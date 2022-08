Il y a 26 ans, la guerre a séparé ma famille. Mon père et moi ressentons encore les répliques

Cette chronique à la première personne est écrite par Nadja Halilbegovich, écrivain et survivante de la guerre de Bosnie. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Mon père a eu 80 ans cet été. Nous vivons sur des continents séparés depuis que lui et maman ont réussi à me faire sortir clandestinement de notre ville natale de Sarajevo, en Bosnie, ravagée par la guerre, quand j’avais 16 ans. Désespérés de sauver le peu qui restait de mon enfance, mes parents ont pris la décision angoissante de envoyez-moi à l’étranger et assurez ma survie – même si cela signifiait séparer notre famille.

Les deux décennies et demie suivantes de distance physique et émotionnelle tirant sur les fibres fragiles de notre unité autrefois soudée ne sont pas le genre de perte qui peut être distillée en une statistique dure. Mais c’est l’un des coups les plus insidieux que la guerre a portés à notre famille.

Ma relation avec mon père est stratifiée et blessée. Elle est empreinte d’amour, mais pondérée par nos souvenirs partagés de près de quatre ans de siège et de terreur. Il est mêlé de nostalgie du temps perdu tout en étant simultanément vidé par les années que nous passons séparés. Juste dire le mot “tata” m’oblige à rejouer diverses scènes à la fois brûlantes et douces-amères.

Nous avons subi notre blessure la plus profonde quand j’avais 13 ans. C’était une rare journée paisible à Sarajevo et après de nombreuses supplications, maman m’a laissé sortir. Soudain, un obus d’artillerie a explosé à proximité et j’ai été pris sous une pluie d’éclats d’obus. Juste au moment où papa m’a relevé du sol, un étranger est arrivé pour m’aider et ils m’ont précipité vers sa voiture.

Papa me tenait sur ses genoux pendant que je trempais sa chemise écarlate.

“Ne me laisse pas perdre mes jambes,” l’ai-je supplié.

Il tressaillit et m’attira plus près alors que nous filions à travers les intersections.

Des balles ont bombardé notre voiture.

“Ils veulent m’achever”, m’écriai-je.

Quelques heures plus tard, mes deux jambes ont été bandées par une infirmière paniquée dans une salle remplie de morts et de blessés alors que les murs de l’hôpital tremblaient à cause des explosions. Papa est tombé sur un ami qui nous a proposé de nous raccompagner à la maison, mais juste au moment où nous étions sur le point de partir, du sang s’est infiltré à travers mes bandages. Nous avons dû revenir pour une autre couche.

Enfin allongé sur le siège arrière avec d’épaisses bandes de gaze tachetée de sang enroulées autour de mes cuisses et de mes mollets, je tombais dans une stupeur maladive jusqu’à ce que papa sorte un morceau de chocolat de la poche de sa chemise. Le sang ne s’était pas infiltré à travers le papier d’aluminium froissé, alors il a laissé tomber quelques carrés entre mes lèvres gercées. C’était le plus doux des secours.

Nadja Halilbegovich, 21 ans, est assise à côté de ses parents lorsqu’ils lui ont rendu visite à Indianapolis, Ind. (Soumis par Nadja Halilbegovich)

Depuis mon évasion à 16 ans, je n’ai jamais envisagé de retourner en Bosnie. J’ai fait de courtes visites pour voir ma famille et mes amis, mais revenir définitivement n’a jamais été une option. Même à des milliers de kilomètres de là, je vis dans le sillage de la guerre et de ses marées implacables. Je ne peux pas imaginer me sentir un jour en sécurité dans un endroit où j’ai tant perdu – où nous tant perdu.

Aujourd’hui, les rues de Sarajevo portent des centaines de cicatrices de béton causées par les obus de mortier qui ont tué des civils non armés. Les pockmarks creusés par le jet d’éclats d’obus mortel vers l’extérieur du cratère, créant un effet semblable à une fleur. Ils ont été remplis de résine rouge et nommés “Sarajevo Roses” pour commémorer les victimes du siège de la ville. Je frissonne chaque fois que je passe devant une rose, en lui faisant toujours une large place, mais ce qui est encore plus effrayant, c’est le fait que je n’ai pas besoin de regarder plus loin que mes propres jambes pour voir l’héritage de la guerre et de la violence. Bien que mes cicatrices se soient en grande partie estompées, elles sont ma Des roses de Sarajevo que je ne peux pas contourner.

Les roses de Sarajevo commémorent les victimes du siège de Sarajevo. (Labattblueboy/Wikimedia Commons)

Ma dernière visite à Sarajevo remonte à cinq ans. Après la mort inattendue de maman en 2013, le retour est devenu encore plus difficile – comme une cueillette lente et délibérée sur une blessure qui n’a jamais complètement guéri. Passer un après-midi dans le petit appartement de mes parents, chaque recoin aménagé par le toucher délicat de maman, suscite une sorte de douleur unique, d’autant plus que papa garde leur chambre suspendue en sa présence parfumée : ses élastiques à cheveux, son maquillage et un tube de lotion à moitié épuisé vous attendent comme si elle venait de sortir pour une course rapide. Il ne dort pas dans leur chambre, mais fait plutôt un lit sur le canapé du salon.

Après avoir déjeuné, j’étais assis dans le salon pendant que papa faisait du thé. Je ne pus m’empêcher de fixer la couverture pliée, un drap froissé et un oreiller empilés au pied du canapé. Mes yeux ont regardé les étagères au-dessus de la télévision et j’ai remarqué une petite horloge de voyage que nous avons depuis que je suis enfant. Les aiguilles étaient statiques – indiquant le mauvais moment.

“Je pense que la petite horloge noire a besoin de nouvelles piles”, ai-je dit à papa.

“Non ma chérie,” dit-il en posant la tasse de thé devant moi. “J’ai arrêté cette horloge quand ta mère est morte.”

Les parents de Nadja Halilbegovich lors d’une visite au Canada en 2012. (Soumis par Nadja Halilbegovich)

Il n’y avait rien que je puisse dire, alors nous nous sommes assis en silence. Au lieu de cela, mon esprit a imaginé des scènes que j’avais concoctées à partir des extraits que j’ai entendus de papa et de mon frère : Quelques minutes après la mort de maman à l’hôpital, papa s’est assis à son chevet et l’a embrassée une dernière fois. Ses joues étaient encore chaudes quand il les embrassa – une fois pour moi, une fois pour mon frère.

J’aurais aimé me lever et serrer mon père dans mes bras une fois le silence écoulé. J’aurais aimé que nous parlions alors, et j’aimerais pouvoir parler maintenant de notre chagrin pour maman et de l’horloge qui ne donne plus le temps. J’aimerais que nous puissions parler de cette journée à l’hôpital et de la vue de mon sang qui fleurit à travers la gaze. J’aimerais pouvoir lui parler de la flaque de chocolat laiteux sur ma langue alors que j’étais allongé sur le siège arrière de la voiture et comment c’était le dernier goût le plus doux de l’enfance depuis que je ne pouvais plus être un enfant.

Je me rends compte maintenant que papa et moi partageons la même blessure – ça me fait mal de revenir, et ça lui fait mal que je ne puisse jamais revenir. Malheureusement, même lorsque nous sommes ensemble, il y a un océan entre nous. Un océan composé d’anniversaires et de jalons manqués ; un océan rempli de joies et de tracas quotidiens, de chagrins, de véritables problèmes de santé, de rhumes embêtants et de maux d’estomac. Des choses qui semblaient trop petites ou sans importance pour en parler, ou des choses qui nous effrayaient ou nous bouleversaient tellement que nous ne voulions pas les partager pour ne pas nous gêner.

Mais dans cette curation bien intentionnée de nos vies, nous ne nous sommes pas épargnés comme nous l’avions toujours pensé. Au lieu de cela, nous avons raté d’innombrables occasions de renforcer les liens qui nous unissent. Pire encore, nous laissons sans le savoir la guerre enfoncer ses dents acérées dans la moelle même de nos vies.

Le père de Nadja Halilbegovich l’embrasse sur la joue après qu’elle a reçu un doctorat honorifique en 2013 de l’Université Butler pour son travail en tant que défenseur de la paix. (Soumis par Nadja Halilbegovich)

Je vois maintenant que nous avons souvent perdu notre temps ensemble en faisant autant d’activités que possible, ce qui nous a brièvement donné l’impression que nous rattrapions le temps perdu. Je me demande si toute cette occupation auto-imposée n’était qu’une distraction et un moyen d’éviter les conversations susceptibles de susciter du chagrin, des regrets ou du ressentiment. Pourtant, ce n’est que si nous révélons nos blessures et nettoyons ensemble les débris que nous pourrons espérer guérir.

La vérité est que la guerre n’a jamais cessé de nous faire du mal. Nous continuons à subir des blessures même après coup, seulement elles sont cachées et insidieuses. Alors que papa entre dans sa neuvième décennie et que je prends une conscience aiguë de la glissance du temps, je me surprends à rêver à quoi devraient ressembler nos futures visites : Tata et je m’assieds et parle. On rit et on pleure. Il m’apprend à faire sa délicieuse salade de pommes de terre. Il me raconte des histoires quand lui et maman étaient jeunes. Nous nous promenons et découvrons le monde qui nous entoure. Ensemble, nous récupérons quelques centimètres de ce que la guerre nous a pris.