Il y a 26 ans, Robert Downey Jr. jouait dans « le pire film d’action de tous les temps »

Ayant remporté un Oscar pour sa performance dans Oppenheimer après deux nominations précédentes, pour ensuite annoncer son retour dans l’univers cinématographique Marvel dans le rôle du Docteur Fatalis l’année suivante, s’il y a une chose qu’on ne peut pas dire de la longue et riche carrière de Robert Downey Jr., c’est qu’elle a été prévisible. Passant de la comédie à sketches à Samedi soir en direct dans les années 80 pour jouer dans des blockbusters comme Homme de fer et Sherlock Holmespeu de gens auraient pu imaginer les nombreux chemins qu’il a empruntés en tant que star de cinéma. Sa transition initiale vers le genre de l’action n’a cependant pas été considérée comme une simple formalité, même par lui. Avant les jours de gloire du MCU, l’une de ses premières incursions dans les films d’action s’est faite sous la forme d’une suite qui, comparée à l’original, semble être incroyablement négligée. Beaucoup ont tendance à oublier qu’il y a eu une suite au classique oscarisé Le fugitifmais il semble que ce soit un film que Downey Jr. veut complètement oublier.









Quand Les maréchaux américains est sorti pour la première fois en salles en 1998, son accueil a été plutôt mitigé tant au niveau critique que commercial, loin d’être aussi fort que celui de son prédécesseur. En ce qui concerne Downey Jr., cependant, il considère que c’est l’un des pires films et l’une des pires expériences cinématographiques de toute sa carrière professionnelle.. Même si le consensus parmi le public semble toujours être que ce n’est pas aussi mémorable que Le fugitifest-il possible que l’acteur soit trop dur avec lui ?





L’histoire des Marshals américains

Le film était une suite du classique oscarisé, Le Fugitif





Acteurs principaux de Les maréchaux américains Rôle Tommy Lee Jones Le maréchal adjoint en chef des États-Unis, Samuel Gerard Wesley Snipes Mark J. Sheridan / Mark Roberts / Mark Warren Robert Downey Jr. Agent spécial du DSS John Royce Joe Pantoliano Député Cosmo Renfro Kate Nelligan Maréchal des États-Unis Catherine Walsh Daniel Roebuck Député Bobby Biggs

Cinq ans après Le fugitifsans le retour d’Harrison Ford dans le rôle de Richard Kimble, Tu.S. Maréchaux il s’agit moins d’une suite directe que d’une histoire dérivée autonome. Le film se concentre plutôt sur le marshal adjoint Samuel Gerard (joué à nouveau par Tommy Lee Jones), qui prend en charge une nouvelle affaire dans laquelle il poursuit un autre type de fugitif faussement accusé. Lorsque Mark Sheridan (Wesley Snipes), un prisonnier accusé du meurtre de deux agents du DSS, s’échappe du crash d’un avion de transport de prisonniers, Gerard et son équipe de marshals américains, ainsi que l’agent du DSS John Royce, commencent leur recherche incessante. Cependant, à mesure que la chasse à l’homme progresse, Sheridan commence à soupçonner qu’il s’agit davantage de son histoire, tandis que le premier essaie de trouver ses propres réponses tout en échappant à la capture du marshal.





Dans le film, Robert Downey Jr. joue le rôle de John Royce, l’agent du DSS qui rejoint l’équipe de Sheridan. Bien que Gerard se méfie de Royce tout au long du film, ses soupçons finissent par être confirmés lorsque l’agent se révèle finalement être le grand méchant du film. Il s’avère que Royce avait accusé Sheridan des meurtres ainsi que de sa transmission d’informations classifiées au gouvernement chinois.mais à la fin, il obtient ce qu’il mérite. Le film a offert une chance unique à Downey Jr. d’endosser un rôle beaucoup plus méchant que ceux pour lesquels il est devenu si célèbre ; et comme il s’agit d’un film d’action, il lui a également donné l’occasion de montrer une autre facette de son talent d’acteur. Il est incroyablement rare qu’une suite soit à la hauteur de l’original, cependant, et bien qu’elle n’ait pas été aussi bien accueillie par rapport à Le fugitifDowney Jr. ne semble même pas penser que cela fonctionne comme une histoire autonome pour une multitude de raisons.





Pourquoi Robert Downey Jr. déteste-t-il les US Marshals ?

L’acteur lui-même l’a qualifié de « pire » film d’action jamais réalisé

Les meilleurs films de Robert Downey Jr. Rôle Score de Rotten Tomatoes Richard III (1995) Seigneur Rivers 96% Raccourcis (1993) Bill Bush 95% Avengers : Fin de partie (2019) Tony Stark/Iron Man 94%

S’il y a une chose que l’on peut dire de Robert Downey Jr., c’est que l’homme ne se retient certainement pas lorsqu’il s’agit d’avoir des discussions honnêtes sur son propre travail. Parmi les exemples les plus récents de sa franchise, on peut citer la défense de sa performance dans Tonnerre sous les tropiques à la suite de la controverse entourant son humour, tout en étant ouvert sur ses regrets d’avoir travaillé sur Dolittle. Quand il s’agissait de Les maréchaux américainsl’acteur n’a pas hésité à exprimer son opinion. Il est même allé jusqu’à le qualifier de « pire film d’action de tous les temps ». Comme le cite le livre de Ben Falk, La chute et l’ascension du Comeback Kid (via Magazine Far Out), Downey Jr. a mis le film à fond en déclarant :





« Vous avez vécu une année traumatisante, vous avez eu des pensées suicidaires. Qu’est-ce qui vous guérirait vraiment ? Que diriez-vous de passer douze semaines à courir dans tous les sens en tant que Johnny Handgun ? Je pense que si vous parlez à un guide spirituel, il vous dira : « Cela va vous tuer. »… Je me suis dit qu’il me manquait peut-être quelque chose et que ce dont j’avais vraiment besoin, c’était de jouer dans l’un de ces films où j’adore emmener mon enfant. Cela finirait par être vraiment déprimant. »

Au cours des années 90, Downey Jr. a eu une vie personnelle particulièrement troublée, avec une avalanche d’arrestations très médiatisées, de problèmes juridiques et d’incidents impliquant sa dépendance à la drogue et à l’alcool. D’après sa déclaration, il semble bien que son expérience de travail sur Les maréchaux américains Cela ne l’a pas beaucoup aidé à combattre la négativité qui se faisait sentir sur le plan personnel et professionnel. Il est difficile de reprocher à quelqu’un de ne pas passer un bon moment avec quelque chose, surtout s’il traverse une période particulièrement difficile de sa vie. Tout bien considéré, cependant, est-il possible que les critiques de Downey Jr. soient trop dures ?





Les US Marshals sont-ils vraiment aussi mauvais que le prétend Robert Downey Jr. ?

Bien qu’il ne soit toujours pas aussi bon que The Fugitive, le public moderne semble s’être adouci à son égard

Toutes les nominations aux Oscars de Robert Downey Jr. Rôle Catégorie Résultat Chaplin (1993) Charlie Chaplin Meilleur acteur Nominé seulement Tonnerre sous les tropiques (2008) Kirk Lazurus/ »Lincoln Osiris » Meilleur acteur dans un second rôle Nominé seulement Oppenheimer (2023) Contre-amiral Lewis Strauss Meilleur acteur dans un second rôle Gagné





Avec Tommy Lee Jones qui reprend son rôle oscarisé aux côtés d’un casting secondaire composé de Wesley Snipes, Robert Downey Jr. et Joe Pantoliano, et en plus d’être la suite d’un thriller à succès, US Marshals avait tous les ingrédients pour ce qui aurait dû être une suite formidable et mémorable. Cependant, dès le moment où le film a réintroduit le personnage de Sam Gerard avec une apparition dans un costume de mascotte de poulet, il était évident que ce serait un genre de film différent de ce qui avait été fait auparavant. Bien sûr, il n’est pas aussi captivant ou intense sur le plan du ton et n’a pas le rythme et le rythme qui retiennent l’attention de l’original, mais il présente quelques points forts qui le rendent intéressant à regarder. Ce qui lui manque en termes d’histoire forte, il le compense par une action énergique et des performances dévouées de ses acteurs principaux. Même si Downey Jr. déteste le film, il donne tout dans son rôle et ne téléphone pas un seul instant.





Si le film avait suivi la voie plus traditionnelle, en étant une suite directe plutôt qu’un spin-off indépendant, il est plus que probable que le film aurait rencontré un succès bien plus grand, et uniquement sur le plan financier. Si les cinéastes avaient trouvé un moyen de réunir les personnages de Ford et Jones dans une dynamique différente, par exemple en faisant travailler Kimble avec les Gerard et les Marshals plutôt qu’en s’échappant, il y a une chance que cela aurait pu donner lieu à l’une des meilleures suites jamais réalisées. Downey Jr. a toutes les raisons de détester le film, mais pour le public, c’est entièrement à ses propres goûts.