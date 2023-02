Il y a beaucoup d’actions de haute qualité à acheter

Vendredi, Jim Cramer de CNBC a déclaré aux investisseurs qu’ils devraient surveiller les actions à ajouter à la fin de la saison des résultats.

“Il y a beaucoup à acheter, tant que vous achetez des entreprises qui gagnent de l’argent et qui en reversent une partie aux actionnaires via des rachats et des dividendes”, a-t-il déclaré. “Encore trop tôt, soit dit en passant, pour choisir des actions à forte croissance avec peu de bénéfices, cependant.”

Les actions étaient mitigées vendredi, le S&P 500 clôturant légèrement alors qu’il enregistrait sa pire performance hebdomadaire en près de deux mois. Les trois principaux indices ont terminé en baisse pour la semaine.

Cramer a rassuré les investisseurs sur le fait que les baisses du marché cette semaine ne signifient pas qu’il se dirige vers un territoire baissier. “En ce moment, nous assistons à un comportement de marché haussier classique. Un marché haussier a des moments où le désespoir est épais.”

En plus des rapports sur les bénéfices des entreprises, il a déclaré qu’il gardait un œil sur le rapport de l’indice des prix à la consommation de janvier mardi.

Toutes les estimations des revenus, des revenus et des données économiques pour la semaine sont une gracieuseté de FactSet.

Lundi: TreeHouse Aliments

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 6 h 55 HE ; conférence téléphonique à 8 h 30 HE

BPA projeté : 98 cents

Chiffre d’affaires prévisionnel : 1 milliard de dollars

“À ce jour, nous n’avons pas vu beaucoup de baisse de n’importe quelle taille dans les supermarchés. … Mais une fois que cela commencera, ce sera une énorme victoire dans la lutte contre l’inflation”, a-t-il déclaré.

Mardi : Coca-Cola, Airbnb

Coca Cola

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 6 h 55 HE ; conférence téléphonique à 8 h 30 HE

BPA projeté : 45 cents

Chiffre d’affaires prévisionnel : 10 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il s’attend à un solide trimestre de la part du géant des boissons.

Airbnb

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 25 cents

Revenus projetés : 1,86 milliard de dollars

“J’ai été catégorique sur le fait que cette société est sous-évaluée, mais je ne sais tout simplement pas quand elle peut éclater à la hausse”, a-t-il déclaré.

Mercredi : Bowlero, Shopify

quilleur

Publication des résultats du deuxième trimestre 2023 après la clôture ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 16 cents

Revenus prévus : 257 millions de dollars

Cramer a prédit que la société fournira un excellent ensemble de chiffres.

Shopify

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 après la clôture ; conférence téléphonique à 17 h HE

Perte projetée : 1 cent par action

Revenus projetés : 1,65 milliard de dollars

L’entreprise doit montrer qu’elle peut pivoter vers la rentabilité, a-t-il déclaré.

Jeudi : Constellation Energy, Matériaux appliqués, DraftKings, DoorDash

Énergie des constellations

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 au moment TBA ; conférence téléphonique à 10 h HE

BPA projeté : 26 cents

Revenus prévus : 3,63 milliards de dollars

“Je m’en tiendrai à celui-ci tant qu’un démocrate sera à la Maison Blanche”, a-t-il déclaré.

Matériaux appliqués

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 16 h HE ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 1,93 $

Revenus projetés : 6,69 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il pariait que la société ferait état d’un trimestre faible.

DraftKings

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 après la clôture ; conférence téléphonique le vendredi à 8 h 30 HE

Perte prévue : 61 cents par action

Revenus prévus : 798 millions de dollars

“J’aime DraftKings. J’aime le PDG. … Mais je n’aime pas la feuille de route législative”, a-t-il déclaré.

DoorDash

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

Perte prévue : 67 cents par action

Revenus projetés : 1,77 milliard de dollars

Il a déclaré que l’entreprise avait besoin d’un plan pour devenir rentable, car le marché ne se soucie que des entreprises qui peuvent générer des bénéfices solides.

Vendredi: Deere

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 6 h 45 HE ; conférence téléphonique à 10 h HE

BPA projeté : 5,54 $

Revenus projetés : 11,34 milliards de dollars

Selon Cramer, les actions Deere sont le meilleur moyen de jouer sur le marché haussier à long terme de l’agriculture.