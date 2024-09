Il sera plus facile d’entrer dans certains collèges et universités de Caroline du Nord. Ce que vous devez savoir.

Deux nouveaux programmes annoncés cette semaine permettront à des dizaines de milliers d’élèves du secondaire public de Caroline du Nord d’être plus facilement admis dans un collège ou une université pour l’année scolaire 2025-26.

Le système UNC et les universités et collèges indépendants de Caroline du Nord lancent un processus de candidature simplifié pour les lycéens qui ont une moyenne pondérée de 2,8. Les étudiants pourront prétendre à des places dans 32 collèges et universités et dans les 58 collèges communautaires sans avoir à remplir un long formulaire de candidature.

Le ministère de l’Instruction publique de l’État estime que 70 000 personnes âgées sont éligibles à cette nouvelle opportunité.

« Nous savons que souvent, l’un des obstacles à l’admission à l’université – qu’il s’agisse d’un diplôme de deux ou de quatre ans – est le processus de candidature », a déclaré la surintendante de l’État, Catherine Truitt, lors de la réunion du Conseil d’éducation de l’État jeudi. « Il s’agit d’une nouvelle initiative qui, espérons-le, améliorera l’accès à l’enseignement supérieur en simplifiant le processus de candidature. »

Il existe cependant une tension, car le DPI travaille avec le programme de l’UNC et non avec celui proposé par les collèges et universités privés.

Programme NC College Connect

Le système UNC a annoncé le lancement du programme NC College Connect jeudi. Le programme pilote permettra aux étudiants d’accéder plus facilement à l’une des six universités ou à l’un des collèges communautaires.

Les universités participantes sont :

▪ Université d’État d’Elizabeth City

▪ Université d’État de Fayetteville

▪ Université de Caroline du Nord à Asheville

▪ UNC-Greensboro

▪ Université de Caroline du Nord à Pembroke

▪ Université d’État de Winston-Salem

Les universités Elizabeth City State, Fayetteville State et UNC-Pembroke font partie du programme NC Promise Tuition. Cela signifie que les étudiants de premier cycle de l’État ne paient que 500 $ de frais de scolarité par semestre.

Les étudiants éligibles recevront une lettre par courrier début octobre concernant le programme. Ils peuvent utiliser leur compte College Foundation of North Carolina pour se connecter au portail de candidature à l’adresse NCCollegeConnect.org.

Les étudiants peuvent demander leur place en soumettant une demande simplifiée à chaque établissement qu’ils souhaitent fréquenter. Les étudiants seront encouragés à soumettre leur candidature pendant la semaine de candidature aux universités, du 21 au 27 octobre, pour éviter la plupart des frais de candidature.

Les étudiants seront contactés par ces écoles concernant les prochaines étapes à suivre.

Programme d’admission directe à l’UCNI

Mercredi, les collèges et universités indépendants de Caroline du Nord a annoncé son nouveau programme d’admission directe.

Les élèves éligibles pourront obtenir une acceptation plus immédiate dans 26 écoles participant au programme :

▪ Collège Barton

▪ Collège de l’Abbaye de Belmont

▪ Collège Bennett

▪ Collège Catawba

▪ Université de Chowan

▪ Université Gardner-Webb

▪ Collège de Greensboro

▪ Collège de Guilford

▪ Université Johnson C. Smith

▪ Collège Lees-McRae

▪ Université Lenoir-Rhyne

▪ Collège Livingstone

▪ Collège de Louisbourg

▪ Université de Mars Hill

▪ Collège Meredith

▪ Université Méthodiste

▪ Collège de Montreat

▪ Université Wesleyenne de Caroline du Nord

▪ Université Pfeiffer

▪ Université Shaw

▪ Université de St Andrews

▪ Université Saint-Augustin

▪ Université du Mont Olive

▪ Collège Warren Wilson

▪ Université William Peace

▪ Université de Wingate

Les étudiants pourront compléter leur demande simplifiée à www.ncicu.org.

Mais contrairement au programme NC Connect, les étudiants ne recevront pas de lettre du DPI les informant qu’ils sont éligibles au programme d’admission directe. Truitt a déclaré au groupe que l’envoi d’une lettre séparée perturberait les familles et affecterait le succès du programme NC Connect.

En conséquence, le NCICU demande aux directeurs de district et aux directeurs d’écoles secondaires de soutenir le programme. Le groupe distribuera également des manuels contenant des informations sur le programme à plus de 1 000 conseillers scolaires de Caroline du Nord.