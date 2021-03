«Il y a de bonnes chances que nous puissions rouvrir des écoles. Les jeunes doivent être patients et aider à la défense [against the virus], et puis il y a de fortes chances que nous ayons [restriction] été gratuit, « Orban a déclaré vendredi à Kossuth Radio.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy