Josep Borrell a insisté sur le fait que le bloc devrait “doubler” ses efforts pour soutenir l’armée de Kiev

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré mardi aux législateurs que malgré les sanctions contre Moscou et le soutien militaire à l’Ukraine, l’UE devait maintenir des contacts diplomatiques avec la Russie sur des questions clés telles que la sécurité nucléaire et l’approvisionnement alimentaire mondial.

“Les diplomates sont formés pour parler à tout le monde, et il y a sans aucun doute des choses dont nous devons discuter avec le président de la Russie”, Borrell a déclaré lors d’une réunion du Parlement européen.

Borrell a cité la sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye – que la Russie a accusé les forces ukrainiennes de bombarder – comme un domaine où la coopération est essentielle. De même, il a déclaré qu’un accord autorisant la reprise des expéditions de céréales depuis les ports ukrainiens le mois dernier n’aurait pas été possible sans parler aux responsables russes – même si Moscou a accusé les pays occidentaux de rompre leurs engagements dans le cadre de cet accord.

Cependant, Borrell a refusé de bouger sur les sanctions anti-russes et a insisté pour que le bloc élargisse son soutien militaire à l’Ukraine.

Le chef de la diplomatie de l’UE a souligné que “ce n’est pas le moment de faiblir” et que les dirigeants de l’UE “devrait redoubler d’efforts” pour financer l’armée de Kiev. De même, il a déclaré que “Maintenir l’Ukraine en vie économiquement est absolument vital.”

Les deux ont prouvé des efforts coûteux pour l’UE, qui est simultanément aux prises avec une inflation galopante et une crise énergétique largement causée par la décision du bloc de se couper du pétrole russe et d’imposer des sanctions qui ont entraîné l’arrêt des approvisionnements en gaz russe vers l’Europe. L’UE a jusqu’à présent distribué 1 milliard d’euros sur un programme d’aide économique de 9 milliards d’euros à l’Ukraine et a accordé à Kiev 2,5 milliards d’euros d’aide militaire (1 € = 1 $).

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l’UE d’avoir commis des “suicide” avec sa politique de sanctions, alors qu’un sentiment similaire a été exprimé au sein du bloc et par d’autres dirigeants mondiaux.

S’adressant aux législateurs mardi, Borrell a déclaré que l’UE ne reviendrait pas sur sa politique de sanctions. “Il est important pour nous d’insister sur le fait que les sanctions sont efficaces”, il a dit. “Vous ne pouvez pas les lever jusqu’à ce qu’ils aient produit leur effet.”