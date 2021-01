Diane Kearns était assise à son bureau en bois à l’ancienne, les cheveux noirs tirés en queue de cheval et le visage dépourvu de maquillage, et se préparait à faire la guerre.

Austin, Texas, mère de trois enfants, était farouchement concentrée sur une chose: trouver un vaccin COVID-19 pour son fils de 18 ans, Dean, dont les handicaps incluent la paralysie cérébrale, les troubles épileptiques et la cécité juridique.

Kearns a pris son téléphone Android le 30 décembre et a commencé à saisir des chiffres. Entre le café pilé et le pain aux bananes et aux noix, elle a appelé 15 épiceries qui avaient reçu des vaccins. Elle a appelé le médecin de Dean. Elle a appelé les pharmacies.

Non. Non. Ils n’avaient plus de vaccin. Ils n’ont servi que les premiers intervenants. Ils n’ont pris que des patients actuels. Ils n’acceptaient que des personnes sur des listes d’attente.

Et pourtant, elle n’arrêtait pas d’appeler, partout où elle pouvait penser, à un moment donné en utilisant simultanément son téléphone fixe et son téléphone portable, sachant qu’elle serait en attente pendant un moment.

Elle a bu plus de café. Elle a mangé plus de pain aux bananes et aux noix. Et elle s’est fâchée – même si cela ne l’a pas arrêtée.

«Cette colère anime une grande partie de mon action», a déclaré Kearns.

La colère et la frustration augmentent à travers le pays alors que le gouvernement fédéral quitte les États pour gérer la distribution des vaccins COVID-19. Jusqu’à vendredi, les États avaient reçu 22,1 millions de doses de vaccins. Sur ce total, environ 6,7 millions – moins d’un tiers – avaient été administrés.

Des messages médiocres et des procédures incohérentes obligent les gens à se démener pour trouver des vaccins.

Pour un homme de 71 ans de Floride et sa femme de 66 ans, le chaos signifiait se lever avant l’aube pour faire la queue pour un vaccin, pour être refusés après avoir appris que de nombreuses fournitures avaient été distribuées à des personnes qui J’avais campé pendant la nuit, contre la volonté expresse des autorités.

Vaccin contre le covid19:De longues files d’attente, des sites Web en panne et des informations contradictoires perturbent le déploiement de la Floride

Pour un homme du Texas et partisan de l’aide à la communauté hispanique pendant le COVID-19, cela signifie qu’il ne peut pas trouver un moyen de vacciner sa grand-mère de 93 ans, qui passe toute la journée dans son fauteuil inclinable et refuse de sortir pour peur d’attraper le virus.

Et pour Kearns, 54 ans, cela signifie prolonger le verrouillage de 11 mois de sa famille. Son mari, qui a récemment contracté le COVID-19 alors qu’il s’occupait de son père de 96 ans, a dû quitter la maison pendant des semaines. Ses enfants ont été mis en quarantaine dans leurs chambres et tout le monde a dû porter des masques autour de Dean. Ils ont annulé les festivités de Thanksgiving et de Noël en famille.

« Je ne peux pas penser à la dernière fois que j’ai embrassé qui que ce soit », a déclaré Kearns. «Probablement février. Parce qu’il y a une telle peur. Je m’ennuie de serrer ma famille dans mes bras.

‘Tomber entre les mailles du filet’

Les responsables fédéraux soulignent une foule de raisons du retard dans la distribution des vaccins, y compris les systèmes de vaccination toujours en préparation, le financement fédéral qui n’a pas encore été versé aux États et l’exigence que les États mettent de côté les vaccins pour les établissements de soins de longue durée.

Ajoutez à cela deux vacances, le mauvais temps dans certaines régions et la nécessité de former des professionnels de la santé pour préparer et administrer deux vaccins qui nécessitent un stockage et une manipulation spéciaux.

Un méli-mélo de règles et de procédures à travers le pays ajoute à la confusion. En Floride, par exemple, les personnes âgées de 65 ans et plus en sont à la première phase de la distribution des vaccins. Au Texas, les personnes âgées et les personnes médicalement fragiles en sont à la deuxième phase. A New York, ils sont dans la troisième phase.

Richard Paiva, un publicitaire à la retraite de 71 ans de DeLand, en Floride, et sa femme de 66 ans, Aida, étaient déterminés à recevoir l’un des 1000 vaccins distribués le 4 janvier dans un stade de football de Daytona, à proximité. Plage. Ils avaient envisagé de camper jusqu’à ce que les responsables de la région aient spécifiquement dit aux gens de ne pas le faire.

Ainsi, à 5h30 du matin, ils sont montés dans leur Toyota Sienna – chargée de bananes, de pain, de noix de cajou, de compote de pommes, de barres énergétiques et d’ananas en tranches – et se sont dirigés vers le Daytona Stadium.

Ils ont été piégés dans un embouteillage massif qui s’étendait sur des kilomètres. D’autres pilotes ont tenté de se frayer un chemin devant les Paivas. Richard en a laissé entrer quelques-uns, mais lorsqu’une autre voiture est arrivée à quelques centimètres de leur fourgonnette, Paiva a klaxonné et a fait signe au conducteur de s’éloigner.

« Si vous laissez entrer cette deuxième voiture, je vous poignarderai », a plaisanté sa femme.

À 6 h 30, les mille vaccins avaient disparu. Parce que tant de gens avaient campé la nuit précédente, les officiels avaient ouvert les portes du stade tôt, une heure avant même que les Paivas ne quittent la maison.

Richard Paiva est toujours en colère. Il estime que les contrevenants aux règles ont été récompensés et que les responsables auraient dû prévoir ce qui se passerait quand il y aurait plus de 137 000 personnes âgées dans le comté de Volusia.

« Ce serait comme jeter un steak de 16 onces dans une cage de 137 000 tigres affamés », a-t-il dit. « Qu’est-ce qui pourrait mal tourner avec cette image? Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient. »

D’autres clichés ont été offerts le lendemain, mais les Paivas ne sont pas allés. Ils ne croyaient pas que la même chose n’arriverait pas. Pourtant, ils essaieront à nouveau.

« Espérons que des plans différents, plus améliorés, développés et hébergés par des autorités plus compétentes que celles qui dirigent la débâcle du Daytona Stadium, seront bientôt proposés dans notre région », a déclaré Richard Paiva. «Quand ils le seront, nous serons là.»

Pour Omar Gomez, qui vit juste au sud d’Austin, au Texas, les efforts visant à obtenir un vaccin pour sa grand-mère de 93 ans ont également été infructueux.

L’ingénieur et l’aîné de cinq enfants fait de son mieux pour rester au courant des nouvelles sur les vaccins pour aider ses parents plus âgés. Il fait du bénévolat avec la Coalition Austin Latino, un groupe axé sur l’aide à la communauté hispanique pendant la pandémie. Gomez a entendu parler de la pénurie de vaccins et craint que sa communauté ait des difficultés à y accéder.

Après s’être rendu à la pharmacie de son épicerie locale pour vérifier les coups de feu, on lui a dit qu’ils étaient sortis et qu’ils devaient s’enregistrer la semaine prochaine. On lui a également dit que sa grand-mère devrait s’inscrire en ligne pour son injection. Mais sa grand-mère ne sait ni lire ni écrire l’anglais et est à peine alphabétisée en espagnol.

« Dans mon esprit, il y a des cloches qui sonnent », a déclaré Gomez. «Si ma grand-mère n’avait pas de famille connaissant l’informatique, comment s’inscrirait-elle?»

La Coalition Austin Latino note que les vaccins dans la région ont principalement été fournis aux pharmacies et aux distributeurs à l’ouest de l’Interstate 35, alors que de nombreuses personnes de couleur vivent dans la pauvreté du côté est. Certains n’ont pas de transport vers les sites de distribution. Certains ne parlent pas anglais ou ont peur de se rendre sur ces sites de peur d’être expulsés. D’autres n’ont pas de connexion Internet pour trouver des sites de distribution ou s’inscrire sur des listes d’attente. Et de nombreux documents n’ont pas été traduits en espagnol, a déclaré Paul Saldaña avec la coalition.

Au 7 janvier, les Hispaniques représentaient 48% des 565 personnes décédées du COVID-19 dans le comté de Travis, où Austin est le centre métropolitain. Malgré cela, ils ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent, a-t-il déclaré.

«Le fait demeure que nos familles pauvres et minoritaires passent entre les mailles du filet», a-t-il déclaré.

‘Il y a beaucoup de colère’

Alors que Diane Kearns a eu du mal à trouver un vaccin pour son fils, sa quête pour obtenir des vaccins pour les préposés à son fils a porté ses fruits plus rapidement.

À la fin du mois de décembre, les personnes âgées du Texas de 65 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées admissibles, étaient admissibles aux vaccins COVID-19. Mais les professionnels de la santé essayaient toujours de faire vacciner les travailleurs de première ligne, dont les cinq gardiens rémunérés de Dean. Après avoir appris que le préposé à l’enfant d’un ami s’était fait vacciner, Kearns a commencé sa mission pour récupérer certains de ces vaccins.

En quelques jours, quatre des cinq avaient reçu des coups de feu – de la 16e épicerie que Kearns avait appelée. Le cinquième soignant voulait attendre un peu pour voir si les vaccins avaient des effets secondaires néfastes.

Cela a laissé Kearns uniquement concentré sur Dean, qui est non verbal et utilise un fauteuil roulant. Mais les réponses qu’elle avait obtenues au début de sa recherche n’ont pas changé. Conclusion: la demande a largement dépassé l’offre.

La semaine dernière, Kearns avait heurté le mur. Elle était sur une liste d’attente dans une épicerie locale, seulement pour apprendre que le magasin avait éliminé la liste d’attente et exigeait maintenant que tout le monde s’inscrive en ligne.

Elle a appelé l’hôpital pour enfants local, mais ils donnaient toujours des coups de feu aux travailleurs de première ligne. Elle a appelé un deuxième hôpital et on lui a dit qu’ils ne savaient pas quand ils recevraient les vaccins COVID-19.

Kearns a appelé son législateur local et a laissé un message. Elle a parcouru les pages Facebook d’autres élus à la recherche de nouvelles. Elle a même essayé d’appeler le chef du département de la santé de l’État et on lui a dit de surveiller leur site Web pour de nouvelles annonces.

Le stress à la maison passe par le toit. Toute toux ou éternuement est considéré avec suspicion. Les nerfs de tout le monde sont effilochés. Ils sont fatigués de s’accroupir à la maison. Même Dean – qui ne peut dire que «maman» et «où allons-nous?» – crie de frustration parce qu’il manque d’être sociable et de voir les gens.

«Nous ne pleurons pas», a déclaré Kearns. «Nous nous hurlons dessus. Il y a beaucoup de colère. J’essaye d’être calme et zen et de penser d’où vient cette colère.

Elle saute le maquillage et porte des pantalons extensibles pour s’adapter au poids qu’elle a gagné lors du verrouillage. On s’en fout? Ce n’est pas comme si elle allait nulle part.

Et pourtant, Kearns reste optimiste. Cette guerre prendra fin. Elle suppose que Dean recevra son vaccin en février. Le reste de la famille devra juste attendre son tour.