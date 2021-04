DOUZE élèves et un enseignant ont été assassinés dans le massacre de Columbine High School dans le Colorado.

Les hommes armés étaient deux étudiants qui se sont suicidés avant de pouvoir être capturés.

Il y a combien d’années la fusillade de l’école Columbine a-t-elle eu lieu?

La fusillade de masse à Columbine High School à Littleton, Colorado, a eu lieu le 20 avril 1999.

Douze élèves et un enseignant ont été tués et 21 autres blessés.

La communauté locale a rendu hommage aux victimes à l’occasion de l’anniversaire de la fusillade de masse en 2021.

« Il y a vingt-deux ans, notre communauté a été secouée par une tragédie inimaginable lorsque treize vies précieuses ont été perdues et vingt-quatre personnes ont été blessées à Columbine High School », lit-on sur le site Columbine Serves.

«Dans la foulée, nous nous sommes appuyés les uns sur les autres pour espérer et pour force et avons été submergés par une vague de gentillesse et de soutien de la part de personnes du monde entier.

Qui ont été tués au lycée Columbine? Les élèves de Columbine High School pleurent leurs camarades de classe Cassie Bernall (17 ans)

Steven Curnow (14 ans)

Corey DePooter (17)

Kelly Fleming (16 ans)

Matthieu Kechter (16 ans)

Daniel Mauser (15 ans)

Daniel Rohrbough (15 ans)

Rachel Scott (17 ans)

Chaussures d’Isaïe (18)

John Tomlin (16 ans)

Lauren Townsend (18)

Kyle Velasquez (16)

William « Dave » Sanders (47)

« En conséquence, notre école et notre communauté sont revenues plus fortes et plus résilientes. »

Le message ajoute: «Que vous soyez un étudiant à Columbine, un ancien de l’école, ou que vous cherchiez simplement à avoir un impact positif, nous vous mettons au défi de prendre un engagement: un engagement envers la gentillesse, un engagement envers la communauté, un engagement envers la gratitude , un engagement au service des autres. «

Columbine Sert Le 20 avril, la journée de service a été lancée dans le but de «créer un mouvement mondial de service et de gentillesse envers les autres et de se montrer solidaire avec d’autres communautés à travers le monde qui ont vécu une tragédie», selon Fox 31.

«Nous vous encourageons à organiser un acte de service ou de gratitude au sein de votre propre communauté!

« Participez à des actes de gentillesse aléatoires. Écrivez un mot de remerciement. Enregistrez-vous avec un voisin, un ami ou un être cher. Aucun acte n’est trop petit. »

À l’époque, la fusillade à Columbine était la pire fusillade au lycée de l’histoire des États-Unis.

Le massacre est maintenant considéré comme le début d’une ère moderne de violence de masse.

La fusillade a commencé peu après 11 heures lorsque les deux hommes armés vêtus de trenchs ont commencé à tirer sur des élèves à l’extérieur de l’école. Ils se déplaceraient alors à l’intérieur.