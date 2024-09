Il y a 50 ans, les Super Emmys ont échoué : la victoire de « Mary Tyler Moore » reste cruciale

Dans « Inside the Episode », les scénaristes et réalisateurs reviennent sur la réalisation de leurs épisodes récompensés par un Emmy.

La série « The Bear » de Hulu est-elle une comédie ? La série « Succession » de HBO est-elle un drame ? Et doivent-elles être jugées sur un pied d’égalité ?

Si nous étions en 1974, les fans de télévision auraient pu voir ce match acharné et acharné se dérouler en temps réel.

Pour les Primetime Emmy Awards de cette année-là, la TV Academy a introduit les catégories « Super Emmy ». Conçues comme une bataille ironique entre les genres, 14 lauréats déjà annoncés (dont des acteurs, des scénaristes et des réalisateurs) ont concouru pour le « Super Emmy » pendant la diffusion télévisée, se mesurant à leurs homologues du genre (meilleur réalisateur de comédie luttant contre meilleur réalisateur de drame, etc.). Pour que cela se déroule dans un délai raisonnable pour une production en direct, l’Académie a révélé les gagnants des catégories traditionnelles à l’avance et a ensuite demandé aux membres de voter à nouveau pour les gagnants des « Super Emmy », qui seraient dévoilés lors de la cérémonie.

Ironiquement, certains des plus grands opposants aux « Super Emmys » en étaient également les lauréats, comme Alan Alda (« M*A*S*H »), lauréat du prix de l’acteur de l’année, et Mary Tyler Moore (« The Mary Tyler Moore Show »), lauréate du prix de l’actrice de l’année. Chacun d’eux a profité de son discours de remerciement pour ridiculiser la catégorie.

Les « Super Emmys » n’ont pas eu droit à un renouvellement pour une deuxième saison.

« C’était tellement stupide… ça a enlevé toute la magie », déclare l’écrivaine Treva Silverman, dont le scénario pour « The Mary Tyler Moore Show » a « battu » celui de Joanna Lee pour « The Waltons » et lui a valu le titre d’écrivain de l’année.

Cette bizarrerie ne doit pas minimiser le travail accompli par Silverman dans son épisode, à la fois devant et derrière la caméra. En remportant la catégorie principale, elle est devenue la première femme à recevoir l’Emmy du meilleur scénario de comédie en solo, sans partager sa signature avec un partenaire masculin.

Et son intrigue est toujours prémonitoire.

Intitulé « L’histoire de Lou et Edie », l’épisode de la saison 4 se concentre sur l’adorable grognon d’Ed Asner, Lou Grant, dont la femme le quitte à la mi-vie pour commencer son propre voyage, un sujet, qu’il divulgue dans l’épisode, dont ils ont parlé lors d’une thérapie de couple.

« C’était un homme typique des années 50, humilié d’avoir à exprimer cela et d’avoir dû le lui arracher, jusqu’à ce qu’il [the end of the episode when she leaves and] « Je vous préviens… je vous reprends tout de suite », dit-il, se souvient Silverman à propos des derniers instants émouvants du couple.

C’est à ce moment-là, dit-elle, que cette adepte boutonnée et averse aux émotions des rôles de genre traditionnels « est entrée dans les années 1970 ».

Dans une interview accordée au Times, éditée et condensée pour plus de clarté et d’espace, Silverman explique le développement de cet épisode historique.

La victoire de Treva Silverman a fait d’elle la première femme à recevoir l’Emmy du meilleur scénario comique en solo, sans partager sa signature avec un partenaire masculin. (CBS / Par Treva Silverman)

À l’époque, on ne parlait pas aussi ouvertement de conseil et de thérapie qu’aujourd’hui. Comment avez-vous choisi ce sujet ?

Cet épisode a été diffusé en 1973 et, huit mois avant, l’affaire Roe v. Wade s’est produite. [And] c’était quelque chose qui animait tout le mouvement des femmes.

Je ne me souviens pas comment [the idea for marriage therapy] Mais s’il n’y avait pas eu cet élément, il aurait été difficile pour lui de simplement discuter du fait que lui et Edie avaient des problèmes. De plus, cela ajoutait une tension aux premières scènes parce qu’il ne voulait pas que les gens le sachent.

En revoyant l’épisode, j’ai remarqué la belle mise en scène de Jay Sandrich. Quand Ed Asner est [talking] à Mary et à Murray [Gavin MacLeod] (à propos de ses problèmes conjugaux au début de l’épisode) et ils se penchent tous les deux en avant, et [they’re] en espérant que quelque chose de bien en sortira… [Jay] comprend donc la condition humaine.

J’ai aussi remarqué qu’il y avait beaucoup de Lou qui disait [to Mary]« Je ne peux pas te dire ça. Je dois le dire à un homme. » Et c’est probablement à cause de cette attitude [his wife is] le laissant. Roe v. Wade était passé et tout le monde se rendait dans des groupes de femmes et il [still] je ne peux pas parler à Mary parce que Mary est une femme.

Édie (Priscilla Morrill) dit à Lou qu’elle le quitte parce qu’elle a 45 ans et qu’elle est avec lui depuis qu’elle a 19 ans. Elle ne connaît pas la vie sans lui. Cette expérience est-elle basée sur quelqu’un que vous connaissiez ?

Non. En fait, nous n’avions jamais rencontré Edie dans toute la série avant cela. C’était sa véritable introduction. Je me suis basé sur un personnage dont il aurait été amoureux et ils auraient eu un bon mariage jusqu’à maintenant.

C’était « qui serait cette personne ?… Comment l’aurait-il choisie et comment l’aurait-elle choisie ? » Elle était une enfant [when they met] et il est drôle et il prend tout en charge, ce qui à ce moment-là [in our culture] C’était une bonne chose.

Jim [Brooks, “MTM’s” co-creator] Il avait une idée très précise du casting. Cette actrice était absolument magnifique. Mais elle était très petite. Il a dit non parce qu’Ed aurait l’air intimidant à côté d’elle. Quand Priscilla est arrivée, c’était parfait. Elle avait l’air forte, pas un peu petite.

Asner a quelques monologues géniaux dans cet épisode. L’un d’eux se produit lorsqu’Edie se prépare à partir. Il écrase une orange et commence à pester contre les pépins de fruits…

Je voulais qu’il soit tellement ridicule et hors sujet que seule sa colère transparaisse à propos de quelque chose qui n’avait aucun sens. Je voulais lui donner un monologue dans lequel il n’aborde pas ce qui se passe.

Il y a un certain soulagement comique lorsque le présentateur de nouvelles Ted (Ted Chevalier), ne sachant pas que Lou et Edie ont des problèmes, flirte avec elle en plaisantant. dit avant que l’écriture de Ted a été largement influencée par la tendance de ta mère à toujours dire des choses inappropriées.

Ma mère était une bonne personne, mais son empathie n’a jamais été pleinement développée.

En tant qu’écrivain, il m’est difficile d’écrire sur quelqu’un que je n’aime pas. Et je voulais aimer Ted. Et il m’est venu à l’esprit que c’est ma mère qui a inventé toutes ces choses.

Du jour au lendemain, j’ai dû subir une hystérectomie. Avant d’en parler à ma mère, j’en ai parlé à une de mes sœurs qui, je le savais, pourrait me réconforter et à qui je pourrais dire la vérité sur mes sentiments. Donc, une semaine plus tard, j’ai pensé qu’il était enfin temps d’en parler à ma mère.

J’ai dit : « Maman, je veux que tu saches que je vais parfaitement bien, que tout va bien et que je suis en bonne santé, mais je veux te dire que j’ai dû subir une hystérectomie. » Et elle a dit : « Et bien, as-tu demandé un deuxième avis ? »

Après la mort de mon père, ma mère a déménagé en Floride, comme toutes les veuves juives. Après quelques saisons là-bas, je lui ai demandé comment c’était et si elle avait des amis là-bas. Elle m’a répondu : « J’ai des amis merveilleux. Je ne les analyse pas. Ils ne m’analysent pas. »