Il sera déconseillé aux supporters de football suédois de porter les vêtements de l’équipe nationale lors de voyages à l’étranger

BRUXELLES : Il sera déconseillé aux supporters des équipes de football suédoises de porter des vêtements aux couleurs nationales lorsqu’ils voyagent à l’étranger à la suite du meurtre de deux supporters suédois avant un match de qualification pour le Championnat d’Europe en Belgique.

Au moins un des hommes abattus lundi lors de l’incident survenu à Bruxelles portait un maillot de football suédois.

Ils sont descendus d’un taxi non loin du stade Roi Baudouin, qui accueillait le match Belgique-Suède, et ont été pourchassés dans un bâtiment avant d’être abattus par un ressortissant tunisien qui a mis en ligne une vidéo affirmant que le Coran était « une ligne rouge pour laquelle il est prêt à se sacrifier.

La Suède a récemment élevé son niveau d’alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé en août après qu’une série d’autodafés publics du Coran par un réfugié irakien vivant dans le pays ait suscité des menaces de la part de groupes militants islamistes.

Lors d’une conférence de presse à Stockholm, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que « tout indique qu’il s’agit d’une attaque terroriste contre la Suède et contre les citoyens suédois, simplement parce qu’ils sont suédois ».

Martin Fredman, responsable de la sécurité de la fédération suédoise de football, a déclaré mardi qu’il serait conseillé aux supporters voyageant à l’étranger de ne pas porter la tenue bleue et jaune associée aux équipes sportives du pays.

« Il est vrai qu’un auteur a ciblé des citoyens suédois », a déclaré Fredman, « il serait donc répréhensible de ne pas suivre une recommandation selon laquelle nous devrions éviter (les vêtements de l’équipe suédoise) lorsque nous effectuons des voyages comme celui-ci. »

Fredman a déclaré qu’il n’avait reçu aucun conseil de la part des autorités belges avant le match de lundi.

La Confédération nationale des sports de Suède, un organisme qui supervise les différentes associations sportives du pays, a publié mardi une liste de ce qu’elle appelle des « mesures préventives » qui devraient être prises par ceux qui voyagent à l’étranger pour des événements sportifs.

Parmi eux figurait « la mesure dans laquelle on devrait être exposé à l’attirail suédois ».

Les joueurs suédois sont rentrés dans leurs clubs mardi après avoir pris un vol de nuit en provenance de Bruxelles suite à la suspension de leur match contre la Belgique à la mi-temps, alors que la nouvelle de la fusillade avait filtré.

L’équipe suédoise s’est rendue directement à l’aéroport une fois autorisée à quitter le stade, qui a été fermé à clé pendant deux heures et demie pour des raisons de sécurité avant que les autorités ne commencent le processus d’évacuation vers minuit.

Les derniers supporters suédois – au nombre d’environ 650, selon la fédération suédoise de football – ont quitté le stade vers 4 heures du matin sous la surveillance de la police, en compagnie de certains membres du personnel de la fédération.

Tous les hôtels où séjournaient les supporters suédois étaient également gardés par la police, a indiqué la fédération.

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a déclaré qu’une minute de silence serait observée mardi lors de tous les matches de qualification pour l’Euro 2024 en hommage aux victimes bruxelloises.

On ne sait toujours pas si le match Belgique-Suède se terminera à une date ultérieure. L’UEFA a déclaré qu’il était trop tôt pour prendre une décision et que « d’autres communications seront faites en temps voulu ».

La Belgique et l’Autriche se sont qualifiées pour le tournoi de l’année prochaine en Allemagne, mais les deux équipes peuvent encore remporter le groupe F.

L’équipe belge s’est dite « toujours dévastée » par ce qui s’est passé dans un pays frappé par plusieurs attaques extrémistes ces dernières années, notamment des attentats suicides en 2016 qui ont tué 32 personnes et en ont blessé des centaines d’autres dans le métro et l’aéroport de Bruxelles.

Alors que la Belgique se réveillait sous le choc, de nombreuses écoles sont restées fermées pour la journée alors que l’alerte terroriste pour Bruxelles a été portée du jour au lendemain à 4, l’échelle la plus élevée du pays, indiquant une menace extrêmement grave. Le niveau d’alerte dans la ville et dans le pays a été ramené à 3 après la neutralisation du suspect, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

« Nous souhaitons remercier tous les supporters présents dans le stade pour leur compréhension et leur soutien dans ces circonstances difficiles », a déclaré l’équipe nationale belge sur les réseaux sociaux. « Nos pensées vont aux Suédois, nous espérons que tout le monde rentrera chez lui sain et sauf. »

Le suspect de la fusillade a été abattu par la police mardi matin, a indiqué la ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et l’arme qui aurait été utilisée par l’homme a été retrouvée.

Les responsables du football suédois ont déclaré que les informations sur la fusillade, qui a également conduit à un autre ressortissant suédois grièvement blessé et transporté à l’hôpital, leur étaient parvenues juste avant le début du match et que les autorités et la police belges considéraient que le match devait être joué parce que le stade était vu. comme l’endroit le plus sûr pour les fans en visite.

Il a été décidé d’arrêter le match à la mi-temps.

Plus de deux heures après la suspension du match, un message est apparu sur le grand écran du stade disant : « Fans, vous pouvez quitter le stade sereinement ». Les tribunes se sont vidées les unes après les autres dans des rues remplies de policiers alors que la recherche de l’agresseur se poursuivait.

« Frustré, confus, effrayé. Je pense que tout le monde avait très peur », a déclaré Caroline Lochs, une fan anversoise.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a déclaré à la radio La Première que le match n’était pas considéré comme un match à haut risque.

« Nous avons été alertés du contexte au Moyen-Orient, mais pas des Corans brûlés », a déclaré Close. « Objectivement parlant, nous devons l’admettre. »

L’international belge Thomas Meunier, qui n’a pas joué lundi, a partagé son ressenti après le match.

« Faisons une prière pour les victimes et les personnes gravement influencées par le mauvais enseignement d’une religion. Que Dieu les aide à trouver le bon chemin », a écrit Meunier sur les réseaux sociaux.

L’équipe suédoise des moins de 18 ans, actuellement en Slovaquie, a décidé de ne pas disputer mardi le deuxième de ses deux matches internationaux pour des raisons de sécurité.

« Le match U18 en Slovaquie se jouerait dans une installation ouverte où le même niveau de contrôle n’est pas possible. Par conséquent, cela semble être une décision facile de renoncer à ce match aujourd’hui », a déclaré la fédération suédoise de football.

Un match de qualification des moins de 21 ans pour le Championnat d’Europe en Géorgie sera toutefois joué, a indiqué la fédération.

« Le match U21 en Géorgie dispose d’un dispositif de sécurité étendu autour du match et d’un délégué de l’UEFA désigné », a indiqué la fédération. « Depuis les événements d’hier à Bruxelles, les hôtes géorgiens ont pris des mesures de sécurité supplémentaires, ce qui nous permet de nous sentir en sécurité face à la situation là-bas. »

___

Douglas a rapporté de Sundsvall, en Suède.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Sylvain Plazy, Raf Casert, Lorne Cook à Bruxelles et Jan M. Olsen à Copenhague ont contribué à ce rapport.

___

Football AP : https://apnews.com/hub/soccer

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)