Il semble plus probable que tous les modèles d’iPhone 17 obtiendront (enfin) des écrans 120 Hz

Apple limite les écrans à taux de rafraîchissement élevé à ses modèles d’iPhone Pro depuis 2021, malgré le fait que même les téléphones Android bon marché offrent cette fonctionnalité. Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles tous les modèles d’iPhone 17 pourraient bénéficier de cette fonctionnalité, et maintenant une autre source a corroboré ces affirmations.

Actualités ET citant une source industrielle, rapporte que tous les modèles d’iPhone 17 dont le lancement est prévu l’année prochaine seront équipés d’écrans LTPO. Cette technologie d’écran, qui permet un taux de rafraîchissement élevé avec des ajustements granulaires, est limitée aux modèles Pro d’Apple depuis 2021. Il semble donc plus probable que tous les modèles d’iPhone 17 auront un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un taux de rafraîchissement élevé offre une expérience plus fluide sur papier, en particulier lors du défilement, de la visualisation des animations du système et de la lecture de jeux prenant en charge des fréquences d’images élevées. Les écrans LTPO diffèrent également des écrans LTPS conventionnels des iPhones standards en offrant un taux de rafraîchissement extrêmement faible, jusqu’à seulement 1 Hz dans certaines situations (par exemple lors de la lecture d’un ebook ou de l’utilisation d’un affichage permanent). Un taux de rafraîchissement plus faible entraîne une consommation d’énergie réduite. L’utilisation d’écrans LTPO présente donc des avantages, même si vous ne vous souciez pas d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.