«Il y a de l’aide là-bas»: la victime brûlée de Kelowna identifiée comme un homme au passé troublé de 22 ans

Le dernier incendie à «Tent City» de Kelowna rappelle la difficulté d’être sans abri par temps froid et la crise actuelle de la drogue dans la province.

Lundi soir (19 décembre), un petit incendie s’est déclaré à «Tent City» de Kelowna, détruisant deux tentes et envoyant une personne à l’hôpital. La personne qui a été envoyée à l’hôpital a été identifiée comme étant Dave Laboucane, 42 ans. Il a été brûlé lorsqu’il est retourné dans sa tente pour tenter de sauver ses affaires.

La mère de Laboucane, Honor, a contacté Capital News pour identifier que son fils était celui qui avait subi les blessures. Elle a dit que son fils est actuellement aux soins intensifs sous sédation lourde à l’hôpital général de Kelowna et qu’il sera bientôt transporté par avion à l’unité des brûlés de l’hôpital général de Vancouver.

“Les médecins disent qu’il sera là pendant des mois pour guérir”, a déclaré Honor.

Les graphiques de peau feront partie du processus de récupération.

Dave est dans la rue à cause de sa dépendance au fentanyl et vit dans les rues de Kelowna depuis plus de cinq ans. Plus tôt cette année en juin, Dave a appelé sa mère pour lui demander de l’aide. Elle s’est envolée pour Kelowna depuis Fort McMurray, et cela s’est avéré être le bon moment car sa vie a été sauvée lorsqu’ils l’ont emmené à l’hôpital Vernon Jubilee. La sœur d’Honor est infirmière à Vernon. Tous les deux se sont rendus à Kelowna et ont marché jusqu’au centre-ville jusqu’à ce qu’ils trouvent Dave. Quand ils sont revenus chez la sœur, Dave a commencé à vomir du noir. Ils se sont rapidement rendus à l’hôpital. À son arrivée, on a découvert qu’il avait une hémorragie interne qui aurait pu le tuer dans les 24 heures.

Les médecins l’ont mis sous suboxone, un médicament pour traiter la dépendance aux opiacés. Après une semaine à l’hôpital, il a passé un mois à Fort McMurray avec sa mère, avant d’entrer dans un centre de traitement, où il a passé six semaines. Il était propre tout le temps jusqu’à l’automne.

“Il se débrouillait si bien sur le suboxone”, a déclaré Honor. “Cela enlève juste les fringales, il était heureux et mangeait et c’était vraiment bon.”

Les médecins ont fait une note au centre de traitement, disant que Dave devrait rester sous suboxone pendant au moins deux ans. Au lieu de cela, le centre de traitement l’a « étourdi » du médicament, ce qui a poussé Dave à sortir et à perdre à nouveau le contrôle, même s’il déteste en consommer.

“Je pense que dans un centre de traitement avec un programme en 12 étapes, ils ne veulent pas du tout sortir des sentiers battus”, a déclaré Honor. “Si vous prenez quoi que ce soit, ils vont vous en retirer.”

Lorsque le centre de traitement a commencé à retirer Dave du suboxone, il a accepté, mais pas sa mère.

“Il déteste consommer et a tellement de mal à comprendre les choses”, a déclaré Honor. “Peut-être que ce sera la paille qui lui brisera finalement le dos.”

Les problèmes de drogue de Dave remontent à 22 ans, a déclaré Honor. Cela a commencé avec la marijuana vers 16 ans, mais s’est rapidement transformé en drogues plus dures. Honor était également toxicomane lorsque Dave a commencé à consommer de l’héroïne, mais lorsqu’il a commencé à consommer de l’héroïne peu de temps après, Honor s’est rétabli et n’a plus consommé de drogue depuis. Au fil des ans, il a nettoyé et est allé à l’université, mais est retombé dans la drogue après avoir trouvé une bonne clinique de désintoxication. En 2012, Honor et le reste de sa famille l’ont emmené à l’émission de télévision Canada Intervention, mais n’ont pas eu de chance car Dave a décidé de s’en prendre à sa petite amie de l’époque, qui venait de quitter son centre de traitement.

Honor a expliqué que les gens peuvent développer une tolérance à l’héroïne, alors les gens commencent à utiliser le fentanyl parce que c’est la deuxième drogue la plus lourde.

“J’espère juste, mais il va être dans un hôpital où il reçoit des soins et ils lui trouveront probablement un conseiller, il obtiendra l’aide dont il a besoin sur place”, a déclaré Honor. “Ce sera long, ils ont dit que cela pourrait prendre des mois et des mois, peut-être même un an de récupération avec des graphiques cutanés et une thérapie physique.”

Qu’il s’agisse d’un toxicomane ou simplement d’un sans-abri, la dernière semaine de temps a rendu les choses encore plus difficiles pour les habitants de «Tent City» alors qu’ils essaient de survivre aux températures extrêmement froides, où à Kelowna, il a atteint -23, se sentant comme -29 avec refroidissement éolien. En octobre, le directeur du service des règlements municipaux de Kelowna, Kevin Mead, a déclaré à Capital News que l’itinérance avait triplé depuis l’année dernière et que des ressources supplémentaires étaient nécessaires, mais la situation est devenue si grave que cela « échappe au contrôle de la municipalité ».

L’hôpital a essayé d’organiser un vol mercredi pour amener Dave à Vancouver, mais il y aurait trop de turbulences. Ils vont réessayer jeudi, selon Honor. La météo n’aide pas non plus Honor, qui essaie de prendre l’avion pour son fils mais Fort McMurray.

“C’est une épidémie tellement terrible”, ajoute Honor. “Les médecins et les cliniques d’opioïdes ont été incroyables et l’ont tellement aidé, mais les centres de traitement doivent vraiment écouter ce que les médecins recommandent. Il y a de l’aide là dehors.”

