Il y a 5 000 ans, un chasseur-cueilleur a été le premier humain touché par la peste noire

Vivre dans une pandémie n’est plus nouveau pour nous. Au cours des dernières années et demie, le monde a vu la mort d’environ 40 lakhs, et nous ne savons pas encore où cela va s’arrêter. Cependant, aussi absurde soit-elle, la pandémie de coronavirus n’est pas la pandémie la plus meurtrière au monde. Cette infamie va à la peste, une maladie bactérienne qui a provoqué la peste noire en Afrique, en Asie et en Europe. La pandémie a tué environ 7,5 à 20 crore de personnes sur une période d’environ sept ans, effaçant près de 60% de la population européenne. La peste n’est plus une maladie à l’origine d’une pandémie, car nous avons également des vaccins et des traitements. Pourtant, les scientifiques n’ont pas cessé de rechercher les premières traces de la maladie. Maintenant, les chercheurs ont trouvé des traces de la première souche de la bactérie de la peste Yersinia pestis, dans les restes, trouvés en Lettonie, d’un chasseur-cueilleur qui a vécu il y a environ 5000 ans. Fait intéressant, les scientifiques pensent que la maladie est apparue encore plus loin dans le temps.

« Ce qui est le plus étonnant, c’est que nous pouvons repousser l’apparition de Y. pestis 2 000 ans plus loin que ne le suggéraient les études publiées précédemment », a déclaré Ben Krause-Kyora, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de Cell press. L’étude a été publiée dans Cell Reports le 29 juin.

Les scientifiques pensent que la chronologie suggérée par la dernière découverte est très proche de l’origine de la bactérie. Leur meilleure supposition est que la bactérie a émergé de son ancêtre Yersinia pseudotuberculosis il y a environ 7000 ans.

Cependant, la souche la plus ancienne trouvée par les scientifiques était probablement moins contagieuse et pas aussi mortelle que lorsqu’elle a provoqué la pandémie de peste noire. La souche trouvée était dépourvue du gène qui permettait aux puces de propager la maladie. Les scientifiques ont trouvé la bactérie dans le sang du mort, indiquant que c’était probablement la bactérie qui l’avait tué.

Selon les scientifiques, la nouvelle chronologie contredit les théories précédentes selon lesquelles la bactérie de la peste a provoqué un déclin important de la population en Europe occidentale il y a environ 4 500 ans, car la bactérie a probablement mis mille ans de plus à se propager par les puces.

