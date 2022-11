Il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Mais cela ne cause pas le changement climatique, disent les scientifiques

Comme ça arrive6:45Il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Mais ce n’est pas derrière le changement climatique, disent les scientifiques

Avec la population de la Terre atteignant les huit milliards prévus il est facile de tirer la conclusion que le changement climatique est le résultat d’un trop grand nombre de personnes qui consomment de l’énergie.

Mais les scientifiques disent que ce n’est pas si simple. Le changement climatique, disent-ils, est plus une question de surconsommation que de surpopulation. Et il n’y a pas de corrélation nette entre les deux.

“En tant que climatologue, je sais que ce n’est pas le nombre de personnes qui compte. C’est notre façon de vivre”, a déclaré Katharine Hayhoe. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Hayhoe, scientifique en chef de l’organisation environnementale internationale Nature United, affirme que nous pouvons faire beaucoup pour lutter contre le changement climatique. Mais la réduction de la population mondiale n’est pas un élément clé.

“Nous savons que cette planète peut transporter huit milliards de personnes, mais pas si elles vivent toutes comme des Canadiens. Nous devons être plus efficaces avec notre énergie”, a-t-elle déclaré.

« Nous devons accélérer la transition vers une économie énergétique propre. Nous devons nous engager dans une agriculture intelligente face au climat. Et nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seulement un citoyen de ce pays ; nous sommes un citoyen du monde, et nous tous partagent cette maison.”

Population et émissions ne vont pas de pair

Les arguments de Hayhoe sont repris par bon nombre de ses pairs, dont certains ont changé de ton au fil des ans.

Le Sierra Club, par exemple, est une organisation environnementale à but non lucratif qui avait l’habitude de promouvoir les efforts visant à contrôler la population mondiale. Mais ils ont changé de vitesse quand ils ont regardé de plus près la science, le président du groupe, Ramon Cruz, a déclaré à l’Associated Press.

Il a dit que lorsqu’ils ont plongé plus profondément, ils ont découvert que les problèmes de surconsommation et d’utilisation des combustibles fossiles seraient les mêmes “à six milliards, sept milliards ou huit milliards” de personnes.

Climate Interactive, un groupe de scientifiques qui exécutent des simulations informatiques complexes, est arrivé à une conclusion similaire. Le groupe a comparé les scénarios de projections démographiques des Nations Unies de 8,8 milliards de personnes et de 10,4 milliards de personnes, et n’a trouvé qu’une différence de 0,2 °C.

Mais la différence entre ne pas avoir de prix ou de taxe sur le carbone et le taxer à 100 $ US, la tonne était de 0,7 C.

Le Pakistan contribue à environ 0,8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon le World Population Review. Mais en 2022, le pays a fait face à des inondations brutales et sans précédent. (Fayaz AzizAziz/Reuters)

“La question n’est pas sur la population, mais plutôt sur les modes de consommation”, a déclaré le climatologue Bill Hare.

Selon les scientifiques, la clé pour comprendre le changement climatique est de déterminer qui consomme le plus et qui en souffre.

Par exemple, bon nombre des pays dont la population croît le plus rapidement se trouvent en Afrique. Pourtant, ces mêmes pays subissent de plein fouet la crise climatique.

Selon l’Associated Press, l’Afrique compte 16,7 % de la population mondiale, mais n’émet historiquement que 3 % de la pollution mondiale par le carbone. Les États-Unis, en revanche, comptent 4,5 % de la population de la planète, mais depuis 1959, ils ont émis 21,5 % du dioxyde de carbone piégeant la chaleur.

Le Canadien, le Saoudien et l’Australien moyens, quant à eux, émettent plus de 10 fois plus de dioxyde de carbone dans l’air par leur vie quotidienne que le Pakistanais moyen, qui a connu des inondations massives et meurtrières liées au changement climatique.

“Ce sont les pays riches, industrialisés et fortement émetteurs qui sont en grande partie responsables de ce problème”, a déclaré Hayhoe. “Pas seulement les pays, cependant. Les entreprises [and] les villes aussi.”

Pertes et dommages

Hayhoe s’est entretenue avec CBC alors qu’elle quittait l’Égypte, où elle participait à la COP27, la conférence mondiale des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle dit qu’on n’a pas fait assez pour lutter contre le changement climatique depuis la conférence de l’année dernière.

“Depuis la COP de Glasgow il y a un an, il y a eu plus de 6 000 milliards de dollars [in] dollars américains en subventions à l’industrie pétrolière et gazière », a déclaré Hayhoe. « Nous savons que quelque chose doit changer.

L’activiste climatique indienne Disha Ravi tient une pancarte alors qu’elle participe à la grève des vendredis pour l’avenir lors du sommet sur le climat COP27, à Charm el-Cheikh. (Émilie Madi/Reuters)

La question des inégalités a été au centre de la COP27, a-t-elle déclaré. De nombreux militants pour le climat présents appellent à un accord international basé sur le concept de “pertes et dommages”.

Cela signifie que les plus grands émetteurs du monde – les pays et les entreprises – devraient financer les efforts d’atténuation du changement climatique dans les pays les plus touchés par celui-ci.

“C’est simple… Si c’est vous qui blessez quelque chose, c’est votre responsabilité de le réparer”, Militant indien pour le climat Disha Ravi a dit Comme ça arrive de la COP27 vendredi.

“Alors ici, quand nous leur demandons de nous donner un financement climatique, nous leur demandons de nous le donner sous forme de financement des pertes et dommages – fonds d’adaptation, fonds d’atténuation. C’est pour s’assurer que nous sommes dans un endroit où nous pouvons en fait, non seulement survivre, mais avoir un présent et un avenir vivables.”

Mais déterminer qui devrait payer ce qui pourrait être un processus complexe – et tendu – rapporte Chris Brown de CBC News. Par exemple, la Chine est actuellement le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. Mais historiquement, aucun pays n’a émis plus de carbone que les États-Unis

Le Canada s’est dit prêt à discuter du financement des pertes et dommages. Hayhoe dit que c’est un concept qui reflète le fait que “le changement climatique est profondément injuste”, et elle espère que cela se reflétera dans tout nouvel accord international.

“J’ai parlé avec tellement de gens et entendu tellement d’histoires de gens qui viennent d’îles des Caraïbes où ils sont confrontés à la sécheresse, au réchauffement des mers et à l’épuisement des pêches. Ou au Bangladesh, où ils sont confrontés à des inondations répétées puis à des sécheresses, ” dit-elle.

“Si ça [a loss and damages agreement] ne vient pas, qu’est-ce que cela dit à ces pays ? Ça dit qu’on s’en fout. Nous ne pensons même pas que vous partagez la même planète. Peu nous importe ce qui vous arrive.”

Mais malgré les effets inégaux du changement climatique, Hayhoe prévient que personne ne sortira indemne de cette crise.

“Il n’y a aucun moyen de construire des murs jusqu’au sommet de l’atmosphère autour de notre pays ou de tout autre pays pour nous protéger du changement climatique pendant que le reste du monde souffre”, a-t-elle déclaré.

“Nous partageons tous cette maison ensemble, et nous savons que la science est claire. Plus vite nous réduirons nos émissions, mieux nous nous porterons tous.”