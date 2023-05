Il y a 200 ans, La Corogne était presque la capitale du Canada. Les habitants font la fête quand même

Ce n’est pas tous les jours que vous célébrez ce qui aurait pu être.

Mais pour la communauté de Corunna, en Ontario, cette année est une année mémorable : 2023 marque le 200e anniversaire du fait que la ville est presque devenue la capitale du Canada.

« C’est assez amusant de se souvenir d’où vous venez et des possibilités que cela aurait pu être », a déclaré Tracy Kingston, présidente du comité Corunna 200.

Lord William Beresford a arpenté les terres juste au sud de l’actuelle Sarnia le long de la rivière Sainte-Claire en 1823 en tant que capitale possible du Haut et du Bas-Canada. L’enquête a été acceptée et un plan de ville a été conçu – la place Saint-Georges devait être le centre de la ville.

Mais ce n’était pas censé l’être. La proximité de La Corogne avec les États-Unis en faisait une capitale loin d’être idéale. La première capitale du Canada fut Kingston en 1841, avant qu’elle aussi ne soit jugée trop proche de l’eau et des États-Unis, et que la capitale ne soit déplacée.

Le reste appartient à l’histoire.

« Toutes les rues portent toujours le nom des personnes d’origine qui les ont nommées et la disposition est exactement la même », a déclaré Kingston à propos de la ressemblance de la Corogne actuelle avec la communauté d’antan.

Tracy Kingston est présidente du comité Corunna 200, qui marque l’histoire de la ville comme la quasi-capitale du Canada. (Fourni par Tracy Kingston)

Tout le monde ne connaît pas l’histoire de La Corogne en tant que quasi-siège du gouvernement fédéral. Il a fallu au maire du canton de St. Clair, Jeff Agar, un voyage à – où d’autre? — Ottawa pour apprendre le fait peu connu.

« J’ai vécu ici pendant 40 ans et j’ai grandi à 10 minutes d’ici et je ne l’ai jamais su », a déclaré Agar.

« J’étais à Ottawa entre tous et j’ai fait une tournée. Ils ont dit que la vraie capitale était censée être à La Corogne. J’ai dit : ‘Hé, je viens de La Corogne, c’est plutôt cool.' »

Le comité Corunna 200 lance les festivités mardi pour célébrer l’événement, y compris une nouvelle inauguration du monument sur la place Saint-Georges avec de nouveaux story-boards qui partagent l’histoire de la ville.

« [We] a décidé : ‘Faisons un peu le ménage. Inscrivons à nouveau ce monument », a déclaré Kingston. « Nous avons donc ajouté des jardins… il y aura également un banc commémoratif là-bas.

« Cela va simplement attirer davantage votre attention sur l’endroit où les édifices du Parlement auraient pu être construits. »

De nouvelles bannières borderont les rues de La Corogne cet été alors que la communauté célèbre les 200 ans depuis qu’elle est presque devenue la capitale du pays. (Fourni par Tracy Kingston)

Plus de 400 enfants de différentes écoles locales se réuniront mardi pour se produire sur la place Saint-Georges.

« Les enfants étaient en fait très excités d’apprendre que La Corogne était presque la capitale du Canada. Beaucoup d’entre eux ne le savaient pas », a déclaré Jen Brown Nead, enseignante à l’école catholique St. Joseph, qui amènera plus de 200 élèves à la place pour chanter.

« Cela a été un excellent apprentissage à plusieurs niveaux à l’école, pas seulement sur le plan musical et pas seulement sur les contributions communautaires, mais ils ont appris un peu d’histoire sur la ville d’où ils viennent, et ils sont très excités à ce sujet. »

La Corogne embrasse son statut de presque capitale du Canada, a déclaré Kingston. Une brasserie locale propose une bière Almost the Capital, et la ville se réunira à nouveau, le 23 septembre, pour un festival de rue après une chasse au trésor locale tout l’été.

Kingston a déclaré qu’elle espérait que la désignation de «presque capitale du Canada» attirerait un peu plus l’attention sur ce qu’elle décrit comme une petite ville avec de nombreuses commodités et une marge de croissance.

Selon le recensement de 2021la population de La Corogne était proche de 6 300.

« Chaque petite ville a quelque chose d’unique », a déclaré Kingston. « C’est notre unicité en tant que ‘presque capitale’. »