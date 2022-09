Il y a 98% de chances d’une récession mondiale, prévient une société de recherche

New York

CNN Affaires

Des voyants d’avertissement clignotent dans l’économie mondiale alors que l’inflation élevée, les hausses de taux drastiques et la guerre en Ukraine font des ravages.

Il y a actuellement 98,1% de chances d’une récession mondiale, selon un modèle de probabilité géré par Ned Davis Research.

Les seuls autres moments où le modèle de récession a été aussi élevé ont été lors de graves ralentissements économiques, le plus récemment en 2020 et pendant la crise financière mondiale de 2008 et 2009.

“Cela indique que le risque d’une grave récession mondiale augmente pendant un certain temps en 2023”, ont écrit les économistes de Ned Davis Research dans un rapport vendredi dernier.

Alors que les banques centrales intensifient leurs efforts pour maîtriser l’inflation, les économistes et les investisseurs s’assombrissent.

Sept économistes sur 10 interrogés par le Forum économique mondial considèrent qu’une récession mondiale est au moins quelque peu probable, selon un rapport publié mercredi. Les économistes ont revu leurs prévisions de croissance et s’attendent à ce que les salaires corrigés de l’inflation continuent de baisser le reste de cette année et la suivante.

Compte tenu de la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, on craint que le coût élevé de la vie ne conduise à des poches de troubles. Soixante-dix-neuf pour cent des économistes interrogés par le Forum économique mondial s’attendent à ce que la hausse des prix déclenche des troubles sociaux dans les pays à faible revenu, contre 20 % dans les économies à revenu élevé.

Les investisseurs sont également de plus en plus inquiets, le Dow Jones Industrial Average sombrant dans un marché baissier lundi pour la première fois depuis mars 2020.

“Notre cas central est un atterrissage brutal d’ici la fin de 23”, a déclaré mercredi l’investisseur milliardaire Stanley Druckenmiller lors du CNBC Delivering Alpha Investor Summit. “Je serais stupéfait si nous n’avons pas de récession en 23.”

Même les responsables de la Réserve fédérale ont admis qu’il existe un risque croissant de ralentissement.

Pourtant, il existe clairement des points positifs, en particulier aux États-Unis, la plus grande économie du monde.

Le marché de l’emploi aux États-Unis reste historiquement fort, le taux de chômage se situant près des niveaux les plus bas depuis 1969. Les consommateurs continuent de dépenser de l’argent et les bénéfices des entreprises sont solides.

On espère également que la pire inflation américaine en 40 ans se calmera dans les mois à venir à mesure que l’offre rattrapera la demande.

Les chercheurs de Ned Davis ont déclaré que bien que les risques de récession augmentent, son modèle de probabilité de récession aux États-Unis est “toujours au plus bas”.

“Nous n’avons pas de preuves concluantes que les États-Unis sont actuellement en récession”, ont écrit les chercheurs dans le rapport.