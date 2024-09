Il suffit de demander : la prescription sociale est une bouée de sauvetage pour les personnes âgées

Le mois prochain, ma grand-mère, que j’appelle affectueusement Babcia, en hommage à nos racines polonaises, fêtera son 97e anniversaire. Elle vit dans une résidence pour personnes âgées à London, en Ontario.

Le mois prochain, ma grand-mère, que j’appelle affectueusement Babcia, en hommage à nos racines polonaises, fêtera son 97e anniversaire. Elle vit dans une résidence pour personnes âgées à London, en Ontario. Je reçois régulièrement des mises à jour par courriel sur son bien-être et, lorsque je lui rends visite, nous allons souvent au dépanneur pour acheter le journal local avant de retourner à son appartement pour jouer aux cartes ou regarder des films. Au cours de ces visites, je me retrouve à réfléchir aux réalités du vieillissement et à l’importance de soutenir nos aînés, une étape de la vie que je traverserai inévitablement moi-même.

Nous avons tous des moyens financiers et un soutien familial différents. Babcia a accès à des activités comme des soirées cinéma, du yoga sur chaise et des repas quotidiens, mais elle, comme beaucoup de personnes âgées, a besoin de plus. Je crains qu’elle passe trop de temps seule, d’autant plus que son cercle d’amis se rétrécit et que de nombreux membres de notre famille vivent dans d’autres villes. Sa situation souligne la vulnérabilité des aînés, en particulier ceux qui vivent à la maison sans famille proche à proximité. Beaucoup sont confrontés à l’isolement, ainsi qu’à des problèmes de santé, de nutrition et d’activité physique.

Reconnaissant les besoins croissants des aînés de notre communauté, le Sunshine Coast Resource Centre a obtenu un financement de Centraide plus tôt cette année pour embaucher un Seniors Community Connector (SCC). Ce nouveau rôle, créé en juin, se concentre sur la prescription sociale pour aider les personnes âgées à fixer et à atteindre des objectifs personnels de santé et de bien-être. Mais que fait exactement un SCC et comment peut-il aider ?

La prescription sociale transforme les soins de santé en reconnaissant que de nombreux problèmes de santé sont liés à des facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui ne peuvent être résolus par les seuls médicaments. Au lieu de se contenter de prescriptions, les professionnels de santé orientent de plus en plus leurs patients vers des ressources communautaires (cours d’exercice, clubs sociaux ou activités de bénévolat, par exemple) qui ciblent les causes profondes de leurs problèmes. Cette approche holistique améliore non seulement le bien-être physique et mental, mais permet également aux individus de prendre en charge leur santé.

Notre SCC rencontre les clients pour comprendre leurs besoins particuliers. Ils collaborent ensuite avec eux – et avec leur famille, s’ils le souhaitent – ​​pour élaborer un plan non médical qui favorise leur bien-être. Adapté aux ressources disponibles de chaque personne, le plan les met en contact avec les programmes et services qui leur conviennent le mieux. La prescription sociale offre une approche durable et centrée sur la personne en matière de santé, qui a le potentiel de transformer des vies et de renforcer des communautés.

Si vous ou une personne que vous connaissez pourriez bénéficier de ce type de soutien, il existe quelques conditions d’éligibilité. Les personnes doivent être âgées de 55 ans ou plus, vivre sur la Lower Sunshine Coast et souffrir ou risquer de souffrir de fragilité, d’isolement social, de solitude ou de visites fréquentes aux soins primaires ou aux urgences.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :

Maryanne Brabander, connecteur communautaire des aînés, [email protected]604-885-4088 poste 3 ou 604-989-4945, www.resourcecentre.ca/program/community-connector.

Le Sunshine Coast Resource Centre est votre centre d’information communautaire au 107A—5710 Teredo St. Nous sommes ouverts du lundi au jeudi, de 10 h à 14 h. Contactez-nous au [email protected] ou 604-885-4088. Recherchez notre répertoire de ressources en ligne à www.resourcecentre.ca.