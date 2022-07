Il semble que nous soyons entrés dans un « ralentissement économique »

Le PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a déclaré mercredi lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre de la société que l’économie semble connaître une récession qui nuira à la publicité numérique, de sorte que la société mère de Facebook doit faire plus avec moins.

Les commentaires sont intervenus après que Meta, qui gère les réseaux sociaux dépendants de la publicité Facebook et Instagram, a divulgué des bénéfices et des revenus du deuxième trimestre inférieurs aux estimations des analystes. Les rivaux des médias sociaux Snap et Twitter ont annoncé la semaine dernière des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

“Les tendances d’engagement sur Facebook ont ​​généralement été plus fortes que prévu et la forte croissance de Reels continue de stimuler l’engagement sur Facebook et Instagram”, a déclaré Zuckerberg lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. “Cela dit, nous semblons être entrés dans un ralentissement économique qui aura un large impact sur le secteur de la publicité numérique. Il est toujours difficile de prédire la profondeur ou la durée de ces cycles, mais je dirais que la situation semble pire que il y a un quart d’heure.”

Plus tôt mercredi, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux de référence de 75 points de base et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la croissance des dépenses de consommation avait considérablement ralenti. Mais il a dit qu’il ne croyait pas que les États-Unis soient actuellement en récession et que le Bureau national de la recherche économique n’a pas statué sur le moment d’une éventuelle récession.

Cela n’a pas empêché Meta, Alphabet parent de Google et d’autres entreprises technologiques de réduire leurs plans d’embauche.

“C’est une période qui demande plus d’intensité et je m’attends à ce que nous fassions plus avec moins de ressources”, a déclaré Zuckerberg.

En mai, la société a déclaré aux médias qu’elle réduisait le ralentissement de la croissance des effectifs. Lors de la conférence téléphonique de mercredi, Zuckerberg a élaboré.

“Notre plan est de réduire régulièrement la croissance des effectifs au cours de l’année prochaine”, a-t-il déclaré. De nombreuses équipes vont se rétrécir afin que nous puissions transférer l’énergie vers d’autres domaines au sein de l’entreprise et je veux donner à nos dirigeants la possibilité de décider au sein de leurs équipes où doubler, où combler l’attrition et où restructurer les équipes.”

Sheryl Sandberg, chef de l’exploitation sortante de Facebook, a déclaré lors de l’appel de mercredi que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la normalisation du commerce électronique après une explosion pendant Covid continuent de freiner la croissance de l’entreprise, et l’inflation et l’incertitude concernant une récession ajoutent à la complexité.

“Malgré les défis actuels, je suis très confiant pour le long terme”, a déclaré Sandberg. “Nous sommes confrontés à un ralentissement cyclique, mais sur le long terme, le marché de la publicité numérique continuera de croître. Les annonceurs iront là où ils obtiendront le meilleur retour sur investissement et la capacité de piloter leur activité. Nous pensons que nous continuerons à nous montrer très favorablement par rapport à d’autres options publicitaires.”

Le climat économique difficile est pris en compte dans les prévisions de Meta pour le troisième trimestre, a déclaré David Wehner, directeur financier sortant de la société.

Les actions Meta ont chuté de 4% après les heures suivant l’appel.

