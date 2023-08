Il s’est fait escroquer 16 000 $ sur sa marge de crédit BMO. La banque lui facture des intérêts de toute façon

James Mathelier dit avoir passé de nombreuses nuits blanches au cours des quatre derniers mois après avoir été la proie d’une arnaque téléphonique coûteuse.

Aujourd’hui, sur des milliers de dollars, l’homme de Toronto s’exprime, affirmant que sa banque n’a pas fait assez pour le protéger et qu’elle impose même des intérêts sur les fonds qu’il a perdus sur sa marge de crédit.

Le 24 avril, l’homme de 63 ans dit avoir répondu à l’appel d’un homme se présentant comme un employé de la Banque de Montréal, l’avertissant que des fraudeurs avaient accédé à son compte bancaire. Le numéro de téléphone correspondait à celui de sa banque, ce qui semblait légitime.

L’appelant a alors demandé un code de vérification qui a été envoyé sur le téléphone de Mathelier, soi-disant pour confirmer son identité.

«Je savais que je ne devais pas partager les codes au téléphone, mais il m’a proposé de rappeler la banque pour poursuivre ce processus. Il a dit qu’il fallait agir vite parce que de l’argent était en train d’être retiré», a déclaré Mathelier à Radio-Canada.

« Je paniquais. »

Après avoir partagé ce code, trois retraits ont été effectués sur sa marge de crédit personnelle : 7 500 $ et 1 452,72 $ ce jour-là, et 7 500 $ supplémentaires le lendemain. «Cela a eu un impact sur ma santé mentale. J’arrive à peine à dormir», a déclaré Mathelier.

Mathelier affirme qu’après son appel, trois retraits ont été effectués sur sa marge de crédit personnelle. (Philippe de Montigny/CBC)

Mathelier dit avoir contacté BMO et la police quelques jours plus tard dans l’espoir de récupérer les fonds. La police de Toronto a confirmé qu’un rapport avait été déposé et faisait « l’objet d’une enquête active », mais n’a pas partagé plus de détails.

La banque n’est « pas responsable », mais a remboursé une partie des fonds

Le 11 mai, la Banque de Montréal a remboursé à Mathelier le plus petit des montants retirés, mais pas les deux autres.

« Veuillez noter qu’il s’agit d’une arnaque qui n’est malheureusement pas couverte par nos services anti-fraude; par conséquent, la Banque de Montréal n’est pas responsable de la perte subie », a déclaré BMO dans un courriel adressé le 5 juillet à Mathelier vu par Radio-Canada.

Mathelier se dit « déconcerté » que l’institution financière choisisse de couvrir une partie des fonds volés si elle niait toute responsabilité.

« Je leur ai demandé : « Pourquoi rembourser 1 452,72 $, et pas les 15 000 $ restants ? Cela n’a aucun sens. »

Radio-Canada a posé la même question à BMO, mais la banque a refusé de commenter, affirmant qu’elle s’engage à respecter la confidentialité de ses clients.

Selon Vanessa Iafolla, experte en criminalité financière, en effectuant un remboursement partiel, la banque reconnaît une certaine responsabilité dans cette affaire.

« Ils ne remboursent pas seulement les gens pour s’amuser ou pour faire preuve de bonne volonté, ils les remboursent lorsque quelque chose ne va pas », a déclaré Iafolla, un consultant antifraude basé à Halifax.

De plus, a-t-elle ajouté, les banques disposent de processus et d’algorithmes conçus pour détecter les transferts irréguliers.

« La banque n’a pas remarqué la première transaction inhabituelle et elle n’a pas remarqué les deux suivantes qui se sont produites en 24 heures, ce qui est généralement un signal d’alarme assez flagrant indiquant que quelque chose ne va pas », a déclaré Iafolla.

La banque facture 200 $ d’intérêts mensuels supplémentaires

En plus de se démener pour récupérer les 15 000 $ prélevés sur sa marge de crédit personnelle, Mathelier dit que BMO lui impose également des intérêts sur la nouvelle « dette ».

Avant l’arnaque, il payait environ 315 $ d’intérêts chaque mois. Aujourd’hui, ses mensualités ont grimpé à 550 $.

J’ai l’impression de m’étouffer. Je n’en peux plus. -James Mathelier

Avec l’augmentation du loyer et du coût de la vie – et un enfant en bas âge à la maison – il dit qu’il a du mal à rester à flot avec le salaire de son professeur.

« J’ai l’impression de m’étouffer. Je n’en peux plus », a-t-il déclaré.

Iafolla affirme que la banque pourrait suspendre le paiement des intérêts jusqu’à ce que le problème soit résolu.

« Mais il semble qu’ils profitent de la victimisation du client plutôt que d’en tenir compte. Ils peuvent amortir ces intérêts. Rien ne dit que ces intérêts doivent être payés par le client, voire doivent être facturés du tout. , » dit-elle.

Vanessa Iafolla est une consultante en criminalité financière et en lutte contre la fraude basée à Halifax. (Brian MacKay/CBC)

La Banque de Montréal n’a pas expliqué pourquoi elle continue d’imposer des intérêts sur les fonds volés, après avoir reconnu qu’ils faisaient partie d’une arnaque.

« Avec l’augmentation des escroqueries téléphoniques et de la criminalité numérique, il est important de se rappeler que la protection des comptes bancaires est un partenariat entre les clients et leur institution financière », a déclaré BMO dans un communiqué envoyé par courriel à Radio-Canada.

« Les clients sont responsables de protéger à tout moment les informations de leur compte, leurs mots de passe bancaires en ligne et leurs codes PIN. »

Méfiez-vous des fraudeurs qui demandent des codes à 2 facteurs

John Horncastle, porte-parole du Centre antifraude du Canada, affirme que ce type d’arnaque téléphonique, où un fraudeur se fait passer pour un enquêteur bancaire, est en augmentation partout au pays.

« C’est l’une des escroqueries les plus signalées », a-t-il déclaré dans une interview. Jusqu’à présent, en 2023, le centre a reçu 1 830 signalements impliquant 681 victimes, a-t-il indiqué. Près de 6 millions de dollars ont été perdus au cours des six premiers mois de cette année, a-t-il ajouté.

Les pertes sont en bonne voie pour dépasser les 6,9 millions de dollars enregistrés en 2022 d’ici la fin de l’année. Plus de 1 000 victimes ont signalé de telles escroqueries l’année dernière.

Et ce n’est peut-être que la « pointe de l’iceberg », a déclaré Horncastle, car le Centre antifraude estime que moins de 10 % des victimes se manifestent auprès des autorités après avoir été victimes d’une arnaque.

Horncastle affirme qu’avec l’authentification en deux étapes ou multifacteur désormais largement utilisée comme couche de protection supplémentaire, les fraudeurs trouvent désormais couramment des moyens de convaincre les victimes de partager leurs codes de vérification, leur permettant ainsi d’accéder à leurs comptes bancaires.

« Ils changent constamment leurs méthodes et il est important pour nous tous d’essayer de suivre les outils courants utilisés par les fraudeurs. »

Au cours des derniers mois, BMO a envoyé des conseils par courrier électronique à ses clients pour les aider à protéger leurs comptes contre une « tendance continue à la fraude », affirmant que la banque ne les appellerait jamais, ne leur enverrait jamais de courrier électronique ou ne leur enverrait jamais de SMS leur demandant leur code de vérification, leurs mots de passe ou leurs réponses à leurs questions de sécurité.

La banque ajoute que certains fraudeurs « pourraient même posséder d’autres informations personnelles pour rendre l’arnaque plus convaincante ».

« Nous encourageons les clients à faire preuve de diligence dans la protection de leur identifiant d’utilisateur, à surveiller de près l’activité de leur compte et à changer fréquemment leurs mots de passe ou NIP », a déclaré BMO dans une réponse envoyée par courriel à Radio-Canada.