Il serait possible de prévenir un premier accident vasculaire cérébral grâce au dépistage et à des changements dans le mode de vie

Crédit : CC0 Domaine public



Des comportements de vie sains, comme une bonne alimentation, l’abandon du tabac et l’activité physique, ainsi que des examens de santé de routine et la gestion des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux avec des médicaments, peuvent aider à prévenir un premier accident vasculaire cérébral.

Selon une nouvelle directive clinique de l’American Stroke Association, une division de l’American Heart Association, le dépistage du risque d’accident vasculaire cérébral et l’éducation des personnes sur la manière de réduire leurs risques d’accident vasculaire cérébral commencent idéalement par leur professionnel de soins primaires et incluent des recommandations fondées sur des données probantes. , et publié dans la revue Accident vasculaire cérébral.

Un accident vasculaire cérébral survient lorsque le flux sanguin vers le cerveau est interrompu après qu’un vaisseau sanguin soit bloqué par un caillot sanguin ou se rompe. Le résultat est que le cerveau ne reçoit pas l’oxygène dont il a besoin pour fonctionner correctement.

L’AVC provoque des lésions cérébrales pouvant entraîner un handicap important, notamment des difficultés à penser, à parler, à marcher et à interagir avec son environnement. Aux États-Unis, les accidents vasculaires cérébraux sont actuellement la cinquième cause de décès, entraînant près de 160 000 décès par an. Chaque année, plus de 600 000 personnes aux États-Unis subissent un premier accident vasculaire cérébral, même si jusqu’à 80 % des accidents vasculaires cérébraux sont évitables.

« La manière la plus efficace de réduire l’apparition d’un accident vasculaire cérébral et des décès liés à un accident vasculaire cérébral est de prévenir le premier accident vasculaire cérébral, appelé prévention primaire », a déclaré la présidente du groupe de rédaction des lignes directrices, Cheryl D. Bushnell, MD, MHS, FAHA, professeur et vice-président de la recherche au département de neurologie de la faculté de médecine de l’université Wake Forest à Winston-Salem, en Caroline du Nord.

« Certaines populations présentent un risque élevé d’accident vasculaire cérébral, que ce soit en raison de la génétique, du mode de vie, de facteurs biologiques et/ou de déterminants sociaux de la santé, et dans certains cas, les personnes ne bénéficient pas d’un dépistage approprié pour identifier leur risque. »

Les « Lignes directrices 2024 pour la prévention primaire des accidents vasculaires cérébraux » remplacent la version 2014 et constituent une ressource permettant aux cliniciens de mettre en œuvre diverses stratégies de prévention pour les personnes sans antécédents d’accident vasculaire cérébral. La nouvelle ligne directrice fournit des recommandations fondées sur des données probantes concernant les stratégies visant à soutenir la santé du cerveau et à prévenir les accidents vasculaires cérébraux tout au long de la vie d’une personne en améliorant les comportements sains en matière de mode de vie et en obtenant des soins préventifs.

« Cette ligne directrice est importante car de nouvelles découvertes ont été faites depuis la dernière mise à jour il y a 10 ans. Comprendre quelles personnes courent un risque accru d’un premier accident vasculaire cérébral et fournir un soutien pour préserver la santé cardiaque et cérébrale peut aider à prévenir un premier accident vasculaire cérébral », a déclaré Bushnell.

Les principales recommandations en matière de prévention des accidents vasculaires cérébraux comprennent des examens de santé réguliers, l’identification des facteurs de risque, des interventions liées au mode de vie et des médicaments, le cas échéant.

Identifier et gérer les facteurs de risque

Des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires non identifiés et non gérés peuvent causer des dommages aux artères, au cerveau et au cœur des années avant que les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux ne surviennent. Les professionnels de santé de soins primaires devraient promouvoir la santé cérébrale des patients par le biais d’une éducation à la prévention des accidents vasculaires cérébraux, de dépistages et de la prise en compte des facteurs de risque depuis la naissance jusqu’à la vieillesse.

Les facteurs de risque modifiables d’accident vasculaire cérébral, tels que l’hypertension artérielle, le surpoids et l’obésité, un taux de cholestérol élevé et une glycémie élevée, peuvent être identifiés grâce à des examens physiques et à des analyses de sang. Ces conditions doivent être traitées par un mode de vie sain et des changements de comportement et peuvent inclure des médicaments pour certains patients.

Les médicaments antihypertenseurs pour réduire la tension artérielle et les statines pour réduire le cholestérol peuvent aider à réduire le risque de premier accident vasculaire cérébral chez les adultes présentant un risque accru de maladie cardiovasculaire et chez ceux qui reçoivent des soins pour les maladies cardiovasculaires.

Une nouvelle recommandation concerne les médicaments agonistes des récepteurs de la protéine 1 de type glucagon (GLP-1), qui sont approuvés par la FDA pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire chez les personnes en surpoids ou obèses et/ou diabétiques de type 2.

Comportements de vie sains

Les comportements de style de vie traitables les plus courants qui peuvent aider à réduire le risque d’accident vasculaire cérébral sont détaillés dans le document de l’Association. L’essentiel de la vie 8 indicateurs de santé cardiovasculaire. Ils comprennent une alimentation saine, une activité physique régulière, l’évitement du tabac, un sommeil et un poids sains, le contrôle du cholestérol et la gestion de la tension artérielle et de la glycémie.

La ligne directrice recommande que les adultes sans antécédents de maladie cardiovasculaire, ainsi que ceux présentant un risque accru, suivent un régime alimentaire méditerranéen. Il a été démontré que les programmes diététiques méditerranéens réduisent le risque d’accident vasculaire cérébral, en particulier lorsqu’ils sont complétés par des noix et de l’huile d’olive.

L’activité physique est également essentielle à la réduction du risque d’accident vasculaire cérébral et à la santé cardiaque globale. L’activité physique peut contribuer à améliorer des mesures de santé importantes telles que la tension artérielle, le cholestérol, les marqueurs inflammatoires, la résistance à l’insuline, la fonction endothéliale et le poids. Les lignes directrices exhortent les professionnels de la santé à dépister régulièrement chez les patients tout comportement sédentaire, un facteur de risque confirmé d’accident vasculaire cérébral, et à leur conseiller de pratiquer une activité physique régulière.

L’Association renforce la recommandation du Bureau de prévention des maladies et de promotion de la santé du Département américain de la santé et des services sociaux selon laquelle les adultes doivent pratiquer au moins 150 minutes par semaine d’activité aérobie d’intensité modérée ou 75 minutes par semaine d’activité aérobie vigoureuse, ou une combinaison des deux. de préférence répartis tout au long de la semaine.

Équité en matière de santé et risque d’accident vasculaire cérébral

Ce qui est nouveau dans les lignes directrices, c’est l’accent mis sur les déterminants sociaux de la santé et leur impact sur le risque d’accident vasculaire cérébral. Les déterminants sociaux de la santé sont des facteurs non médicaux, notamment l’éducation, la stabilité économique, l’accès aux soins, la discrimination, le racisme structurel et les facteurs liés au quartier (tels que le manque de possibilités de marche, la moindre disponibilité d’aliments sains et la diminution des ressources en santé), qui contribuent aux inégalités. dans les soins et influencer la santé globale.

Les professionnels de la santé doivent veiller à ce que l’éducation des patients soit disponible pour différents niveaux d’éducation et de langue, et défendre les intérêts de leurs patients en choisissant des traitements et des médicaments efficaces et abordables.

Les professionnels de la santé sont également encouragés à connecter les patients à des ressources qui aident à répondre aux besoins sociaux liés à la santé, tels que l’insécurité alimentaire et le logement, à les orienter vers des programmes qui soutiennent des changements de mode de vie sains et à les orienter vers des programmes de soutien qui peuvent aider à couvrir les coûts des soins de santé, y compris les médicaments. dépenses.

Nouvelles recommandations spécifiques au sexe et au genre

La ligne directrice comprend également de nouvelles recommandations spécifiques au genre et au sexe pour les femmes. Les professionnels de la santé doivent dépister les affections susceptibles d’augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral chez la femme, notamment l’utilisation de contraceptifs oraux, l’hypertension artérielle pendant la grossesse, d’autres complications de la grossesse telles qu’un accouchement prématuré, l’endométriose, l’insuffisance ovarienne prématurée et l’apparition précoce d’une ménopause.

Le traitement de l’hypertension artérielle pendant la grossesse et dans les six semaines suivant l’accouchement est recommandé pour réduire le risque d’hémorragie intracérébrale maternelle.

Les femmes transgenres et les personnes de divers genres prenant des œstrogènes pour affirmer leur genre peuvent également courir un risque accru d’accident vasculaire cérébral. L’évaluation et la modification de tout facteur de risque existant sont nécessaires pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral chez ces personnes.

« La mise en œuvre des recommandations de cette ligne directrice permettrait de réduire considérablement le risque que les personnes soient victimes d’un premier accident vasculaire cérébral. La plupart des stratégies que nous recommandons pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux contribueront également à réduire le risque de démence, un autre problème de santé grave lié à des problèmes vasculaires dans le cerveau », a déclaré Bushnell.

Le groupe de rédaction note qu’il était difficile de rédiger des recommandations axées sur la prévention d’un premier accident vasculaire cérébral. Il existe des limites à certaines des données probantes sur lesquelles reposent les lignes directrices, notamment le fait que de nombreux essais cliniques ont porté sur des adultes ayant déjà subi un événement cardiovasculaire pouvant inclure un accident vasculaire cérébral. Le groupe de rédaction a également identifié des lacunes dans les connaissances pour aider à éclairer les sujets de recherches futures.

Les lignes directrices soulignent la nécessité d’une évaluation des risques dans la prévention primaire des accidents vasculaires cérébraux et incluent l’utilisation d’outils de prévision des risques pour estimer le risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse afin que les patients reçoivent des stratégies de prévention et de traitement en temps opportun.

L’Association a récemment développé un nouveau système de prévision du risque d’événements liés aux maladies cardiovasculaires. (PRÉVENIR) calculateur de risque comme outil de dépistage qui peut aider à éclairer les décisions de traitement préventif.

Le calculateur PREVENT peut estimer le risque d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque sur 10 et 30 ans chez les personnes commençant à 30 ans, soit une décennie plus tôt que les équations de cohorte poolées, un autre calculateur de risque de MCV.

Selon l’American Stroke Association, connaître les signes avant-coureurs d’un accident vasculaire cérébral et les mesures préventives sont le meilleur moyen d’éviter les accidents vasculaires cérébraux et d’empêcher qu’ils ne se reproduisent. L’abréviation RAPIDE– pour le visage tombant, la faiblesse des bras, les difficultés d’élocution, le temps d’appeler le 911 – est un outil utile pour reconnaître les signes avant-coureurs d’un accident vasculaire cérébral et quand appeler à l’aide.

Plus d’informations :

Fourni par l’American Heart Association