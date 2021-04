Cette fois, apparaissant à la radio et à l’émission El Larguero, Perez a nié que la compétition de séparation, qui ne compte plus que quatre de ses 12 membres fondateurs, soit terminée.

« Si quelqu’un pense que la Super League est morte, a-t-il tort? Absolument, » il hésita.

«Nous allons continuer à travailler et ce que tout le monde pense être le mieux émergera.

« Le projet est en attente. La Super League existe toujours », Insista Perez.

Florentino Perez: «Le #SuperLeague n’est pas mort, il est en stand-by et nous travaillerons sur le projet. Les 12 clubs fondateurs ont signé le même contrat ». 🚨 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 avril 2021

« Je ne pense pas [the other clubs] sont encore partis. Il est clair dans le contrat que vous ne pouvez pas partir. La plupart des personnes impliquées sont des réalisateurs qui connaissent ce monde. « il ajouta.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi un groupe restreint devrait avoir le droit d’établir un tournoi aussi fermé, Perez a déclaré: « Ces équipes ont gagné ça. »

« Ce sont les équipes qui ont mérité cela au cours des 20 dernières années. Elles ont le plus grand succès sur les réseaux sociaux et le plus de fans », argumenta-t-il.

Florentino Perez: « Les gens disent que ce n’est pas une question de mérite du football, mais c’est faux. Ces 15 clubs l’ont mérité sur le terrain, ils ont remporté des trophées depuis 20 ans. Comment pouvez-vous dire qu’ils ne l’ont pas mérité? » pic.twitter.com/ABJ1t5giI9 – SPORTbible (@sportbible) 21 avril 2021

Puis interrogé sur les raisons pour lesquelles les membres de son club, où il vient de remporter une troisième élection sans contestation, n’ont pas été consultés sur sa décision, Perez est passé en mode défensif.

« Dois-je aussi leur demander quels joueurs signer? » se moqua-t-il.

« Si nous disons aux fans du Real Madrid que nous jouerons contre l’une des équipes de Manchester ou de Barcelone chaque semaine, pensez-vous qu’ils diront » non « ?

« Ne pensez-vous pas qu’ils aimeraient – tout le reste reste inchangé – jouer de grosses équipes au lieu de ces matches qui ne sont pas intéressants avant les quarts de finale?

« Il y a des matchs que j’ai du mal à regarder, » il admit.

La Super League selon les mots de Florentino Perez: pic.twitter.com/h3pJ3pzgA1 – Football B / R (@brfootball) 21 avril 2021

Avouer qu’il avait été fait « triste et déçu, » Perez a marqué la Ligue des champions « obsolète » et a exprimé son choc face à la réaction généralisée qui a suivi l’annonce de dimanche.

« Nous travaillons sur ce projet depuis trois ans », a-t-il révélé, « [But] Je n’ai jamais vu autant d’agressivité, c’est comme si elle était orchestrée, ça nous a tous surpris. «

« Je suis dans le football depuis 20 ans, c’est une agression que je n’ai jamais vue de ma vie. Nous avons eu des menaces, c’est comme si nous avions tué quelqu’un, tué le football. »

En train de passer en mode conspiration, il semble que Perez blâme l’une des six équipes de Premier League qui avait froid aux pieds pour avoir provoqué un effet domino.

« Quelqu’un dans le groupe anglais n’avait pas beaucoup d’intérêt, et cela est devenu contagieux, » dit Perez.

« L’un d’eux n’a jamais été convaincu …[The English clubs] laissé à cause de l’atmosphère. L’UEFA a fait un show. C’était comme si nous lâchions une bombe atomique. Peut-être que nous ne l’avons pas bien présenté et expliqué, mais ils ne nous en ont pas non plus donné l’occasion. «

«Les fans de Chelsea? Il y avait 40 personnes à l’extérieur de Stamford Bridge … et si vous voulez, je vous dirai qui les a emmenées là-bas. »- Florentino Perez lors des manifestations de mardi à Stamford Bridge pic.twitter.com/ohAkVr90sW – Football B / R (@brfootball) 21 avril 2021

« Il y avait 40 [Chelsea supporters] et je peux vous dire qui les a mis là-bas, « Perez a hurlé sur une manifestation de fans devant Stamford Bridge quelques heures avant le retrait du club de l’ouest de Londres.

« [It’s] la même personne qui a donné à Cadix [anti-Super League] t-shirts, « Perez a allégué, dans un clin d’œil à la tête de la Liga et souvent à l’ennemi juré Javier Tebas.

« Ce n’est pas normal. Le football est un monde de valeurs », il a déclaré.

Florentino Perez à El Larguero: «Il est impossible de faire des signatures comme Mbappé et Haaland – en général, pas pour le Real Madrid – sans le #SuperLeague». 🚨⚪️ – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 21 avril 2021

Sid, le plus bizarre, c’est que Florentino parle généralement rare. Et maintenant, il semble déséquilibré, ce qui ne lui ressemble pas du tout. C’est le signe d’un homme qui est complètement réticent et incapable d’accepter la réalité et d’accepter la défaite – Rahul Kalvapalle (@Kalvapalle) 22 avril 2021

Avec un dernier perle encore en lui, Perez, qui aurait juste offert à David Alaba un contrat de cinq ans, 556000 $ par semaine, était catégorique sur le fait que de grandes signatures telles que Kylian Mbappe et Erling Haaland « n’existera pas sans la Super League ».

« Pas pour Madrid ou pour qui que ce soit. C’est impossible si l’argent ne coule pas. »

J’ai tout appelé d’un « pitre » à un « fou » par les spectateurs des médias sociaux, Perez a également été comparé à « un parent âgé qui jette des bêtises folle à chaque fois qu’il ouvre la bouche ».

« Ce qui est bien comme une figure de parodie inoffensive, » il a été continué.

« Moins si vous pensez que c’est une bonne idée de rompre avec 150 ans de tradition footballistique et de faire de lui le leader de votre nouveau culte. »

Florentino Perez hein? Comme un parent âgé qui jette des bêtises folles à chaque fois qu’il ouvre la bouche. Ce qui est bien comme une figure de parodie inoffensive. Moins si vous pensez que c’est une bonne idée de rompre avec 150 ans de tradition footballistique et de faire de lui le leader de votre nouveau culte. pic.twitter.com/fTCPmuIC1b – Layth (@ laythy29) 22 avril 2021

« La chose la plus étrange est que Florentino parle rarement, » a souligné quelqu’un d’autre.

«Et maintenant, il semble déséquilibré, ce qui ne lui ressemble pas du tout. C’est le signe d’un homme qui est complètement réticent et incapable d’accepter la réalité et d’accepter la défaite.