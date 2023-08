Il y a 50 ans, un étrange braquage de banque engendrait le « syndrome de Stockholm »

Commentez cette histoire Commentaire

Un détenu suédois évadé, déguisé avec une perruque bouclée de femme, des lunettes de soleil teintées en bleu, une moustache teinte en noir et des joues fardées, est entré dans une banque de Stockholm peu après son ouverture le 23 août 1973, a tiré une mitraillette dans le plafond et a crié, en anglais avec un accent américain, « La fête commence ! »

Lorsque ce condamné, Jan-Erik Olsson, est entré pour la première fois dans la banque ce jeudi-là, les employés qui allaient devenir ses otages n’ont ressenti que de la peur. «Je pensais qu’un maniaque était entré dans ma vie», a déclaré plus tard Kristin Enmark, alors employée de banque de 23 ans, au New Yorker. « Je pensais voir quelque chose qui ne pouvait se produire qu’en Amérique. »

Mais la terreur des otages ne dura pas. En fait, au cours des six jours qui ont suivi, qui ont choqué et captivé le public suédois et abasourdi la police, un lien surprenant s’est formé entre le voleur et ses quatre captifs.

Cela a finalement donné naissance à un nouveau terme psychologique : le syndrome de Stockholm.

La Suède n’a jamais connu un drame comparable au drame qui s’est déroulé il y a 50 ans à la Sveriges Kreditbank, sur la place huppée Norrmalmstorg de Stockholm.

La criminalité était faible dans le pays, connu pour sa paix, sa prospérité et son système social libéral. Mais il y avait des criminels. Olsson purgeait une peine de trois ans pour vol qualifié, jusqu’à ce que la prison le libère temporairement au début du mois d’août pour bonne conduite. Il n’est tout simplement jamais revenu et a commencé à planifier un vol très peu orthodoxe.

Olsson, déguisé, a décidé de ne pas s’enfuir avec l’argent de la banque, mais plutôt de prendre en otage ses jeunes employés et de faire des demandes à la police à leur arrivée. Il voulait 3 millions de couronnes suédoises (environ 710 000 dollars à l’époque) et une voiture de fuite rapide. De plus, pour l’aider dans son plan, il voulait que la police lui livre un complice : son ancien voisin de prison Clark Olofsson, un braqueur de banque en série dont la série d’évasions créatives de prison avait fait de lui une quasi-célébrité en Suède.

Olsson a parié qu’il n’y avait aucune chance que « le gouvernement risque de tuer les femmes s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait », a écrit David King dans « Six jours en août : l’histoire du syndrome de Stockholm ». « Pas en Suède. Certainement pas cette année, alors que le Premier ministre a dû faire face à des élections serrées.»

Ainsi, alors que les tireurs d’élite envahissaient le bâtiment, Olsson s’est retiré dans le coffre-fort de la banque avec ses otages, laissant la porte légèrement entrouverte, et a attendu que ses demandes soient satisfaites. Les mains et les pieds d’Enmark avaient été liés, ainsi que ceux de ses collègues : la caissière de banque Elisabeth Oldgren, 21 ans, et Birgitta Lundblad, 31 ans et la seule otage mariée avec des enfants.

Dans un premier temps, le pari a été gagnant. L’argent, la voiture – une Ford Mustang bleue – et Olofsson lui-même sont tous arrivés à Kreditbank en fin de journée. Selon King, Olsson envisageait de partir avec les sacs d’argent, Olofsson et quelques otages, puis de fuir la Suède en bateau.

Mais même si la police a techniquement satisfait à ses demandes, elle a confisqué les clés de la Mustang. Olsson et son groupe grandissant étaient coincés.

Nerveux et colérique, Olsson criait des ordres ce jour-là et menaçait de tuer ceux qui résistaient. Il avait déjà tiré une balle dans la main d’un policier. Mais l’arrivée du grand évadé de prison Olofsson dans l’après-midi a apporté aux personnes à l’intérieur un calme bienvenu.

« Quand je suis arrivé, ils étaient terrifiés », a déclaré Olofsson en 2019 sur le podcast « Criminal ». « Au bout de cinq minutes, ils étaient cool. J’ai dit : ‘Hé, calme-toi, nous allons régler ce problème.’ » Il a détaché les trois femmes et, se promenant dans la banque pour les surveiller, a trouvé un autre employé, Sven Säfstrom, 24 ans, caché dans une réserve. Säfstrom est devenu le quatrième otage.

Olofsson a apporté l’un des téléphones de la banque et l’a connecté à l’intérieur du coffre-fort afin que les otages puissent appeler leurs familles. Lorsque Lundblad n’a pas pu joindre son mari et ses enfants, elle s’est mise à pleurer. Olsson, son ravisseur, lui a touché la joue, selon le New Yorker, et lui a dit doucement : « Réessayez, n’abandonnez pas. »

Jour 2 : équipes de presse et quasi-tournage

Vendredi, après la première nuit dans le coffre-fort, Oldgren se sentait claustrophobe, alors Olsson a coupé un long morceau de corde, l’a attaché autour de son cou et l’a laissée marcher autour de la berge avec une laisse de 30 pieds. Plus tard, il a enroulé sa veste autour de ses épaules alors qu’elle frissonnait de froid.

Au fur et à mesure que la journée avançait, Olsson devenait frustré par l’impasse avec les autorités. Il a persuadé Säfstrom de permettre à Olsson de lui tirer une balle dans la cuisse devant la police pour prouver qu’il était sérieux. Olsson a promis que le tir ne ferait que l’effleurer. « C’est seulement dans la jambe », a déclaré Enmark en guise d’encouragement, selon « Six Days in August ».

Säfstrom a attendu un signal pour se mettre en position, mais Olsson n’a pas donné suite. « Je ne sais toujours pas pourquoi le signal n’est jamais arrivé », a déclaré Säfstrom au New Yorker. « Tout ce qui me revient, c’est à quel point je suis gentil Je pensais qu’il était pour dire que c’était juste ma jambe qu’il tirerait.

Pendant ce temps, les spectateurs se pressaient à l’extérieur de la place Norrmalmstorg et les équipes de presse couvraient les événements sans relâche, interrogeant les otages et leurs ravisseurs par téléphone toute la journée de vendredi. Le journal suédois Aftonbladet l’a surnommé « la pornographie de la violence ».

Vers 17 heures, Enmark s’est entretenu avec Olof Palme, le Premier ministre suédois, et les chaînes de radio et de télévision ont diffusé des extraits de leur conversation. Elle a demandé à Palme de permettre à Olsson de quitter la banque et de repartir avec l’argent, et elle s’est portée volontaire pour l’accompagner en tant que captive.

«Je fais entièrement confiance à Clark et au voleur. Je ne suis pas désespéré. Ils ne nous ont rien fait », a déclaré Enmark. « Au contraire, ils ont été très gentils. Mais tu sais, Olof, ce qui me fait peur, c’est que la police nous attaque et nous fasse mourir.

Palme a refusé, affirmant que cela mettrait en danger la population « de laisser sortir sur les routes des gens armés et des innocents ». La police, sans précédent pour guider sa réponse, était déjà débordée.

Il s’est avéré que le déguisement d’Olsson avait réussi : la police n’avait aucune idée de qui il était et a fini par l’identifier à tort comme un autre évadé de prison qu’Olofsson avait connu, Kaj Hansson. Ils ont même amené le frère adolescent de Hansson, Dan, pour raisonner le voleur, mais ils ont été accueillis par des coups de feu. Plus tard, la police a demandé à Dan d’appeler le téléphone du coffre-fort, selon King.

Dan a raccroché après avoir parlé à Olsson et a traité les policiers d’« idiots ». « Vous vous trompez de gars! » il cria.

Jour 3 : Un « lien d’amitié » formé

Samedi matin, après la deuxième nuit à l’agence de la Kreditbank, la police a tenté une solution risquée. Un officier s’est faufilé et a fermé la porte du coffre-fort, enfermant les otages à l’intérieur avec Olsson et Olofsson. Pour ceux qui se trouvaient dans le coffre-fort, la porte ouverte avait été leur bouée de sauvetage, par laquelle la police leur avait livré de la nourriture et des boissons pour les soutenir et par laquelle Olsson avait conservé un mince espoir de s’échapper. Cet espoir avait désormais disparu.

Les contacts téléphoniques à l’intérieur du coffre-fort ont également été coupés à quiconque, à l’exception de la police, qui craignait que l’accès illimité aux médias ne confère à Olsson un statut de secte. Une fois le voleur enfin maîtrisé, la police espérait également que tout le monde à l’intérieur formerait ce que Nils Bejerot, un psychiatre qu’ils ont consulté, a décrit comme un « lien d’amitié » qui empêcherait Olsson d’infliger du mal à ses ravisseurs.

En fait, de tels liens avaient déjà commencé à se former – et la police ne prévoyait pas à quel point ils deviendraient forts.

Cet après-midi-là, ne sachant pas quand ils mangeraient le prochain, Olsson sortit trois poires restantes d’un repas précédent, les coupa chacune en deux et en donna une portion à chacun. Tous ont remarqué qu’Olsson prenait le plus petit morceau, a rapporté King. « Quand il nous traitait bien », a déclaré Säfstrom, selon le New Yorker, « nous pourrions le considérer comme un dieu d’urgence. »

Alors qu’elle s’endormait cette nuit-là, Enmark pouvait entendre la respiration de chacun et savoir quand ils étaient synchronisés. Elle a même essayé de modifier sa respiration en conséquence. «C’était notre monde», dit-elle. « Nous étions dans le coffre-fort pour respirer, pour survivre. Celui qui menaçait ce monde était notre ennemi.

Jours 4 et 5 : pas seulement un exercice

Dimanche, des forages ont perturbé le calme du groupe.

Une équipe avait commencé à percer la voûte par le haut – apparemment, a déclaré la police à Olsson, pour créer un trou suffisamment large pour qu’il puisse rendre son arme. Il a fallu des heures pour percer le plafond d’acier et de béton, et ceux qui se trouvaient dans la voûte en ont déduit la véritable raison : injecter des gaz lacrymogènes et forcer le voleur à se rendre.

En réponse, Olsson a placé les otages sous le trou avec des nœuds coulants autour du cou, les cordes étant attachées au sommet d’une rangée de coffres-forts. Il a déclaré à la police que si un gaz faisait perdre connaissance aux captifs, les nœuds coulants – et, par extension, la police – finiraient par les tuer.

«Je ne pensais pas qu’il allait nous pendre», a déclaré Enmark en 2016, sur le podcast «Memory Motel». Mais les otages s’inquiétaient des effets du gaz. Olsson avait partagé sa théorie sur les gaz lacrymogènes : après 15 minutes d’exposition, leur avait-il dit, ils souffriraient tous de lésions cérébrales permanentes.

Pour contourner la potence de fortune, les ouvriers ont commencé à percer davantage de trous au-dessus d’autres parties de la voûte. La police a envoyé un seau contenant des sandwichs dans le trou d’origine, le premier vrai repas des otages depuis des jours, leur donnant un bref répit après s’être tenus dans leurs nœuds coulants. Alors qu’ils commençaient à se fatiguer, Olsson les laissa se relayer et Säfström demanda au voleur s’il pouvait les remplacer tous.

« C’était un vrai homme », a déclaré Olsson au New Yorker. « Il était prêt à être l’otage des otages. »

Jour 6 : Syndrome ou tactique de survie ?

Mardi, l’équipe avait percé sept trous dans le plafond, et peu de temps après que le dernier ait été terminé, du gaz a commencé à affluer dans la voûte. Les otages étaient à quatre pattes, toussant et étouffant, avant qu’Olsson puisse leur ordonner de retourner aux nœuds coulants. Bientôt, la police a entendu des voix criant : « Nous abandonnons ! »

Après avoir ouvert la porte, la police a d’abord ordonné aux otages de sortir, mais ils ont refusé, craignant qu’Olsson et Olofsson ne soient tués par la police s’ils étaient laissés seuls dans le coffre-fort. Enmark et Oldgren ont serré et embrassé Olsson, Säfstrom lui a serré la main et Lundblad lui a demandé de lui écrire. Ensuite, le voleur et son complice sont sortis du coffre-fort de la banque et se sont retrouvés en garde à vue.

Bejerot, le psychiatre consultant, est crédité d’avoir inventé le syndrome de Stockholm cette année-là pour décrire le phénomène des captifs développant des liens émotionnels avec leurs ravisseurs. Les associations professionnelles ne l’acceptent pas comme diagnostic psychologique, même s’il a été invoqué depuis dans certains cas d’abus, sur des prisonniers de guerre et notamment dans l’enlèvement de Patty Hearst, un an après le braquage d’Olsson à Stockholm.

Mais Enmark, qui a quitté la banque et est devenu psychothérapeute, a déclaré en 2016 que la relation des otages avec Olsson était davantage une question d’auto-préservation que de syndrome.