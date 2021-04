Nurmagomedov, 32 ans, a stupéfié le monde des arts martiaux mixtes l’année dernière quand il a révélé peu de temps après sa défense de titre réussie contre Justin Gaethje qu’il s’éloignait de la cage pour de bon – une décision à laquelle Khabib est fermement resté malgré une campagne écrasante lancée par l’UFC. patron Dana White pour le convaincre du contraire.

L’invaincu, 29-0 Daghestani a plus que quelques fers dans le feu pour le garder occupé à la retraite. Il est fortement impliqué dans la promotion du MMA russe Eagle Fighting Championship, ainsi que pour aider à superviser l’avenir de combat de légions d’étoiles montantes, y compris ses cousins ​​Usman et Umar, et l’homme qu’il a choisi comme son héritier léger, Islam Makhachev.

Si Nurmagomedov avait un jour l’envie de concourir, une opportunité potentielle pourrait venir avec la WWE, qui a souhaité la bienvenue aux champions de boxe Tyson Fury et Floyd Mayweather, à la star du MMA Ronda Rousey et à d’autres ces dernières années.

Dans le cas où cette opportunité se présenterait, Abdelaziz a laissé entendre que Khabib pourrait bien s’écarter du script et mettre un coup sur celui que la WWE jugerait assez malheureux pour s’associer avec lui.

« Soyons réalistes, [if] l’un de ces monstres de stéroïdes mous voulait aller de l’avant et avoir un match de lutte avec Khabib et ils veulent se faire battre pour de vrai, ils savent qui ils doivent appeler», A déclaré Abdelaziz à TMZ Sports.

« Il ira là-bas et il brisera [WWE legend] Le visage de John Cena. Aucun problème.

« Il va y aller et écraser quelqu’un. Une fois qu’il en aura fini avec eux, ils ne voudront plus jamais le combattre.

« Parce qu’ils comprennent qu’il y a des niveaux à cela. Il ne va pas être un ami, en plaisantant – ça va être réel. «

Le chef de Dominance MMA, Abdelaziz, a également détaillé la capacité naturelle de Nurmagomedov en tant qu’entraîneur de MMA alors qu’il continue d’aider à guider la carrière de nombreux combattants du Daghestan.

« C’est un excellent entraîneur naturellement», a déclaré Abdelaziz.C’est un être humain très discipliné. Bien sûr, [American Kickboxing Academy coach] Javier Mendez aide. Il est l’entraîneur-chef. Khabib ne lui enlèvera jamais cela par respect.

« Mais en réalité, c’est juste un être humain discipliné. C’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’aie jamais vus. C’est un entraîneur incroyable. «

Si Nurmagomedov suit un jour son coéquipier AKA Cain Velasquez sur le ring de la WWE, cela pourrait certainement devenir une télévision incontournable s’il donnait suite à l’avertissement de son manager de ne rien faire dans le monde pantomime du « divertissement sportif ».

Nous sommes sûrs que la plupart conviendront que ce serait vraiment un spectacle très divertissant.