Il y a 47 ans, des randonneurs ont découvert l’homme des Pinacles, gelé, dans une grotte. Nous connaissons enfin son identité.

Un homme retrouvé congelé dans une grotte de montagne en Pennsylvanie en 1977 a finalement été identifié par les autorités.

Ses empreintes digitales ont été égarées après l’autopsie initiale et ont été récemment découvertes dans un dossier et utilisées pour identifier le jeune homme de 27 ans originaire de Fort Washington, en Pennsylvanie.

L’homme non identifié a été surnommé « Pinnacle Man » en raison de l’endroit près d’un sommet de randonnée populaire où son corps a été retrouvé.

Un corps congelé retrouvé dans une grotte de Pennsylvanie par des randonneurs il y a 47 ans n’avait jusqu’à présent pas été identifié. Il n’a fallu qu’une heure pour identifier Nicolas Paul Grubb, un jeune homme de 27 ans de Fort Washington, en Pennsylvanie.

En janvier 1977, deux randonneurs sur le sentier des Appalaches ont découvert le corps, alors non identifié, gelé dans une grotte près du sommet du Pinnacle alors qu’ils s’y réfugiaient pour échapper aux intempéries. En raison de l’emplacement du corps, John Doe a été surnommé « l’homme du Pinnacle ». Une autopsie de 1977 n’a révélé aucun signe d’acte criminel et le décès a été déclaré dû à une overdose de drogue, mais aucune identification n’a été faite. Ses effets personnels et son dossier dentaire n’ont donné aucun indice et les empreintes digitales ont été égarées.

La découverte des empreintes digitales 47 ans plus tard a certainement accéléré le processus d’identification.

« Après 47 ans, Jon Doe, « Pinnacle Man », a été identifié », a déclaré le bureau du coroner du comté de Berks a écrit Le policier d’État de Pennsylvanie Ian Keck a localisé la carte d’empreintes digitales manquante de Grubb dans un dossier et moins d’une heure après avoir remis la carte au National Missing and Unidentified Persons System, le FBI les a associées à Grubb.

L’histoire de Grubb n’est pas encore complètement connue. George Holmes, coroner en chef adjoint du comté de Berks, a déclaré lors d’une conférence de presse que Grubb, qui avait été libéré honorablement de la Garde nationale de Pennsylvanie en 1971, portait des vêtements légers alors qu’il se trouvait sur un sentier enneigé. Il semble qu’il ait essayé d’allumer un feu dans la grotte.

« Le reste reste encore un point d’interrogation pour nous », a déclaré Holmes, selon au Le New York Timessur la façon dont Grubb s’est retrouvé seul dans une grotte sur le sentier.

Même si ces questions n’ont peut-être pas de réponse aujourd’hui, la famille a obtenu une réponse et a demandé que sa dépouille soit déplacée vers une parcelle familiale.

« Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent l’importance de notre travail pour apporter des réponses, pour clore le chapitre et pour donner aux personnes non identifiées un nom et une histoire », a déclaré John Fielding, coroner du comté de Berks, lors de la conférence de presse. selon à CNN.

Ce n’était pas la première tentative d’identification de Grubb depuis l’autopsie initiale en 1977. Il y a cinq ans, son corps a été exhumé, selon au Presse associéepour vérifier un lien entre les dossiers dentaires et deux cas de personnes disparues en Floride et dans l’Illinois. L’ADN du corps ne correspondait à aucun des deux cas.

Il a fallu attendre qu’un policier d’État fouille dans de vieux dossiers pour retrouver la carte d’empreintes digitales afin de résoudre l’affaire de l’identité de Pinnacle Man.

