Il y a 27 ans, j’ai refusé l’université de mes rêves. Aujourd’hui, mon enfant y étudie

Cet article à la première personne est l’expérience de Jen Watt qui vit à Guelph, en Ontario. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ.

Je tiens le papier blanc immaculé avec l’en-tête tricolore qui comprend une offre d’admission à l’école et au programme de mes rêves. Cette belle lettre traîne sur mon bureau depuis des semaines maintenant. À portée de main se trouve la réalisation d’un fantasme : mes quatre prochaines années de formation en tant qu’étudiant en génie à l’Université Queen’s.

Avec un stylo à la main, ma main plane au-dessus de la boîte pour “je refuse”.

Il n’y a pas de meilleure offre, il n’y a pas de plus grand rêve. Et pourtant, je dois rejeter cette offre et me convaincre que c’est un chemin préétabli.

Secoué par une nouvelle réalité : ma mère vient de décider qu’elle quittera le Canada et retrouvera mon père en Asie. Je fais face à l’absence de port d’attache.

Je considère les prêts étudiants et d’autres options pratiques, mais le sentiment de solitude dans cette transition est insupportable. Je me demande : où vais-je aller pendant les longues périodes de temps où les étudiants universitaires quittent le campus ? Oui, je peux trouver un emploi ou voyager, mais mon esprit anxieux n’a pas de place pour ces options. J’agonise sur une solution potentielle, mais je ne la trouve pas.

Mes amis demandent : « Pourquoi tes parents ne t’aident-ils pas ? Je n’ai pas de réponse satisfaisante. Je suis tout simplement moi-même.

Un port d’attache est important pour moi. Parce que quand j’étais petite, j’avais été « bousculée » – vivant avec des membres de ma famille élargie. Mais après des années de vie en tant qu’invité à long terme, je me suis engagé à éviter d’être “mafan” (chinois pour “pesant/gênant”). Un week-end ici ou là serait acceptable mais pas avant quatre ans.

Portrait de fin d’études secondaires de Jen Watt pris en 1994. (Soumis par Jen Watt)

Mon corps de 18 ans ressent ce lien, c’est une situation sans issue. Réaliser le rêve par rapport aux besoins de base. Quel jeune de 18 ans choisit les besoins de base ? Celui-ci. Je sais que je peux simplement laisser passer le délai sans réponse à l’école, et cela suffirait. Cependant, je dois commémorer ce moment pour moi-même.

Je prends une profonde inspiration, un stylo bleu à la main, et coche la case à côté de “Je refuse” avec précaution. Je soupçonne que ce moment va me hanter à l’avenir. J’ai baissé la tête et plongé dans un diplôme qui ne me semble pas naturel – un baccalauréat ès arts à l’Université de Toronto.

Vingt-sept ans passent. Je participe à une visite du campus de l’Université Queen’s avec ma fille de 17 ans. Elle est également enchantée par le caractère et le charme de ce campus. Et je me retrouve à voyager dans le temps dans mon esprit, me demandant ce qui aurait pu être.

Lors de notre retour à la maison, je partage avec ma fille que j’avais autrefois rêvé de fréquenter la même université. Méfiant de surcharger son avenir avec mon passé, je l’exonère de toute responsabilité qu’elle pourrait assumer par réflexe pour moi. Je maintiens que même si son voyage a suscité de nombreux souvenirs douloureux, il est de ma responsabilité de l’engager. Nous avons convenu que son chemin vers Queen’s n’était pas un chemin par procuration pour moi de revivre quelque chose que j’avais perdu.

Au cours des six mois suivants, je me suis retenu de la harceler pour « des nouvelles ». Une école après l’autre lui a offert une place, sauf à Queen’s. Ensuite, elle a reçu un étrange e-mail de félicitations des expériences étudiantes de Queen’s; cela a été suivi d’excuses, notant l’erreur administrative. Cela ressemblait à une blague cruelle. Alors que le cœur de cette maman aspirait à ce que ma fille réalise ses rêves, je suis venu à une réalisation déchirante que je n’avais pas échappé au regret !

Il a été tentant de laver l’angoisse avec une gorgée d’optimisme. Que je vis une belle vie avec de bonnes personnes qui m’ont soutenu tout au long du chemin.

Le chemin que j’ai choisi lorsque j’ai coché la case “Je refuse” m’a finalement amené à rencontrer mon partenaire de vie actuel depuis 22 ans. Nous vivons bien et nos trois enfants font notre bonheur. Cependant, je vois ce jeune moi, debout à côté de ma fille de stature similaire. Elle était sur le point de compter avec ses expériences défavorables au début de sa vie.

Lorsque ma fille a finalement reçu son offre d’admission à Queen’s, il n’y avait aucune hésitation dans son « oui ! Le soulagement m’a submergé lorsque j’ai été témoin du choix de ma fille.

Maintenant, alors que ma fille entreprend son voyage vers l’école de son désir, je vois aussi cette fille qui se dirigeait vers l’université, il y a 27 ans. Elle était languissante, désorientée et prudente.

Jen Watt en tant qu’élève du secondaire lors d’un match de softball en 1994. (Soumis par Jen Watt)

Sa sensibilité sobre de “Je dois prendre soin de moi parce que personne d’autre ne le fera” est née de l’adversité.

Je m’imagine en train de lui faire un câlin.

J’imagine m’approcher de moi plus jeune. Je vois sa sensibilité et son sérieux. Elle bourdonne, générant à la fois des blessures et du charme. Je vois son épuisement, sa fatigue et son exaspération. Je lui dis que nous arrivons à l’expérience de l’agence. Je lui dis qu’elle a le droit de rêver grand. Je vois ses épaules se détendre alors qu’elle accepte ma présence et mon éducation. Je laisse les larmes couler sur mon visage alors que j’essuie tendrement les siennes.

Avez-vous une histoire personnelle convaincante qui peut apporter de la compréhension ou aider les autres ? Nous voulons de vos nouvelles. Voici plus d’informations sur la façon de nous présenter.