Il y a assez de douleur sur le marché pour que la Fed ralentisse les hausses de taux

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi que le marché souffrait suffisamment pour que la Réserve fédérale envisage de ralentir son rythme de hausse des taux d’intérêt.

“Il y a suffisamment d’agitation pour que la Fed doive ralentir ses hausses de taux, ne serait-ce que pour empêcher les vents contraires de se transformer en une sorte d’étrange [Category] 5 ouragan”, a-t-il dit.

Les actions ont chuté lundi, brisant la séquence de gains de la semaine dernière, alors que les investisseurs réfléchissaient aux nouvelles sur les entreprises et l’économie qui envoyaient des signaux mitigés sur l’état de l’économie.

Amazon aurait l’intention de licencier environ 10 000 travailleurs à partir de cette semaine, ce qui serait sa plus grande réduction d’effectifs de l’histoire. Ces réductions feraient du géant du commerce électronique la dernière entreprise technologique à réduire ses effectifs cette année pour réduire les coûts dans un environnement économique qui se détériore.

Un point positif au cours de la séance de négociation a été l’indication du vice-président de la Réserve fédérale, Lael Brainard, selon laquelle la banque centrale pourrait bientôt réduire son rythme de hausse des taux d’intérêt.

Cramer a cité les licenciements signalés chez Amazon et les troubles dans d’autres secteurs comme les stocks de crypto et de logiciels comme exemples des dommages de la Fed. “La Fed a déjà fait beaucoup de dégâts à l’économie, c’est juste que tout est concentré dans les secteurs les plus gonflés”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les consommateurs commençaient également à ressentir le poids des hausses de taux d’intérêt de la Fed, d’autant plus que le nombre d’entreprises licenciant leurs travailleurs augmentait.

“À part les voyages, les gens ne font pas grand-chose. Ils sont recroquevillés maintenant, essayant de déterminer s’ils devraient retourner au travail tout en se rendant à leur dixième mariage depuis que nous sommes sortis du mode pandémie”, il a dit.