Il y a 100 fois plus de migrants traversant la Manche qu’en 2018 – alors pourquoi le gouvernement n’accepte-t-il pas qu’il s’agisse d’une crise ?

QUAND une crise n’est-elle pas une crise ? Quand il s’agit de migrants traversant illégalement la Manche, apparemment.

Cela fait maintenant quatre ans que notre ministre de l’Intérieur de l’époque, Sajid Javid, a déclaré que les cargaisons de migrants illégaux traversant la Manche étaient un “incident majeur”.

Plus de 25 000 migrants ont traversé la Manche cette année

Vous vous souvenez de “Reprenez le contrôle” ? Il est grand temps que ce gouvernement fasse

Cette année-là – en 2018 – de janvier à novembre, au moins 250 migrants ont été retrouvés traversant illégalement la Manche. En décembre, la situation était si grave que Javid a écourté ses vacances pour faire le tour politique habituel de regarder l’eau et de se faire photographier en le faisant. Ce qui ne résout pas toujours le problème.

Eh bien, avance rapide jusqu’à aujourd’hui et 250 personnes, ce n’est même plus une journée moyenne de traversée.

En 2022 jusqu’à présent, ce chiffre est déjà beaucoup plus élevé.

Combien plus haut ? Deux fois plus haut ? Dix fois? Non, les chiffres pour 2022 sont déjà au moins 100 fois plus élevés que ce chiffre “d’incident majeur” de 2018.

Comme The Sun l’a rapporté la semaine dernière, les chiffres pour 2022 à ce jour sont supérieurs à 25 000.

En une seule journée la semaine dernière, un record de 1 300 personnes ont traversé illégalement la Manche.

Et je dirais que c’est une crise, pas vous ? Quand les chiffres sont 100 fois supérieurs à ceux d’un « incident majeur » ? Pourtant, cela semble n’avoir aucun sens à Westminster, et encore moins le désir de faire quoi que ce soit à ce sujet.

C’est en partie à cause des mensonges sur ce qui se passe réellement.

Divers groupes de militants et politiciens de gauche aiment prétendre que les personnes qui arrivent fuient toutes les circonstances les plus misérables.

Leur vie pourrait bien être pire que celle de nombreuses personnes vivant légalement au Royaume-Uni. Mais ils ne fuient pas une zone de guerre. Ils fuient la France. La France n’est peut-être pas le pays le plus hospitalier pour les migrants, mais ce n’est pas non plus un enfer.

Selon les conventions internationales qui sont en place, les migrants ne devraient avoir absolument rien à faire en traversant la Manche. Ils sont censés demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent en Europe, où leur demande est ensuite censée être traitée.

En réalité, rien de tout cela ne se produit. Le système européen des migrants est tellement brisé que les personnes qui entrent illégalement en Europe ne sont pas traitées et sont ensuite autorisées à se rendre n’importe où sur le continent, y compris en se dirigeant vers le nord de la France et en essayant de faire passer un bateau en Grande-Bretagne.

Les Européens tolèrent cela parce qu’ils sont experts pour repousser les problèmes. Les Grecs reportent les problèmes sur le reste de l’Europe. Les Italiens aussi.

Et bien que leurs rues témoignent du fait que des centaines de milliers de personnes se sont installées illégalement dans ces pays, pour ces pays, plus les gens continuent de se déplacer vers le nord, mieux c’est.

Pourtant, c’est un mensonge de prétendre que la Grande-Bretagne est le “seul” refuge pour ces personnes. Pour arriver ici, les migrants doivent avoir traversé au moins deux pays parfaitement sûrs.

Un autre mensonge que la gauche raconte sur cette crise est que tous les arrivants sont des demandeurs d’asile. En fait, comme je l’ai constaté lors de mes propres voyages à travers les camps de migrants sur le continent, la grande majorité des gens sont en fait des migrants économiques.

Quand même les gens aux frontières ouvertes hochent la tête, ils ont tendance à dire que la privation économique est tout aussi terrible que la guerre. Si tel est le cas, nous ferions mieux de nous préparer. Parce que cela signifie que presque tout le monde en Afrique, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient devrait avoir le droit d’entrer illégalement au Royaume-Uni.

Mais le pire est la façon dont toute la distinction entre migration « légale » et « illégale » est tournée en dérision.

Ceux qui tolèrent les traversées de la Manche finissent par présenter la différence entre ces deux choses comme peu importante. OK, certaines personnes viennent légalement dans le pays, mais d’autres viennent en payant des gangs de passeurs et en arrivant par bateau. Pourquoi devrions-nous être si obsédés par la différence ?

Parce que la différence est la loi. Ce qui se passe sur la côte du Kent enfreint la loi à une échelle incroyable.

Accepterions-nous de tolérer que l’on brise la ligne de la loi lorsqu’il s’agit d’autres crimes? Cambriolage, viol, incendie criminel ou meurtre par exemple ? Serions-nous d’accord pour dire qu’il y a des moments où c’est justifié et des moments où ça ne l’est pas? Bien sûr que non. Parce que c’est pourquoi nous avons des lois. Pour bien faire comprendre qu’il y a des choses que notre pays ne tolérera pas.

En ce qui concerne les frontières, cependant, il semble que la violation massive des lois soit autorisée. Et non seulement autorisé, mais encouragé.

Notre force frontalière et d’autres rencontrent en fait les migrants en mer pour les aider à se rendre en Grande-Bretagne de manière plus sûre. Nos agences à la maison hébergent les migrants dans des hôtels et s’assurent qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin.

Pourtant, alors que personne ne devrait être traité de manière inhumaine, les gens ne devraient pas non plus être récompensés pour avoir enfreint la loi. Si vous ne respectez pas la loi, pourquoi le pays devrait-il vous montrer un tel respect ?

Depuis «l’incident majeur» de 2018, nous avons eu des déclarations, des discours durs et des politiques contrecarrées. Mais un fait ne peut être ignoré.

Que sous ce gouvernement les choses ont tellement empiré. Je ne doute pas qu’un gouvernement travailliste encouragerait une situation encore pire.

Mais le blâme est maintenant sur ce gouvernement. Rappelez-vous “Reprenez le contrôle” ? Il est grand temps que ce gouvernement le fasse.

Le bricolage n’est pas un travail pour le prince

Je suis désolé pour le prince Harry. Il a vraiment changé sa vie il y a quelques années.

Après quelques années perdues dans les boîtes de nuit, il se ressaisit, s’engage dans l’armée, sert en Afghanistan et fait l’admiration du public.

Harry passe le plus clair de son temps à faire du bricolage dans la maison

Il aurait eu une belle vie et aurait été un grand atout pour la famille royale et ce pays.

Maintenant, il est en exil en Californie, donnant une interview étrange, dissident sa famille et faisant quoi exactement ?

Dans une nouvelle interview, sa femme Meghan a révélé qu’Harry passait la plupart de son temps à faire du bricolage dans la maison, à aider les voisins avec leurs systèmes d’arrosage et à réparer les tuyaux dans le manoir du couple à Los Angeles.

C’est toute une chute de Prince à bricoleur.

Rien de mal avec le bricolage, bien sûr. Nous devons tous le faire parfois.

Peut-être que Harry est l’un de ces maris qui aime vraiment faire du bricolage.

Mais je ne peux m’empêcher de penser qu’un jour viendra où il regrettera son déménagement.

La menace rôde

L’ANCIEN secrétaire d’État américain Mike Pompeo a averti que l’Amérique courait désormais un risque accru d’une attaque de type 9/11 depuis son départ d’Afghanistan l’année dernière.

Le retrait bâclé a rendu le pays aux talibans après 20 ans.

Pendant ce temps, les partisans du religieux extrémiste Muqtada al-Sadr ont pris d’assaut le bâtiment du parlement irakien.

Al-Sadr était un ennemi de la Grande-Bretagne et de l’Amérique après la guerre de 2003.

Y a-t-il des leçons à en tirer ?

Oui – être limité dans nos ambitions sur la scène mondiale. Frappez fort et éliminez les ennemis là où nous le pouvons.

Mais quels que soient ses rêves, l’Amérique ne veut clairement pas gouverner ces pays, y rester ou diriger un empire.

Si vous ne voulez pas faire du long terme, mieux vaut avoir des objectifs limités. Le fluage de la mission est réel.

Perdu par le discours de Lizzo

La star de la POP Lizzo a accepté un prix MTV VMA l’autre soir.

Sur scène, la chanteuse de Good As Hell semblait vouloir se faire le centre non seulement de l’attention, mais de la démocratie américaine.

Lizzo a remporté un prix MTV et s’est imposée comme le centre de la démocratie américaine

Remerciant les fans pour leur soutien, elle a déclaré que voter signifie tout. “Cela signifie tout pour faire un changement dans ce pays.”

Je suppose qu’elle était au courant que les fans votaient pour le prix du “clip vidéo pour de bon”, pas pour le président des États-Unis. Elle a ensuite appelé les fans à voter pour “modifier les lois qui nous oppriment”.

Étrange. Lizzo n’apparaît pas comme opprimée.

En fait, elle apparaît comme très autorisée.

Comme avec son discours d’acceptation, qui a culminé avec ses cris, “Salope, je gagne”.

Sur les réseaux sociaux, on peut souvent voir Lizzo sortir de voitures avec chauffeur et se balader dans des jets privés.

Si c’est de l’oppression, alors beaucoup d’entre nous aimeraient en avoir un morceau.

Quel gâchis

Les scènes de la fin du Reading Festival étaient gênantes.

Des tentes incendiées, des ordures partout, des personnes fuyant le site pour tenter de se mettre en sécurité.

Des tentes ont été incendiées au Reading Festival

Pourquoi ces grands festivals de musique dégénèrent-ils si souvent en orgies de violence et de détritus massifs ?

Sur le site Internet du Reading Festival, les organisateurs se vantent de s’être engagés à faire en sorte que l’événement ait un bon impact sur l’environnement, notamment pour « préserver l’expérience de la musique live pour les générations à venir ».

Dites-vous quoi, essayez d’abord de préserver l’expérience de la musique live pour cette génération et n’organisez pas d’événements qui laissent un parc ressembler à un terrain vague.