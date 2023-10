Il s’avère que l’Oklahoma est de retour après une victoire éclatante à la rivière Rouge ; Marée montante dans l’Ouest

En fait, c’est l’Oklahoma qui est de retour.

Bien sûr, les Sooners ne sont pas partis depuis longtemps.

La dernière rivalité de la rivière Rouge dans le Big 12 avant de passer à la Conférence du Sud-Est semblait être une chance pour le Texas n°3 de prétendre être la meilleure équipe du pays.

Au lieu de cela, au Cotton Bowl samedi, l’entraîneur de deuxième année de l’Oklahoma, Brent Venables, a obtenu son première victoire de signature et les Sooners, classés 12e, se sont imposés comme prétendants aux éliminatoires du football universitaire.

Les Longhorns avaient l’air plutôt bien aussi. Pas de panique, fans du Texas. De la façon dont se déroule le reste du Big 12, les Longhorns et les Sooners pourraient se diriger vers un match revanche à Jerry World le 2 décembre lors du match de championnat du Big 12.

Caricatures politiques

Le commissaire du Big 12, Brett Yormark, devra être présent pour celui-là. Droite?

Il a naturellement sauté Red River, mais le commissaire de la SEC, Greg Sankey, était à la Texas State Fair pour prendre un gâteau en entonnoir et découvrir l’une des rivalités les plus légendaires du football universitaire au Cotton Bowl, à 22 miles à l’est de ce stade chic où les Cowboys de Dallas. jouer.

Il y a bien longtemps, Sankey était commissaire de la Conférence de Southland et vivait non loin du parc des expositions d’Allen, au Texas, mais il n’était jamais allé à Red River.

« Je passais devant moi avec une grande admiration et je me demandais ce qui se passait là-dedans. C’est donc une occasion amusante de le voir aujourd’hui », a déclaré Sankey.

Le Texas et l’Oklahoma étaient tous deux invaincus en entrant dans le match pour la première fois depuis 2008. Mais ce sont les Longhorns, au cours de la troisième année sous la direction de l’entraîneur Steve Sarkisian, qui ont attiré plus d’attention au cours du premier mois de la saison, s’imposant en Alabama et s’ébattant sur trois adversaires hétérosexuels depuis.

L’Oklahoma avait également été dominant, menant le pays en termes de marge de victoire avec 36 points par match, mais n’avait pas encore affronté une autre équipe classée. Alors, à quel point ces Sooners sont-ils bons, se demandent beaucoup ? Ils n’ont joué à personne !

C’était une bonne leçon : ce n’est pas tant qui vous jouez qui compte, mais comment vous jouez. Les Sooners faisaient partie du top 10 caché en vue du plan.

Venables a rapidement apaisé les craintes des fans de l’OU après que l’ancien coordinateur défensif de Clemson ait aligné une équipe qui n’a pas pu affronter l’année dernière.

Venables a inversé de manière agressive la liste laissée par Lincoln Riley cette intersaison, apportant une classe de recrutement parmi les 10 meilleurs et 17 transferts à reconstruire autour du quart-arrière Dillon Gabriel.

« C’est le gars le plus calme que j’ai jamais côtoyé au poste de quart-arrière », a déclaré Venables à propos de Gabriel. Tout un compliment venant d’un gars qui a entraîné des équipes avec Deshaun Watson et Trevor Lawrence.

Le transfert de l’UCF, arrivé la saison dernière et qui a raté Red River en raison d’une blessure, a fait de ce qui sera probablement sa seule apparition au Cotton Bowl une apparition mémorable, lançant pour 285 verges et courant pour 113. Il est le premier joueur de l’histoire de Red River à lancez sur au moins 250 mètres et courez sur au moins 100.

Pardonnez au Texas s’il repart en pensant qu’il laisse quelqu’un s’enfuir. Trois revirements et un premier et un but sur le 1 qui n’a produit aucun point feront cela.

« Nous n’avons pas joué notre meilleur football aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian. « Ce qui est prometteur, c’est que nous savons que nous pouvons mieux jouer qu’aujourd’hui. Et nous allons. »

Le plafond est encore haut pour les Longhorns, qui n’ont jamais participé aux séries éliminatoires et recherchent depuis plus d’une décennie un retour dans les programmes d’élite du pays.

La plupart du temps, l’Oklahoma a accumulé les titres du Big 12 et les apparitions en séries éliminatoires.

Juste au moment où il semblait que les Longhorns étaient en mesure d’être une dernière fois les meilleurs du Big 12 et le nouveau jouet le plus brillant de la SEC, les Sooners ont montré qu’ils n’étaient pas près de rester longtemps en bas.

Alors que l’avenir de la SEC était exposé à Dallas, c’est la même vieille chanson avec les membres actuels de la conférence.

Le numéro 11 de l’Alabama (5-1, 3-0) occupe la tête du classement de la division Ouest, la seule équipe de la division sans défaite, après que le Tide ait obtenu un autre match encourageant de Jalen Milroe et battre Texas A&M.

Personne n’essaie de vendre cette équipe de Crimson Tide comme étant autre chose que défectueuse ; limité en attaque, solide en défense et sujet aux erreurs. L’Alabama a écopé de 14 pénalités contre A&M, dont une qui a effacé un touché sur un retour de panier bloqué.

« Ce match pourrait être un record pour moi, en termes de ratés et de victoire », a déclaré l’entraîneur de Tide, Nick Saban, aux journalistes.

Mais plus vous regardez le reste de la SEC West, plus Bama est beau.

L’Alabama a déjà battu A&M et le Mississippi.

La défense du LSU n°23 est une débâcle, même si Jayden Daniels mène l’une des meilleures attaques du pays et cela a suffi à a battu le n°21 du Missouri.

L’Arkansas, l’État du Mississippi et Auburn ressemblent à des équipes qui se contenteront de remporter six ou sept victoires.

À l’Est, la Géorgie n’a pas été à son meilleur en septembre, mais si les doubles champions en titre peuvent s’occuper du Kentucky n°20 samedi soir, ils seront la seule équipe invaincue de la conférence.

Un autre match de championnat Alabama-Géorgie SEC n’est pas encore inévitable, mais c’est le scénario le plus probable.

AUTOUR DU PAYS : Le numéro 4 de l’Ohio State a fracassé le bouton de Marvin Harrison Jr. pour sortir du funk contre le Maryland. Les Buckeyes étaient menés 17-10 au début du troisième quart et ont marqué les 27 derniers points, Harrison fournissant l’essentiel de l’offensive avec huit attrapés pour 163 verges. … Le calendrier ne prévoit pas de nombreux matchs phares, mais n’oubliez pas le quart de Caroline du Nord Drake Maye dans la course Heisman. Peut-être passé 442 yards et trois touchdowns contre Syracuse et obtiendra une plus grande scène la semaine prochaine contre le n°17 ​​Miami. … L’UTSA a accueilli le quart-arrière Frank Harris, qui a raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure au pied, et le senior de sixième année a lancé pour 338 et trois scores. contre Temple. Il est encore temps pour les Roadrunners (2-3, 1-0) de disputer l’American Athletic Conference. … UCLA a discrètement mis en place l’une des meilleures défenses du pays. Edge Rusher Laiatu Latu et les Bruins a infligé au numéro 13 de l’État de Washington sa première défaite de la saison, n’accordant que 216 verges au total et un touché offensif.