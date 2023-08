Il semble que Prigozhin ait reçu la punition promise par Poutine. Que fera ensuite le dirigeant russe ?

Lorsque les autorités russes ont annoncé mercredi que le chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, se trouvait à bord d’un jet privé qui s’est écrasé, la question n’était pas tant de savoir pourquoi il avait pu être tué, mais pourquoi un homme que le président Vladimir Poutine avait qualifié de traître n’avait pas été emmené. sorti plus tôt.

Les experts en politique et en sécurité estiment que ce qui semble être arrivé à Prigozhin envoie un signal fort : si l’un des membres de l’élite russe défie publiquement Poutine, il sera éliminé publiquement.

« Ce qui s’est passé semble confirmer le schéma général du régime de Poutine », a déclaré Sergey Radchenko, professeur à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies basée à Cardiff, au Pays de Galles.

« Vous avez des scorpions dans la bouteille. Poutine est le principal scorpion, et il s’en prend à ceux qui, selon lui, l’ont trahi. »

REGARDER | Que signifie pour Poutine la mort présumée d’Evgueni Prigojine ?

Ce que la mort d’Evgueni Prigojine pourrait signifier pour Poutine Avec la mort présumée d’Evgueni Prigozhin, Chris Brown de CBC analyse qui pourrait en être responsable et ce que la mort d’un allié devenu adversaire pourrait signifier pour le président russe Vladimir Poutine.

Ces derniers mois, Prigozhin, 62 ans, est devenu un critique de plus en plus virulent et colérique à l’égard de l’armée russe, pour ce qu’il considère comme des échecs sur le champ de bataille lors de l’invasion de l’Ukraine. En juin, la situation a débordé et Prigojine a conduit certains de ses combattants mercenaires hors d’Ukraine et en Russie pour cibler de hauts responsables de la défense.

Même si sa rébellion a finalement été annulée, les observateurs russes affirment que Poutine n’oublie pas et ne pardonne jamais.

Avec Prigozhin apparemment parti et d’autres hauts responsables de Wagner qui auraient également été tués dans l’accident de mercredi, des questions se posent sur ce que Poutine envisage de faire avec l’impitoyable groupe de mercenaires russes, qui a des combattants en Biélorussie et dispersés dans toute l’Afrique.

Des témoins ont entendu une explosion

Selon l’agence russe de l’aviation, Prigozhin et neuf autres personnes se trouvaient mercredi à bord d’un avion Embraer en route de Moscou vers Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé près du village de Kuzhenkino, à environ 350 kilomètres au nord-ouest de Moscou.

L’épave de l’avion privé lié au chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, est vue près du lieu du crash, dans la région de Tver, en Russie, le 24 août. (Marina Lysteva/Reuters)

Des témoins au sol ont rapporté avoir entendu au moins une explosion avant l’accident.

Vitlay Stepenok, 72 ans, a déclaré à un journaliste de Reuters proche des lieux qu’il avait entendu une forte détonation puis vu de la fumée blanche. Il a vu une aile s’envoler de l’avion avant qu’il ne glisse vers le sol.

Un autre homme, qui n’a donné que son prénom, Antaloy, a déclaré que la forte détonation entendue par les habitants n’était clairement pas du tonnerre.

« C’était un bruit métallique, disons-le ainsi », a-t-il déclaré. « J’ai déjà entendu des choses comme ça. »

Les spécialistes des urgences transportent un sac mortuaire près de l’épave du jet privé lié à Prigojine, dans la région de Tver en Russie, le 24 août. (Marina Lystseva/Reuters)

La disparition apparemment violente de Prigozhin couronne un arc étonnant qui a vu l’ancien condamné devenu traiteur du Kremlin devenir un chef mercenaire qui a envoyé des dizaines de milliers de condamnés combattre en Ukraine, pour ensuite dénoncer le ministère russe de la Défense pour son incompétence et sa corruption.

Le coup d’État des 23 et 24 juin, qui se serait déroulé à quelques centaines de kilomètres de Moscou, a été dramatique mais de courte durée. Par la suite, Poutine a promis une « punition inévitable ».

Cinq jours après que sa mutinerie ait été annulée – à la suite d’un accord apparemment négocié par la Biélorussie – Prigozhin a eu une réunion avec Poutine au Kremlin selon les responsables.

Pendant des semaines, il est apparu que Prigojine était capable de se déplacer librement.

À cette époque, de nombreux rapports faisaient état d’un avion appartenant à Wagner faisant la navette entre Minsk, Saint-Pétersbourg et Moscou.

REGARDER | La tentative de coup d’État en Russie : 36 heures de chaos :

Poutine et la mutinerie : 36 heures chaotiques en Russie Une mutinerie de courte durée orchestrée par le chef d’une armée de mercenaires russes a pris le Kremlin par surprise et soulève des questions sur la mainmise du président russe Vladimir Poutine sur le pouvoir. Terence McKenna de CBC explique comment cela s’est déroulé et les conséquences potentielles de la confrontation.

Prigozhin change de localisation

Lundi, Prigojine a posté une vidéo aux réseaux sociaux qui prétendaient le montrer quelque part en Afrique, avec un fusil à la main.

Il semblait libre de voyager sur le continent – ​​contrairement à Poutine, qui a été contraint de rester en Russie et de ne pas assister au sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud, en personne en raison d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale émis contre lui.

Dans la vidéo, Prigozhin était vêtu de camouflage et se vantait que Wagner rendait « la Russie encore plus grande sur tous les continents ».

Deux jours plus tard, les autorités russes ont déclaré que Prigojine, ainsi qu’un autre haut commandant de Wagner, Dmitri Outkine, et un allié de Prigojine nommé Valery Chekalov, figuraient sur la liste des passagers de l’avion qui s’est écrasé. Si cela est confirmé, cela signifie que l’échelon supérieur de Wagner a été anéanti lorsque l’avion s’est écrasé.

L’accident fait l’objet d’une enquête de la part des autorités russes.

Patrick Bury, un expert en sécurité à l’Université de Bath qui s’est entretenu avec CBC News via Zoom, a déclaré que les images de l’accident l’amènent à croire que l’avion s’est écrasé à cause d’un missile sol-air ou d’un engin explosif à l’intérieur. l’avion.

Radchenko a déclaré que si Prigozhin, Outkin et Chekalov voyageaient ensemble, cela signifie probablement qu’ils pensaient bénéficier d’une sorte de garantie de sécurité de la part du Kremlin. Radchenko a décrit l’accident comme un acte délibéré visant à décapiter Wagner, « ce qui a déclenché une guerre de gangsters qui attend que quelqu’un prenne le relais ».

Un combattant du groupe Wagner allume une bougie devant un mémorial de fortune avec des portraits d’Evgueni Prigojine et du commandant du groupe Wagner, Dmitri Outkine, à Novossibirsk, en Russie, le 24 août. (Reuters)

En tant que membre de accord signalé pour mettre fin à la mutinerie de juin, les poursuites pénales contre Prigozhin ont été abandonnées et il a dû être envoyé en exil en Biélorussie. Ses combattants ont eu la possibilité de se rendre en Biélorussie, de signer des contrats avec l’armée russe ou simplement de rentrer chez eux.

Wagner est toujours largement présent dans certaines régions du Moyen-Orient et d’Afrique, notamment en Syrie, au Mali et en République centrafricaine. Le mois dernier, Fonctionnaires biélorusses a déclaré que certains combattants de Wagner étaient dans le pays pour entraîner les forces spéciales près de la frontière polonaise.

Marina Miron, chercheuse postdoctorale au département d’études sur la guerre du King’s College de Londres, a déclaré à CBC News que Poutine attendait peut-être son heure pendant qu’il évaluait l’étendue du réseau de Prigozhin, à la recherche de personnes dans l’armée et les services de sécurité russes qui pourrait être sympathique au leader Wagner.

Mercredi, un groupe affilié à Wagner a annoncé que la mort de Prigozhin était imputable à des « traîtres à la Russie ». Sur Telegram, une plateforme en ligne largement utilisée en Russie, de nombreux messages contenaient des menaces voilées et des promesses de vengeance.

Une vidéo a été diffusée montrant trois combattants habillés en tenue de camouflage et portant des masques, avertissant que Wagner « se préparait et se préparait à nous recevoir ».

Miron a déclaré que Prigozhin avait des partisans fidèles, y compris parmi les « ultra-patriotes » qui souhaitent que la Russie libère toute sa puissance de feu contre l’Ukraine et l’Occident. Il avait également des partisans dans les rangs de l’armée russe.

Le même jour où Prigojine aurait été tué, des informations ont été rapportées, Sergueï Surovikine, un commandant décoré qui a dirigé l’opération militaire russe en Ukraine avant d’être nommé chef de l’armée de l’air, a été démis de ses fonctions. Surnommé « Général Armageddon » en raison de l’époque où il dirigeait les troupes russes en Syrie, Surovikin n’avait pas été vu publiquement depuis l’échec de la mutinerie de juin.

Sergueï Sourovikine, commandant des forces aérospatiales russes, a été démis de ses fonctions le 23 août. Il n’avait plus été vu en public depuis qu’Evgueni Prigojine avait déclenché sa mutinerie en juin. (Mikhail Metzel/Reuters)

Certains spéculaient que Surovikin avait soutenu le coup d’État de juin.

L’impact sur le pouvoir de Poutine n’est pas clair

Lorsque la nouvelle de l’accident d’avion a été annoncée mercredi, Poutine se trouvait dans la ville russe de Koursk, observant une minute de silence dans le cadre d’une cérémonie en mémoire des soldats qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jeudi, Poutine a présenté ses condoléances pour la mort de Prigozhin, soulignant qu’il connaissait le leader de Wagner depuis les années 1990.

Miron pense que Poutine a probablement un remplaçant pour diriger Wagner. Selon elle, l’un des avantages de séparer Wagner de l’armée est que les décès dans les rangs du groupe de mercenaires n’apparaîtront pas dans les statistiques officielles. De plus, les combattants de Wagner peuvent continuer à opérer dans l’ombre.

« Ils sont comme un couteau suisse », a déclaré Miron. « Ils disposent de nombreuses capacités qui transcendent celles d’une armée classique. »

Bury dit qu’on ne sait toujours pas exactement comment la mort présumée de Prigozhin affecte le pouvoir de Poutine et la stabilité de son gouvernement, sans parler de la poursuite de l’engagement militaire en Ukraine.

Cela laisse-t-il Poutine dans une position de force parce qu’il a désormais tiré un trait sur la récente instabilité et réaffirmé son contrôle ? Ou est-ce le début d’une fissure grandissante dans son autorité, et un problème qui ne fera qu’empirer ?

S’adressant à Reuters jeudi dans les rues de Moscou, les habitants ont exprimé diverses opinions sur le leader du groupe Wagner.

Certains disaient que Prigojine était un traître, d’autres disaient qu’il était un héros. Certains se demandaient s’il était vraiment mort.

Prigozhin « était en fait un maître des illusions », a déclaré un homme. « Peut-être qu’il n’est pas mort. Personne ne le sait encore. »