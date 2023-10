Il y a beaucoup de choses à aimer à propos de Día de los Muertos | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Les jetons des favoris des membres de la famille décédés sont mis en scène lors d’une ofrenda.

Bien plus qu’un simple Halloween mexicain: Au risque de froisser certaines plumes religieuses, ce chrétien trouve une raison de commémorer l’au-delà à cette période de l’année. Non, je ne vais pas dans le noir en me faisant passer pour quelque chose de monstrueusement opposé à ma foi, et, oui, je peux me hérisser contre des costumes qui irritent ma sensibilité. Le plaisir que beaucoup trouvent assez innocent en se transformant en vilains petits anges et diables pour une nuit est quelque chose contre lequel d’autres peuvent être fermement opposés. Certains objecteurs de conscience pourraient-ils réagir de manière excessive à cette histoire d’Halloween, au moins un peu ? Permettez-moi d’avouer que je l’ai certainement fait. Véritable fils de nonne moi-même (longue histoire), j’ai un jour jugé, ivre, une étudiante déguisée en sœur catholique enceinte lors d’une soirée fraternelle de Ferris State. Après avoir commencé sarcastiquement en lui disant à quel point elle me rappelait ma mère, je suis passé à un discours totalement en état d’ébriété qui s’est terminé en lui suggérant de donner mon nom à l’oreiller fourré sous sa robe. Deux Sig Eps m’ont fait sortir de leur maison juste après.

Ces jours-ci, je suis beaucoup moins affecté par les tenues que les gens choisissent de sortir et beaucoup plus sobre lorsqu’ils portent des jugements. Quant à Halloween lui-même, j’en suis venu à l’apprécier dans le même esprit que la culture mexicaine célèbre le Día de los Muertos juste après la fête du gringo (traditionnellement les 1er et 2 novembre). Avec un rituel généralement reconnu comme étant enraciné dans les observances européennes médiévales, les Espagnols ont probablement importé en partie (la Toussaint/la Fête des âmes et la « Danse macabre »), les thèmes des êtres chers dont on se souvient avec bonheur et une acceptation humoristique de la nature éphémère de la vie sont reflété dans toute la diaspora mexicaine via la tradition Día de los Muertos.

La nourriture fait partie du problème. Les témoignages des favoris des membres de la famille décédés sont exposés à ofrendas; des autels intimes installés pour l’occasion dans les maisons familiales ou sur de véritables tombes. Pan de mort (Des pains sucrés ressemblant à des challah et des brioches avec des formes squelettiques et des rayures cuites au four) sont déposés aux côtés de fleurs de souci indigènes du Mexique, dont les pétales auraient le pouvoir d’ouvrir des chemins entre ce monde et l’autre. Parfumés classiquement à l’orange et à l’anis, ces pains sont hors de ce monde, c’est sûr. Les boulangeries de la région métropolitaine de Détroit comme Mexican Town (4300 Vernor Hwy.), Sheila’s (2142 Springwells St.) et La Gloria (3345 Bagley St.), entre autres, peuvent vous en offrir cette saison. Voici une suggestion : prenez au moins un bon pain pour faire du pain doré à la maison. Incorporez quelques gouttes d’extrait de vanille et/ou d’amande dans vos œufs et votre cannelle pour ajouter davantage de saveur aux tranches de pain. C’est la mort par dulce et délicieux. Vous voulez transformer les choses en un brunch pour adultes festif ? Préparez des mimosas almendrado pour accompagner. Liqueur d’amande à base de tequila, l’almendrado est excellent mélangé au jus d’orange (pensez à un Amaretto Sour plus percutant, avec ou sans un spritz de vin mousseux ou d’eau). Mon meilleur mélange est l’almendrado, le jus d’ananas et le citron vert frais. Que rico !

Outre les accessoires destinés à satisfaire les gourmands, les cérémonies du Día de los Muertos offrent une bouffée d’air sans peur en contemplant une vie après la mort qu’aucun mortel n’a jamais visité, revenu et rapporté avec autorité de manière vérifiable. Au lieu de soupçons obsédants, d’hypothèses et d’incertitudes effrayantes, le mythe des « muertos » consiste davantage à adopter la croyance que la vie continue des deux côtés de ce qui sépare les vivants de leurs chers défunts, et l’idée qu’il s’agit d’un voile suffisamment mince pour parcourir avec une certaine sérénité, aller et venir. C’est loin d’être ces infernaux, disons, La Conjuration des intrigues, mais à peu près exactement comme celles de Pixar/Disney coco. Le Los Angeles Times» Robert Abele – l’un des nombreux critiques de cinéma qui ont loué sa narration – est allé jusqu’à dire : « Si un film d’animation doit offrir aux enfants un moyen d’appréhender la mort, il est difficile d’imaginer un film plus fougueux, plus touchant et plus décontracté. exemple amusant que coco.» Considérez cette citation lorsque vous choisissez un film d’Halloween adapté aux enfants à regarder. Les compliments d’Abele témoignent de l’adhésion étroite du scénario à son sujet de tradition mexicaine, tout comme à toute autre valeur de production. Peut-être que tu n’as pas encore vu coco ou tout simplement pas depuis un moment, peut-être que vous devriez le faire dans les deux prochaines semaines, ne serait-ce que pour des raisons de contraste et de comparaison, avant de tout regarder en frénésie. 13 versements (ooh, à quel point ce chiffre est-il effrayant ?) du film de Michael Myers Halloween saga. Blech. Bâillonnez-moi avec un masque de gardien de but.

Ne fais pas d’erreur. Le diable est réel. C’est ma conviction. Malgré tout, je ne crois pas qu’être dehors une nuit de fin octobre par an à jouer à un monstre ou à un méchant rende quelqu’un plus vulnérable au diabolique ou l’invite à ses tromperies et à ses tentations. J’ai vécu 61 nuits d’Halloween cette année, et plus de 22 000 jours en plus. En faisant le calcul, toutes mes journées du 31 octobre combinées ne représentent que 0,0003 % du temps que j’ai eu sur cette Terre jusqu’à présent pour me mériter une place privilégiée dans l’au-delà. À vrai dire, entre les Halloweens que j’ai passés en tant qu’enfant innocent, à tromper ou à traiter ou en tant que père emmenant mes propres enfants se délecter de cette même et douce tradition, ce dernier jour calendaire d’octobre m’a fait autant de bien. comme n’importe quelle joie de Noël pourrait le faire. Il n’y a aucun jour de l’année qui puisse nous rendre meilleur ou pire simplement par son apparition ou sa disparition. Comme toujours, pour tout, c’est ce que nous choisissons de faire de nous-mêmes à un moment donné. Ce qui nous est cher ou ce que nous laissons passer. Ces choses les plus importantes dont nous oublions parfois et d’autres impossibles à oublier, qui me rappellent :

Au cours de mes 45 premières années, j’ai offert des cartes d’anniversaire à quelqu’un qui célébrait sa venue au monde le soir d’Halloween ; les remplir d’une demi-vie de X et de O. Durant mon enfance, je glissais simplement des enveloppes sur son lit les matins après la « Nuit du Diable » ici à Détroit. Après avoir quitté la maison à 20 heures, j’ai envoyé la plupart des autres par courrier longue distance pour la joindre. À l’automne 2007, sa mort nous a encore plus séparés.

Ces jours-ci, Halloween me rappelle le plus tendrement ma mère. Tu me manques maman. Câlins et bisous. Je serai bientôt à la maison.

