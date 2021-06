Il s’avère que MoviePass était encore plus sombre que nous le pensions

Vous vous souvenez de MoviePass ? Vous vous souvenez de cette brève et glorieuse période au cours de laquelle 3 millions d’entre nous ont payé environ dix dollars par mois pour voir les films que nous voulions dans les salles ? Rappelez-vous à quoi ressemblait le service eu être trop beau pour être vrai dès le début, et à la fin ça l’était ? Rappelez-vous comment nous avons eu l’impression que cela devait simplement être une sorte d’arnaque?

Eh bien, nous avions raison. Il ne fait aucun doute que l’ère MoviePass – qui a culminé au début de 2018 – a été, rétrospectivement, une période d’accalmie pour les cinéphiles habituels. Apparemment, c’était aussi une période définie par un comportement frauduleux et une fraude possible : le New York Times a rapporté le 8 juin que, selon les récentes accusations de la Federal Trade Commission contre MoviePass, il y avait beaucoup d’affaires discutables en cours. Et certains semblent assez illégaux.

Si vous n’êtes allé voir qu’un ou deux films par mois en utilisant MoviePass (ou, bien sûr, si vous ne vous êtes jamais abonné), vous n’avez peut-être pas été au courant d’une étrangeté avant la fermeture définitive du service en 2019. Mais pour les personnes qui utilisé leur abonnement d’une manière parfaitement raisonnable – voir jusqu’à un film dans un cinéma par jour, comme explicitement autorisé par les propres termes et conditions du service, au moins jusqu’à ce qu’il commence à changer les choses sans avertissement – MoviePass a commencé à devenir problématique bien avant la fin .

Les billets pour certains films ne seraient pas disponibles, ou ils seraient soumis à des frais « premium ». Votre mot de passe peut être mystérieusement réinitialisé, grâce à une sorte d’« activité non autorisée » sur votre compte. On vous a peut-être dit que vous aviez été sélectionné au hasard pour télécharger une photo de votre talon de billet via l’application pour « vérification », mais l’application ne fonctionnerait pas et votre compte serait fermé. Ou vous essayez d’annuler votre abonnement, pour découvrir qu’il a été réactivé sans votre permission.

Les abonnés MoviePass qui ont commencé à se sentir étouffés par la carte de débit rouge signature du service n’étaient pas seuls – et maintenant nous savons que leur instinct n’était pas faux non plus.

La FTC a depuis découvert que de nombreux problèmes et cerceaux de MoviePass étaient intentionnels. Tel que rapporté par le New York Times, MoviePass a accepté le 7 juin de régler avec la FTC les accusations selon lesquelles la société aurait sciemment trompé ses clients les plus actifs afin de réduire ses propres coûts.

Un bref rappel du fonctionnement de MoviePass : à son apogée, vous « achetiez » un billet de cinéma dans un kiosque ordinaire dans le hall d’un théâtre, en utilisant la carte de débit MoviePass spécialement conçue pour le « payer ». La machine crachait un ticket (en théorie de toute façon), et vous iriez voir votre film. Pendant ce temps, MoviePass rembourserait au cinéma le coût total du billet, qui, selon l’endroit où vous vous trouviez aux États-Unis et l’heure de la journée, commençait à environ 9 $ et jusqu’à 17 $ dans un marché comme New York. Chaque mois, MoviePass vous facture des frais d’abonnement d’environ 10 $. En substance, MoviePass vendait des billets à prix très réduit à ses clients.

Comme je l’ai détaillé à l’époque, il s’agissait d’un modèle commercial manifestement insoutenable, mais la fin de partie présumée de MoviePass était d’accroître rapidement sa clientèle en réduisant considérablement son prix d’abonnement à un niveau inférieur à celui d’un Célibataire billet de cinéma sur presque tous les marchés – le service avait coûté jusqu’à 50 $ par mois les années précédentes – puis a fait peser son poids sur les annonceurs et partenaires potentiels. La baisse des prix est survenue après que la société d’analyse de données Helios et Matheson ont acheté MoviePass, et la société a haussé les sourcils pour avoir fait allusion à des plans pour extraire et même vendre les données de ses abonnés.

Il était également probable, comme je l’ai écrit, que MoviePass misait sur la stratégie séculaire des magazines sur papier glacé consistant à vendre des abonnements à des prix très réduits afin d’attirer des annonceurs lucratifs qui souhaitent atteindre une large base d’abonnés. Dans le cas de MoviePass, il semblait que le service espérait approcher les studios de cinéma et les chaînes de cinéma avec des propositions de partenariats, de relations commerciales et d’accords de partage des bénéfices, ainsi que tirer parti de son énorme base d’utilisateurs pour conclure ces accords. En effet, certains de ses mouvements commerciaux l’ont confirmé.

Cependant, le succès de MoviePass dépendait toujours de la consolidation de ces grandes relations lucratives avant qu’il n’épuise sa propre réserve d’argent, car l’entreprise subissait effectivement une perte sur chaque client qui s’inscrivait. Et en ce qui concerne les abonnés qui utilisaient le service quelques fois par mois (ou quelques fois par semaine, comme certains l’ont fait), MoviePass perdait un parcelle d’argent.

Il a donc essayé de ralentir ses utilisateurs avancés, ce que la plainte de la FTC suggère qu’il a fait de trois manières différentes.

Premièrement, à partir d’avril 2018, MoviePass a invalidé les mots de passe d’environ 75 000 utilisateurs expérimentés, affirmant qu’il « détectait une activité suspecte ou une fraude potentielle ». C’était un mensonge. Et lorsqu’un client essayait de réinitialiser son mot de passe – une chose très raisonnable à faire – il rencontrait des problèmes techniques. Soit ils seraient envoyés vers un lien invalide pour effectuer la réinitialisation, soit ils ne recevraient pas du tout d’e-mail de réinitialisation, ou le lien de réinitialisation n’accepterait pas leur adresse e-mail comme valide. Par coïncidence, le célèbre service client de MoviePass serait alors insensible ou indisponible.

Selon la FTC, seulement environ la moitié des utilisateurs ont pu réinitialiser leur mot de passe en une semaine. Et le PDG de MoviePass, Mitch Lowe, et le président Ted Farnsworth savaient tout à ce sujet, selon un ensemble de points à couper le souffle dans la plainte officielle de la commission, qui cite la communication de l’entreprise :

une. Lorsque Lowe et Farnsworth ont présenté le programme d’interruption à d’autres dirigeants de l’intimé MoviePass, un dirigeant a averti que le programme d’interruption de mot de passe « ciblerait tous nos gros utilisateurs » et qu’« il y a un risque élevé que cela attire l’attention de la FTC (et de l’État AG) et pourrait revigorer leur remise en question de MoviePass, cette fois du point de vue de la protection des consommateurs. (Souligné dans l’original). b. Un autre exécutif a accepté, mettant en garde contre «FTC peurs: Tout [the other MoviePass executive’s] notes sur FTC et PR [public relations] le feu sont mes principales préoccupations car je pense que le contrecoup des relations publiques enflammera les trucs de la FTC. » (Souligné dans l’original). c. En réponse à ces préoccupations, Lowe a répondu : « D’accord, je comprends. Alors laisse[’]Essayez ceci avec un petit groupe. Laisser[’]s disent 2% de nos utilisateurs de volume le plus élevé.

La deuxième façon dont MoviePass a arnaqué les clients en avril 2018 consistait à demander à environ 20% de ses utilisateurs les plus actifs – environ 450 000 personnes – de télécharger des photos de leurs talons de billets pour approbation. (Je devais le faire au moins une fois.) Ces utilisateurs ont été informés qu’ils avaient été « choisis au hasard » pour se soumettre à cette fastidieuse « vérification », mais selon la FTC, Lowe a personnellement déterminé combien de personnes feraient partie de l’initiative. . « Lowe savait que le programme de vérification des billets était trompeur et comprenait son effet négatif sur les consommateurs », note la plainte.

C’est parce que le problème est survenu lorsque vous avez réellement essayé de faire ce que MoviePass a demandé. Le processus ne fonctionnait pas sur de nombreux systèmes d’exploitation de smartphones, et le logiciel de vérification du service échouait souvent. Une fois de plus, le célèbre service client de MoviePass était lent à répondre aux plaintes, ce qui signifiait que les clients n’étaient pas en mesure d’utiliser le service pour lequel ils payaient et devaient acheter un billet par d’autres moyens. Enfin, si la vérification échouait pour une raison quelconque, le compte de l’abonné serait annulé.

La troisième stratégie louche déployait un « fil de déclenchement », qui limitait certains utilisateurs à voir un certain nombre de films par mois, puis coupait leur service une fois qu’ils atteignaient le maximum. Cette limite n’a pas été annoncée ou annoncée, et n’apparaissait pas dans les conditions d’utilisation du compte. Les abonnés seraient regroupés selon la fréquence à laquelle ils utilisaient MoviePass, et une fois qu’ils auraient dépassé leur allocation secrète, ils ne pourraient plus utiliser leur abonnement avant le mois suivant, pour des raisons qui n’ont jamais été précisées.

Selon la FTC, le « fil de déclenchement » était généralement activé pour les utilisateurs qui allaient voir plus de trois films par mois, Lowe fixant la référence des trois films.

La plainte de la FTC comprend également des allégations selon lesquelles les numéros de carte de crédit de certains abonnés ont finalement été exposés dans une violation de données, ce qui ressemble presque à une coda pour toute la saga ridicule. Pourtant, pour les utilisateurs de MoviePass, il est peu probable que les détails de la plainte soient surprenants. Au moment où le service a finalement été fermé en septembre 2019, il avait perdu la confiance de la plupart des abonnés (dont beaucoup avaient auparavant – et sans succès – tenté d’annuler leur abonnement) et était devenu pour beaucoup le symbole d’une entreprise mal gérée, semblable à Icare. idée qui volait bien trop près du soleil.

Dans le même temps, l’ascension et la chute de MoviePass a ouvert la voie à des programmes d’abonnement à des billets de cinéma plus mesurés et raisonnables tels que AMC Stubs, qui – du moins avant Covid – semblaient pouvoir apporter une certaine stabilité à l’industrie du cinéma. (Nous verrons ce qui se passera ensuite à mesure que la pandémie diminuera.) Pour l’instant, cependant, les plaintes de la FTC et la décision de MoviePass de régler, au minimum, aident à valider les sentiments de bon nombre de ses clients les plus fidèles: l’accord était clairement trop beau pour être vrai, mais c’était merveilleux tant que cela a duré.