SLATER SCOOP: L’incident de Sterling Brown devant le club de strip-tease de Booby Trap s’est produit vers 7 heures du matin, me disent des sources policières. Brown et quelqu’un avec qui il était ont refusé de donner leurs noms aux flics. Brown, cependant, a été emmené à l’hôpital par les pompiers et a dû donner sa carte d’identité aux ambulanciers.

– Andy Slater (@AndySlater) 20 avril 2021