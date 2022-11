Il y a 15 ans, Super Mario Galaxy a lancé un nouvel âge d’or pour la série

Mario a été une figure tellement omniprésente qu’il est difficile d’imaginer des jeux vidéo sans lui, mais même le plombier emblématique a connu une période difficile au début des années 2000, pendant les jours turbulents du GameCube. Sa seule aventure de plate-forme pour le système, Super Mario Soleil, finirait par être une déception critique et commerciale selon les normes de la série, échouant finalement à améliorer les ventes de consoles. Avec même Mario incapable d’inverser la fortune du GameCube, il semblait que les meilleurs jours du plombier étaient derrière lui – jusqu’à ce qu’il fasse un rebond spectaculaire sur la prochaine console de Nintendo.

Cinq ans après Super Mario Sunshine, Mario est revenu dans une nouvelle aventure cosmique : Super Mario Galaxy, un jeu de plateforme audacieux et imaginatif qui allait lancer un nouvel âge d’or pour la célèbre mascotte. Laissant derrière lui les collines et les plaines couleur bonbon du Royaume Champignon, Super Mario Galaxy a propulsé l’intrépide plombier à travers le cosmos même, insufflant une nouvelle vie à la série avec ses conceptions de niveaux follement créatives et sa pure espièglerie.

Dès le départ, Galaxy élimine bon nombre des excès qui ont entaché son prédécesseur, résultant en une aventure beaucoup plus étroitement orchestrée. Finies les scènes de bac à sable qui dominaient Super Mario Sunshine; au lieu de cela, Galaxy emmène les joueurs à travers une série de défis résolument linéaires, évoquant la plate-forme simple des premières aventures de Mario. Bien que certaines étapes offrent un degré d’exploration, Mario a rarement le temps de reprendre son souffle dans Galaxy ; presque chaque défi est une course incessante vers l’objectif, avec une myriade de surprises, de distractions et de mini-objectifs à surmonter en route vers cette destination.

Nintendo



Ce qui donne à Galaxy sa fraîcheur durable, c’est sa variété. Chaque étape regorge d’idées vertigineuses. Mario pourrait courir autour d’un petit planétoïde à la recherche d’objets de collection, se lancer entre des morceaux de roche flottants à l’aide de globes de toile caoutchouteux et naviguer sur des plates-formes qui s’assemblent à partir de débris spatiaux, le tout dans l’espace d’un seul niveau. De plus, le monde du jeu se déroule à un rythme beaucoup plus rapide que les autres titres de Mario. De nouvelles étapes s’ouvrent après quelques étoiles collectées, gardant l’aventure toujours captivante et surprenante.

Les joueurs et les critiques ont répondu positivement à l’audace hyperactive de Galaxy. Le jeu se vendra à près de 13 millions d’exemplaires sur Wii, ce qui en fera le volet 3D le plus vendu de la série à l’époque. Mais son héritage est son approche ludique de la conception de niveau, qui servirait de modèle pour tous les jeux 3D Mario à l’avenir.

Super Mario Galaxy 2, sorti trois ans plus tard, s’est appuyé sur cette base avec une multitude de nouvelles idées de gameplay. Super Mario 3D Land et sa suite, Super Mario 3D World, ont marié l’esprit de roue libre de Galaxy avec des conceptions de niveau plus traditionnelles, brouillant la frontière entre les lignées 2D et 3D de la série. Même Super Mario Odyssey, qui a adopté le style de bac à sable ouvert dont Mario 64 et Sunshine ont été les pionniers, a entrecoupé ses étapes tentaculaires avec une multitude de défis linéaires qui se sentiraient à l’aise dans l’un ou l’autre des jeux Galaxy.

Chaque aventure Mario successive a été un succès critique et commercial, se déplaçant à plusieurs millions d’exemplaires et gagnant des éloges quasi universels de la part des fans et des critiques – bien loin de l’accueil tiède que Sunshine a reçu en 2002. Même maintenant, 15 ans plus tard, Super Mario Galaxy se présente comme l’une des aventures les plus éblouissantes du plombier. Bien que d’autres jeux Mario aient pu le dépasser depuis, Galaxy sera toujours responsable du lancement d’une véritable renaissance de la série.