“Il y a de bons et de mauvais logements”: le plan d’autorisation accéléré de la Colombie-Britannique suscite l’inquiétude des écologistes

Plus tôt cette semaine, la province a annoncé son intention de réviser son processus d’autorisation provincial en tant que dernière mesure visant à accélérer la construction de maisons dans la province, les ministres et le premier ministre signalant que ces changements coïncideraient avec un examen plus large de toutes sortes d’autorisations provinciales.

Cependant, le militant pour le climat du BC Wilderness Committee, Peter McCartney, s’inquiète de la façon dont ces changements pourraient avoir des effets néfastes sur la protection des environnements naturels de la Colombie-Britannique.

Le premier ministre David Eby a annoncé que la province supprimera une partie de la bureaucratie sous forme de paperasse pour les constructeurs qui cherchent à obtenir l’autorisation de construire de nouvelles maisons. La province créera un guichet unique éliminant le besoin de multiples demandes de permis dans plusieurs ministères pour accélérer l’approvisionnement sur le marché. Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, a déclaré que les autorités provinciales traitent actuellement 21 000 permis dans tout le système, dont environ 5 à 6 % concernent le logement. Le délai moyen de traitement serait de deux ans.

“Avec le logement en particulier, il y a de bons logements et il y a de mauvais logements”, a déclaré McCartney.

« Il devrait être plus facile de transformer un parking en immeuble à appartements que de construire un lotissement en périphérie urbaine. Donc, si ces changements se font au détriment de la protection de la faune ou des terres humides, je dirais que c’est un net négatif. J’espère que cela nous permettra de construire des logements plus rapidement dans les endroits où nous le voulons réellement, mais ne sachant pas comment ce nouveau processus d’autorisation fonctionnera, je ne peux pas dire avec certitude que c’est le résultat.

Le ministre des Terres et des Ressources, Nathan Cullen, a signalé qu’un examen plus large des autres processus de délivrance de permis est imminent.

“Nous devons faire les deux choses à la fois”, a déclaré Cullen. «Nous avons créé un groupe de travail dans tous les ministères pour traiter tous les différents permis en un seul endroit pour les projets prioritaires dont le premier ministre a parlé», a déclaré Cullen. « De plus, nous devons changer notre façon de faire des affaires pour tous les permis dans la province, tant pour le logement que pour le secteur des ressources naturelles. Et toutes les améliorations que nous apporterons aideront les deux.

Mais McCartney a déclaré qu’il manquait des détails sur des changements spécifiques, notamment sur la manière dont cela affectera les projets d’extraction de ressources en particulier.

« … Je n’aime pas ça quand la province apporte des changements au processus d’examen des ressources naturelles sans vraiment nous dire ce qu’elle fait », a déclaré Peter McCartney. Il a ajouté plus tard qu’il n’était pas sûr que le processus d’autorisation pour les projets de ressources naturelles puisse s’accélérer.

“Les entreprises d’exploitation forestière et de fracturation doivent à peine obtenir l’approbation pour détruire l’habitat faunique et prélever l’eau des rivières locales.”

La province n’a pas consulté le comité de la nature avant l’annonce de lundi, au meilleur de la connaissance de McCartney.

La participation du public à l’examen des processus d’autorisation est “extrêmement vitale” pour la protection de l’environnement, a ajouté McCartney.

«Je comprends le désir d’accélérer les choses, mais si cela se fait au détriment de certains des endroits naturels que nous aimons en Colombie-Britannique, en particulier en ce qui concerne les projets d’extraction de ressources, cela sera considéré comme une mauvaise décision. Essayer d’accélérer les projets d’extraction des ressources est un énorme signal d’alarme pour quiconque se soucie des trésors naturels de cette province.

Les plans visant à accélérer la délivrance des permis ont été accueillis avec scepticisme par d’autres acteurs de l’industrie, notamment le directeur exécutif de la Truck Loggers Association, Bob Brash, qui a déclaré avoir déjà entendu ce genre de promesses.

Black Press Media a contacté le ministère de Cullen pour obtenir un contexte et des commentaires supplémentaires.

