Il semble bien que FineWoven soit mort

Il semblerait qu’Apple ait déjà abandonné FineWoven. Après avoir lancé la marque FineWoven avec une série de coques et d’accessoires de très mauvaise qualité l’année dernière, il semble qu’Apple ait choisi de ne pas sortir de nouvelles coques avec ce matériau pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro. Apple a également arrêté de proposer des coques FineWoven pour la gamme iPhone 15 sur son site Web.

Alors qu’Apple a sorti des produits FineWoven pour l’iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, Apple Watch et même AirTags l’année dernière, au moment où j’écris ces lignes, les seuls produits FineWoven que je peux trouver sur la boutique en ligne d’Apple sont les Portefeuille iPhone FineWoven avec MagSafequi est actuellement vendu en quatre couleurs pour 59 $, et un porte-clés AirTag à 35 $Bien que FineWoven n’ait pas complètement disparu, il semble qu’il ne soit plus là pour très longtemps. Mais au moins il y a des étuis Beats maintenant.