Il y a 19 ans, St. John’s s’est vu refuser une chance de faire partie de l’histoire de la NBA – et ces fans n’ont pas oublié

Un soir de fin octobre 2003, des milliers de personnes se sont rassemblées dans une nouvelle arène du centre-ville de St. John’s pour regarder l’histoire de la NBA : les débuts de la recrue de LeBron James – alors une recrue de 18 ans mais aujourd’hui une icône mondiale avec plusieurs championnats et Titres MVP.

Au lieu de cela, les fans ont eu le cœur brisé – et 19 ans plus tard, certains veulent voir la réalisation d’une promesse faite lors de cette nuit décevante.

Le 23 octobre 2003, les Raptors de Toronto et les Cavaliers de Cleveland se sont rendus dans la capitale de Terre-Neuve-et-Labrador pour un match d’exhibition, qui devait être le premier match de basket-ball joué dans un aréna nouvellement construit – l’ancien Mile One Center – et James’s NBA début.

“Vous avez la chance de voir les débuts de LeBron James, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer à ce sujet?” a déclaré Matthew Brake, qui a fait du covoiturage ce soir-là avec des amis du secondaire de Pasadena, à 650 kilomètres sur la route transcanadienne, sur la côte ouest de Terre-Neuve. Ils ont réservé une chambre d’hôtel dans la ville et ont attendu avec impatience depuis les rangées supérieures du Mile One un tuyau.

Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu.

Les partisans sont allés au sol pour aider à éponger la condensation avant ce qui était censé être un match hors-concours entre les Raptors de Toronto et les Cleveland Cavaliers à St. John’s en octobre 2003. (Archives de Radio-Canada)

Il y a eu un retard, se souvient Brake, puis un autre retard et un autre, alors que les fans s’asseyaient et regardaient les stars de la NBA tirer quelques seaux pendant l’échauffement d’avant-match.

Parmi les talents notables de la formation ce soir-là, outre James, figuraient Vince Carter, Jalen Rose et une autre recrue cherchant à se faire un nom dans la ligue : Chris Bosh, un futur Temple de la renommée de la NBA.

“Il y a un tas d’enfants par terre avec des serviettes en train d’essuyer quelque chose. Nous ne savions pas ce qui se passait. Au fil du temps, les joueurs sont partis”, a déclaré Brake.

Le plancher de bois franc de la cour était imbibé d’humidité. La ville connaissait une journée de fin octobre anormalement humide, et la chaleur corporelle de milliers de fans excités dans l’arène à guichets fermés n’a pas aidé la situation.

“Je me sentais très mal”

Glen Grunwald, directeur général des Raptors à l’époque, était à côté du terrain alors que les officiels discutaient de ce qu’il fallait faire.

Jouer le jeu et risquer de blesser certains des plus grands noms et atouts de la ligue ? Ou annuler et décevoir les fans, dont certains, comme Brake, avaient voyagé de loin en dehors de la ville juste pour apercevoir de près les stars de la NBA ?

“C’était une super ambiance dans la ville et tout le monde était excité. C’était aussi un endroit unique pour les joueurs. Ils ne savaient pas grand-chose de St. John’s ou de Terre-Neuve, alors ils étaient excités pour ça”, Grunwald a déclaré à CBC News.

Glen Grunwald, alors directeur général des Raptors de Toronto, annonce la mauvaise nouvelle aux amateurs de basketball au Mile One Centre de St. John’s. (Archives de Radio-Canada)

Malheureusement, a déclaré Grunwald, à cause de la condensation sur le sol, le terrain n’était pas sûr pour jouer.

“L’air est sorti du ballon très lentement. Enfin, les arbitres de la NBA, qui prennent ces décisions concernant l’annulation des matchs, ont dit:” Je suis désolé, nous ne pouvons pas continuer avec ce match. Nous avons essayé de le nettoyer. mais cela ne fonctionnera tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Grunwald s’est vu remettre un microphone et s’est vu confier la tâche ingrate d’annoncer la mauvaise nouvelle. Pour les fans présents, c’est peut-être le discours de Grunwald annonçant l’annulation, après une longue marche vers le court central, dont ils se souviennent le plus.

“Je me sentais mal parce que beaucoup de gens sont venus me voir après ça et m’ont dit : ‘Hé, j’ai conduit de Corner Brook… pour venir à ce match'”, a déclaré Grunwald.

“C’était vraiment, vraiment difficile. Personne ne voulait que cela se produise, personne ne voulait venir jusqu’ici et ne pas jouer le match. C’était vraiment malheureux.”

Une seconde chance gâchée

Les huées pleuvaient des chevrons du Mile One. Certains des fans les plus indisciplinés ont jeté de la nourriture par terre.

Mais dans son discours dévastateur, Grunwald a donné de l’espoir aux fans locaux, avec la promesse que les Raptors seraient de retour d’ici deux ans.

“Nous nous étions engagés à le faire. Malheureusement, après cette saison, j’ai été viré”, a-t-il déclaré en riant.

“Les choses sont tombées à l’eau et cela ne s’est pas produit.”

La sensation recrue LeBron James était à St. John’s en 2003 pour jouer le match. Le match a été annulé et les débuts de James en NBA devraient attendre. (Archives de Radio-Canada)

Mais les projets de retour de Grunwald ne se sont pas terminés avec son mandat avec les Raptors. Quelques années plus tard, alors qu’il était à la tête des New York Knicks, il avait des plans en place pour amener ce club à St. John’s.

“J’avais aligné les Wizards de Washington pour affronter les Knicks lors de la pré-saison 2014 à St. John’s et malheureusement, j’ai encore été viré”, a-t-il déclaré en riant à nouveau.

“Les Wizards ne voulaient pas continuer après que j’ai été licencié. Si je pouvais juste garder un emploi, nous aurions un match là-bas.”

Continuez à faire campagne, déclare l’ancien directeur général

Les fans n’ont pas non plus oublié la promesse de Grunwald.

C’est pourquoi Brake est le fer de lance de la campagne #RaptorsToTheRock pour ramener un match NBA à St. John’s l’année prochaine, qui sera le 20e anniversaire du jeu qui n’a jamais eu lieu. Les Raptors ont disputé des matchs hors-concours dans des villes à l’extérieur de Toronto cette année.

Brake utilise Twitter pour atteindre qui il peut, y compris les joueurs qui étaient à ce match en octobre 2003, ce qui lui a valu une réponse de Vince Carter, qui a dit qu’il se souvenait de cette nuit-là, et du héros local du basket Carl English, qui a dit qu’il allait faire quoi il peut aider la cause.

Mary Brown’s Center – alors connu sous le nom de Mile One Center – a été le théâtre d’un match NBA qui n’a jamais eu lieu. Les fans espèrent ramener un autre jeu l’année prochaine. (Zach Goudie/CBC)

“Les Maple Leafs de Toronto étaient ici il y a quelques années, ils ont fait leur camp d’entraînement et leur match de pré-saison ici”, a déclaré Brake. “Il n’y avait que des choses positives à dire à ce sujet. Vingt ans après l’annulation du match, cela semble être le moment idéal pour revenir pour un peu de vengeance.”

Grunwald a dit qu’il aimerait voir un plan se concrétiser.

Son conseil? Continuez à faire campagne.

“Ce fut une journée spéciale à bien des égards. À la fois bon et mauvais. C’est une bonne histoire dans le sens où c’est légendaire en termes de comment tout s’est réuni et s’est effondré et qui était impliqué”, a-t-il déclaré.

“J’espère vraiment que les matchs pourront reprendre là-bas. C’est compliqué et les choses doivent se mettre en place, mais je pense que les fans devraient faire savoir aux Raptors qu’ils veulent toujours le match.”

