquente de la majorité n’est pas nécessaire pour trancher l’affaire devant nous » et a violé le principe de retenue judiciaire – le temps longtemps envisagé pour une attaque directe contre Roe était venu.

“L’avortement pose une question morale profonde”, a écrit le juge Alito. « La Constitution n’interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d’interdire l’avortement. Roe et Casey se sont arrogé cette autorité. Nous annulons maintenant ces décisions et rendons cette autorité au peuple et à ses représentants élus. »