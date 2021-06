Il ‘venait pour du sang’

Pour les multitudes émerveillées qui ont vu « In the Heights » pendant le week-end d’ouverture de la comédie musicale – oui, c’était Marc Anthony dans cette scène austère au milieu du film.

Anthony, l’ex-star de la musique mondiale de Jennifer Lopez, est presque méconnaissable, l’air usé, mal rasé et négligé en buvant de la bière le matin.

Son personnage a été créé pour le film, l’oncle alcoolique d’Usnavi (Anthony Ramos) et père du jeune Sonny (Gregory Diaz IV). Dans la scène, Usnavi discute de l’avenir de Sonny, mais son père est plus attentif au match de baseball à la télévision.

C’est graveleux.

Ramos dit qu’il a lancé son jeu dramatique quand il a vu à quel point Anthony était dans la zone.

« Yo, j’étais sur écoute », dit Ramos. « Je me suis dit : ‘Hé, je ferais mieux de l’apporter, parce que mon homme vient chercher du sang.’ «

« Cette scène va surprendre le public. Les gens ne vont pas s’attendre à ce que Marc Anthony fasse quelque chose comme ça, donc c’est vraiment spécial », a déclaré le producteur Scott Sanders.

Anthony, né à New York de parents portoricains, était un grand fan de « In The Heights » lors de sa tournée à Broadway en 2008, qu’il a vu plusieurs fois. Ainsi, lorsque le rôle du père a été écrit, le producteur Lin-Manuel Miranda a envoyé un texto à Anthony, qui est apparu dans des films tels que « Man on Fire » et « Bringing Out the Dead ». Anthony a immédiatement signé.

Lorsque le chanteur superstar s’est rendu pour la première fois sur le plateau de Washington Heights pour discuter du rôle, il était suivi par tant de fans et de paparazzis que le réalisateur Jon M. Chu a dû se mettre à l’abri et tenir la réunion dans la limousine assiégée d’Anthony.

« Les gens frappaient aux fenêtres, il y avait la sécurité, ce n’était pas une blague », dit Chu, qui voulait s’assurer qu’Anthony était prêt pour un rôle petit mais graveleux. « Marc était comme, ‘J’arrive, pas comme le Marc Anthony tu sais, j’arrive dans.’ «

Mais Chu n’était pas sûr de ce qu’Anthony allait vraiment apporter, surtout lorsque la star s’est présentée dans l’appartement sordide avec ses lunettes de soleil et ses vêtements de marque.

« Je me demandais s’il allait être assez présent pour ces scènes importantes. C’était comme si cela pouvait tout gâcher », a déclaré Chu. Mais Anthony a enlevé les lunettes et a dit à son directeur inquiet : « J’ai compris. Ne t’inquiète pas. Regarde juste. »

À la surprise de Chu, Anthony est devenu le personnage une fois qu’il a enfilé la tenue et s’est installé sur le canapé.

« Le gars l’a apporté », dit Chu. « Deux secondes plus tard et je ne sais pas vraiment s’il était ivre ou ce qui se passe. Il est hors de lui. Et juste après, il n’est plus que Marc Anthony. Il s’est dit : ‘Est-ce que ça allait, Jon ?’ J’étais comme, c’était incroyable. Faire plus. «

C’était l’idée d’Anthony de faire des mouvements de main instables et de faire déboucler sa ceinture avec négligence. Pourquoi ces choix ?

« Honnêtement, je ne comprends même pas tout à fait ce qu’il dit(avec ce costume échevelé). Il a juste estimé qu’il était très important de ne pas avoir sa boucle. Je ne vais pas m’y opposer », dit Chu.

Chu dit qu’il y avait beaucoup plus de tirs d’Anthony et de Ramos qui étaient encore plus puissants. Mais il a dû couper la scène car elle révélait un point de l’intrigue qu’il voulait garder secret.

« J’espère que nous pourrons le publier à un moment donné, car c’est encore mieux que ce que vous avez vu », dit Chu. « Ce gars gagnera un Oscar un jour s’il fait plus de films. Bien sûr. »

L’acteur dramatique Jimmy Smits, qui chante et danse étonnamment pour « In the Heights », a été inspiré par l’apparition non musicale de la star de la musique du monde Anthony.

« Le gars dramatique chante ici, tandis que le chanteur principal fait cette scène dramatique », explique Smits. « Mais j’ai regardé la scène de Marc à quelques reprises, et je suis juste assis là à dire ‘Wow!’ J’adore le fait qu’il ait choisi de faire ça. Cette scène était un cadeau pour nous tous. »