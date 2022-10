“Il semble impensable que nous soyons confrontés à une apocalypse nucléaire” | Nouvelles du monde

Il y a maintenant une crainte tangible parmi les citoyens ukrainiens que la Russie puisse cibler le pays avec une frappe nucléaire, selon Oksana Koshel, résidente de Kyiv et contributrice de Ukraine War Diaries.

Cette semaine, le Kremlin a annexé quatre régions d’Ukraine, à la suite de référendums dénoncés par l’Occident comme une imposture.

Cette décision a vu le président Vladimir Poutine déclarer sa souveraineté sur les régions et fait suite à une récente déclaration visant à protéger les territoires russes par tous les moyens à sa disposition.

Cliquez pour vous abonner à Ukraine War Diaries partout où vous obtenez vos podcasts

Mais dans le contexte plus large des revers militaires russes importants, il y a maintenant une crainte tangible en Ukraine que la guerre soit sur le point d’entrer dans une nouvelle phase mortelle avec la stratégie de champ de bataille existante du Kremlin qui continue de patauger.

Image:

La résidente de Kyiv, Oksana Koshel, enregistre un journal audio détaillant la vie dans une zone de guerre depuis l’invasion russe



“Au cours de ces derniers jours, les discussions sur un danger nucléaire ont atteint des niveaux sans précédent”, explique Oksana dans la dernière édition du podcast Sky News Ukraine War Diaries.

“Ainsi, différentes sources d’information publient des instructions sur ce qu’il faut faire et comment se comporter – il semble impensable que nous soyons confrontés à une apocalypse nucléaire dans les jours, mois ou même années à venir.

“C’est juste insondable.”

Mercredi, une scène avec des écrans vidéo géants a été installée sur la Place Rouge de Moscou, avec des panneaux d’affichage proclamant “Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia, Kherson – Russie!”

Les analystes ont déclaré que toute annexion de Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson ferait entrer la guerre dans une nouvelle phase dangereuse et fait suite à des scènes de panique dans le pays alors que des milliers de personnes tentent de fuir le pays dans le but d’éviter un décret de mobilisation fixé à 300 000 personnes. nouveaux conscrits pour la guerre.

Image:

Vladimir Poutine a déclaré à l’Occident que sa menace d’utiliser des armes nucléaires n’était pas du bluff



“Nous avons rencontré notre voisin qui est en fait un ami très proche à nous”, a poursuivi Oksana. “Elle est revenue à son appartement pour prendre des vêtements d’hiver chauds car ils sont maintenant situés à l’ouest de l’Ukraine, dans les montagnes.

“Et nous avons demandé s’ils pensaient qu’ils reviendraient bientôt à Kyiv? Parce que je veux dire que les enfants vont à l’école … et elle a dit” non, je ne me sens pas en sécurité “.

“Et Seva [my husband] et moi étions comme ‘quel est votre genre de préoccupation principale?’ Et il s’est avéré que c’était une frappe nucléaire.”

Par les créateurs du StoryCast primé de Sky News, Ukraine War Diaries est un podcast hebdomadaire qui suit ceux qui vivent sur la nouvelle ligne de front de l’Europe et ceux qui y ont échappé.

Producteur : Robert Mulhern

Promotion numérique et écriture supplémentaire : David Chipakupaku