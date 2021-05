«  Il va expirer par la bouche pendant un moment  »: le nez du rival de la star du Bellator Michael Page FLATTENS avec un coup de pied au visage (VIDEO)

Page – célèbre pour ses finitions spectaculaires au fil des ans – était à nouveau à son meilleur explosif alors qu’il décrochait un coup de pied sur le visage de son adversaire vers la fin du premier tour de leur concours de poids attrape de 175 lb au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.

Le coup rapide lâcha Anderson et bien que le courageux Américain ait rebondi sur ses pieds, il fut de nouveau abattu par une main droite de Page peu après.

Le jeu Anderson a survécu pour voir le tour, mais sans surprise étant donné l’état de son nez noueux, le concours a été annulé à l’intervalle.

« Il va expirer de sa bouche pendant un moment, » a plaisanté le combattant devenu expert RJ Clifford après que le moment du coup de pied brutal de Page ait été capturé dans toute sa splendeur par les caméras et les photographes de la cage.

Derek Anderson va expirer de sa bouche pendant un moment. # Bellator258pic.twitter.com/aEOpFLsjke – RJ Clifford (@RJcliffordMMA) 8 mai 2021

Le nez de Uhhh Anderson est complètement plat – caposa (@Grabaka_Hitman) 8 mai 2021

La star britannique Page s’est améliorée à 19-1 avec la victoire et, après le combat, a salué la durabilité de son adversaire en devenant le premier homme à arrêter Anderson avec des grèves dans la carrière de 21 combats de l’Américain.

«Je savais que j’atterrirais [the kick]. Je viens en ligne droite – je suis un tireur d’élite, » dit Page.

«Je viens au milieu. Je voulais voir s’il continuerait à aller du même côté, alors je savais que je l’atterrirais.

«C’est un dur à cuire. Je respecte vraiment ça. Je suis habitué aux durs. Les gars durs ne sont bons que lorsqu’ils peuvent atteindre leur cible. La force signifie que tout avec vous peut l’atterrir, mais rien quand vous ne pouvez pas. «

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Michael Page (@michaelvenompage)

Page, 34 ans, a immédiatement jeté son dévolu sur une revanche avec Douglas Lima – le seul homme à l’avoir battu en 20 concours de MMA professionnels.

«Tout le monde sait qui je veux. Il y a un combat de rédemption que je recherche » Page a dit du champion poids welter.

«Il a constamment des excuses. Je ne veux pas l’appeler par son nom, mais tout le monde sait qui il est. Nous nous rencontrerons et la même chose va se passer.

Ailleurs au Bellator 258, Anthony ‘Rumble’ Johnson a survécu à un assaut du premier tour pour se qualifier pour les demi-finales des poids légers et lourds en éliminant l’adversaire à court préavis Jose Augusto au deuxième tour de leur combat.

L’ancienne star de l’UFC Johnson, qui est sortie d’une retraite de quatre ans pour faire ses débuts au Bellator, affrontera le champion en titre russe Vadim Nemkov lors de sa prochaine sortie.

Dans l’événement principal, Sergio Pettis – le frère cadet de l’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis – a remporté la couronne des poids coq Bellator en battant Juan Archuleta par décision unanime.

«J’ai aussi l’impression que j’étais sur le point de devenir champion à l’UFC. Je n’avais tout simplement pas le temps ou le pouvoir de star qu’ils voulaient que j’aie, » Pettis a déclaré en réfléchissant à son passage à Bellator en 2019.

«Je suis un mec assez normal ici, honnête avec Dieu. J’adore m’entraîner et me battre. J’ai deux chiens et une dame.

«Je n’ai pas besoin de trop de choses en dehors de ça. Je ne suis pas vraiment un grand amateur de mode ou je ne brille pas comme ils veulent que je brille ou que je me promeuve sur les réseaux sociaux.

« Je suis vraiment l’opposé de cela, pour être honnête. C’est génial que Bellator me permette d’être moi-même et ne mette aucune pression sur moi. Je suis capable d’avoir ces excellentes performances et de vraiment croire en moi. »