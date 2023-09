Il voulait empêcher que sa Lexus ne soit volée. Il fait maintenant face à une facture de 20 000 $ et à une garantie annulée

Un couple de North York s’est retrouvé confronté à une énorme facture de réparation de voiture quelques mois seulement après avoir acheté une Lexus toute neuve et tout cela à cause de leurs tentatives pour protéger leur nouveau véhicule – l’une des marques les plus volées en Ontario.

Mitchell Levine et son épouse se considéraient comme des clients fidèles de Lexus, même après avoir perdu deux véhicules, dont une Lexus, à cause de voleurs au cours des 16 derniers mois. Ainsi, lorsqu’ils ont rendu visite à Ken Shaw Toyota en juillet dernier, le couple a déclaré avoir dit au vendeur qu’ils souhaitaient ajouter des mesures antivol supplémentaires à leur nouveau Lexus RX 350h d’une valeur de 75 000 $.

C’est quelque chose que le concessionnaire n’a pas proposé.

Ils affirment que le vendeur leur a dit qu’il était acceptable d’ajouter des mesures antivol supplémentaires, une affirmation que le concessionnaire a démentie.

Ils sont maintenant confrontés à un cauchemar de réparation de 20 000 $ et à une garantie annulée.

« Très bouleversé, très ennuyé, en quelque sorte à bout de nerfs », a déclaré Levine la semaine dernière. « C’est au point où ma femme et moi nous regardons et nous demandons : as-tu dormi la nuit dernière ? Et la réponse est non. »

Un couple « abasourdi »

L’automne dernier, le nombre de vols de véhicules en Ontario a augmenté pour la cinquième année consécutive, selon Bryan Gast, vice-président des services d’enquête de l’association à but non lucratif Équité, qui enquête et analyse la fraude et la criminalité à l’assurance. En 2021, l’entreprise a déclaré que les véhicules de la série Lexus RX étaient les véhicules les plus volés en Ontario.

Levine et sa femme disent qu’ils en étaient bien conscients et c’est pourquoi ils souhaitaient une protection supplémentaire.

« Nous avons été stupéfaits qu’après coup, quelqu’un ait dit qu’il nous avait dit de ne pas installer d’alarme », a déclaré Levine à CBC Toronto.

Le couple affirme qu’avant même d’installer le contacteur antivol de rechange, ils avaient remarqué des problèmes avec le véhicule. Ils ne l’ont pas rendu immédiatement, disent-ils, car au début, les problèmes n’étaient que intermittents.

Peu de temps après avoir récupéré leur nouvelle voiture chez eux en juillet, le porte-clés et une application en ligne associée n’ouvraient le véhicule que par intermittence. Et démarrer la voiture était également incertain, a déclaré Levine, car elle ne démarrait pas toujours.

Les véhicules Lexus sont parmi les plus volés en Ontario, selon l’Association Équité, qui enquête et analyse la fraude et la criminalité à l’assurance. (Source : Association Équité)

Malgré les problèmes, Levine a amené son nouveau véhicule chez Car Systems Installation (CSI) à North York pour faire installer un dispositif antivol.

Peu de temps après, le couple affirme que les problèmes avec le porte-clés et l’application sont devenus désastreux. Ils disent qu’ils n’ont pas réussi à faire démarrer la voiture et qu’ils ont dû la faire remorquer jusqu’au concessionnaire.

Là-bas, Levine dit que les techniciens lui ont dit que le câblage de la voiture avait été compromis et qu’il devrait désinstaller son nouveau dispositif antivol avant de pouvoir travailler sur le véhicule.

Lorsqu’il l’a rapporté au concessionnaire quelques jours plus tard, raconte-t-il, les techniciens lui ont signalé que l’installation de l’antivol avait endommagé le câblage de la voiture.

Non seulement la réparation serait coûteuse, environ 20 000 $, mais il devrait la payer de sa poche, a indiqué le concessionnaire, puisque sa garantie avait été annulée en raison d’une mauvaise installation de l’antivol.

L’installateur et le concessionnaire ne sont pas d’accord sur la cause

Levine a demandé un deuxième avis. Mais Don Valley North Toyota a accepté que la garantie soit annulée, selon un courriel du directeur général de Ken Shaw, Danny Jamal.

Ronen Yoseff, directeur de la société d’installation de périphériques CSI, affirme qu’il n’y a eu aucun problème avec l’installation du périphérique.

Yossef a déclaré avoir installé des « milliers » de dispositifs antivol qui nécessitent la saisie d’un code PIN avant de pouvoir démarrer la voiture.

« Nous avons des concessionnaires de la même marque, Lexus et Toyota, qui nous envoient des voitures neuves avant la livraison au client, pour installer le système, et aucun problème », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’un technicien indépendant avait inspecté le véhicule et déterminé que son installation ne pouvait pas avoir causé les dommages, qui semblent fondre entre les fils.

Yossef soutient que l’un des techniciens de Lexus a dû causer les dégâts en tentant de résoudre le problème de Levine.

Mais Lexus Canada et Ken Shaw Toyota nient cela. Dans une déclaration à CBC Toronto, Lexus Canada insiste sur le fait que le câblage du véhicule a été endommagé par un tiers.

« Dans cette affaire, deux concessionnaires Lexus différents ont découvert qu’un tiers avait endommagé le faisceau de câbles du véhicule lors de sa tentative d’installation d’un accessoire.

« Étant donné que les dommages résultent de ce travail tiers – et non d’un défaut de fabrication – ils ne sont pas couverts par la garantie du fabricant », indique le communiqué.

Difficile d’en déterminer la cause, dit un expert

Quant au montant de la facture, les problèmes de câblage peuvent être très coûteux à résoudre en raison du temps qu’il faut aux techniciens pour identifier l’endroit où se trouve une panne, selon l’expert automobile Mark Sachs-Anderson.

Il dit que les voitures modernes sont si lourdes et dotées de réseaux informatiques complexes qu’il est difficile de déterminer facilement ce qui s’est passé dans le cas de Levine.

Mark Sachs-Anderson de Wrench Spinners, un atelier automobile d’Etobicoke, exhorte les acheteurs de voitures neuves à résoudre les problèmes mécaniques avant d’ajouter de nouveaux appareils. (Sue Goodspeed/CBC)

« En gros, vous démontez tout le véhicule juste pour retirer ce faisceau de câbles », a-t-il déclaré.

Il conseille aux acheteurs de voitures neuves de régler toute réclamation mécanique concernant le véhicule avant d’ajouter des pièces après-vente.

Mais il se demande aussi si le constructeur pourrait gérer ce genre de situation différemment.

« Ils devraient savoir qu’il s’agit d’un véhicule très volé et peut-être être en mesure de proposer quelque chose pour renforcer le système d’alarme comme moyen de dissuasion », a-t-il déclaré.

Levine a déclaré qu’il avait demandé au concessionnaire s’il proposait un dispositif antivol d’origine et qu’on lui avait répondu que non.

Pour sa part, toute cette expérience a laissé Levine amer.

Il n’a désormais aucune garantie contre les problèmes de câblage et une voiture coûteuse qui lui coûtera des dizaines de milliers de dollars pour reprendre la route, qui devra rester garée dans son allée, sans protection contre le vol.

« Cela a été une expérience surréaliste », a déclaré Levine dans un courriel. « Nous sommes des propriétaires fidèles et fidèles de Toyota/Lexus et avons toujours agi de concert avec les concessionnaires. Nous avons donc été totalement pris au dépourvu par cette expérience. »