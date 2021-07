« Il s’est excusé »: le nageur russe Rylov minimise la dispute sur le dopage olympique après les remarques de son rival américain sur la compétition « pas propre »

Rylov a battu le champion en titre Murphy pour remporter le titre du 200 m avec un record olympique à Tokyo vendredi.

Le triomphe s’est ajouté à l’or au 100 m dos que le Russe de 24 ans a remporté plus tôt dans la semaine – une course dans laquelle Murphy avait terminé troisième.

Rylov – comme ses compatriotes aux Jeux de Tokyo – concourt sous la bannière du Comité olympique russe (ROC) en raison des sanctions imposées par l’AMA après des allégations d’infractions de dopage généralisées par la Russie.

S’exprimant après la course de vendredi, on a demandé à Murphy ce qu’il pensait du dopage en natation.

« C’est comme ça. J’essaie de ne pas me laisser entraîner par ça. C’est un énorme épuisement mental pour moi d’aller tout au long de l’année, que je nage dans une course qui n’est probablement pas propre et c’est ce que c’est », a déclaré Murphy.

Certains ont pris cela comme une insulte possible aux rivaux russes de Murphy, bien que le nageur lui-même ait précisé plus tard que son intention a été « ne pas faire d’allégations ici. »

Rylov lui-même a minimisé la ligne, affirmant qu’il avait été en contact avec Murphy et qu’il n’y avait pas de rancune.

« Concernant les nouvelles d’aujourd’hui et les remarques de Ryan Murphy. En général, on s’écrivait sur Instagram, on s’expliquait personnellement tout. Il y avait un malentendu. Ils ont mal compris sa réponse », Rylov a déclaré dans une vidéo publiée sur la page Instagram du ROC.

« On lui a demandé en général son avis sur le dopage dans le monde de la natation. Il a répondu que très probablement, tout le monde n’est pas propre. En principe, il a parfaitement le droit de le penser. Très probablement, dans une certaine partie, c’est comme ça.

«Mais cela a été interprété un peu mal – dans le sens de notre finale sur 200 mètres.

« Il m’a écrit un message privé sur Instagram, s’est excusé pour le malentendu qui s’est produit lors de la conférence de presse. J’ai posté un post, mon avis, ce que j’en pense. C’est bon, pas de problèmes, ne vous inquiétez pas.

Rylov a également écrit un message – en russe et en anglais – sur sa propre page Instagram où il a affirmé que le couple « tous deux préconisent que le sport soit propre.

Dans les commentaires après la course, le nageur avait souligné qu’il subissait des tests réguliers, tout comme ses rivaux.

« J’ai toujours été pour un sport propre, je passe des tests de dopage, je complète ADAMS (système d’administration et de gestion antidopage) et je nage toujours de tout mon cœur et avec honnêteté », dit Rylov.

« J’ai consacré toute ma vie à ça, et je ne pouvais pas me pardonner si j’avais pris quelque chose (illégal). »

Le double champion du monde Rylov a vécu une semaine de rêve à Tokyo, remportant l’or aux finales du 100 m et du 200 m dos et également l’argent au relais 4×200 m nage libre.

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe ROC est quatrième au tableau des médailles de Tokyo avec 10 médailles d’or, 13 d’argent et neuf de bronze. La Chine est en tête, suivie par le Japon, hôte olympique, puis les États-Unis en troisième position.