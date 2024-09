Il s’avère que le soutien de Taylor Swift pourrait en fait nuire à Kamala Harris

Taylor Swift is the world’s most popular pop star, selling out show after show, racking up mind-blowing tour grosses and setting record after record. And even she can’t make a difference by sharing her political opinions.

Swift recently endorsed Kamala Harris and Tim Walz in an Instagram post, saying she’d done her research and would be voting for Harris. The decision to speak out publicly has received mixed reactions, to put it mildly. Some prominent public figures have criticized Swift for « gaslighting, » while the media breathlessly reported that there’d been a surge in interest in voter registration thanks to her post.

A new poll from YouGov though, suggests Swift’s endorsement may have actually hurt the Harris campaign instead of helping it. What a twist that would be.

La publication de Taylor Swift ne fait pas bouger les choses pour Harris

Selon le sondage YouGov, publié samedi, seuls 8% des électeurs étaient « quelque peu » ou « beaucoup plus susceptibles » de voter pour la candidate démocrate après la publication de Swift. Mais 20% d’entre eux ont déclaré qu’ils étaient « quelque peu » ou « beaucoup moins susceptibles » de voter pour Harris depuis que Swift a annoncé son soutien.

La grande majorité des sondés, soit 66 pour cent, ont déclaré que le choix de Swift n’aurait aucune incidence sur leur choix de candidat. Lorsqu’on leur a demandé si le soutien de Swift leur serait bénéfique ou néfaste, 32 pour cent ont estimé qu’il serait bénéfique pour Harris, tandis que 27 pour cent ont estimé qu’il ne ferait aucune différence.

Ce qui est peut-être encore plus important, c’est que 41 % des personnes interrogées ont déclaré que Swift ne devrait pas parler de politique, contre 38 % qui ont déclaré qu’elle devrait faire des recommandations. Les gens en ont assez de voir des célébrités partager leurs opinions politiques.

En outre, 34 % des personnes interrogées se sont décrites comme des fans, voire des super fans, de Swift. L’écrasante majorité de ces 34 % étaient des femmes… et de toute façon inscrites au parti démocrate.

C’est le problème de Swift quand elle décide de parler de politique, surtout quand ses opinions sont si peu éclairées : elle prêche des convertis. Ses fans sont des jeunes femmes, surtout des femmes célibataires, qui penchent en majorité vers la gauche. Mais de nouveaux auditeurs potentiels pourraient facilement être rebutés par le fait que Swift partage ses opinions politiques. La majorité des personnes interrogées qui ont répondu spécifiquement ne voulaient pas qu’elle parle de politique, après tout.

Alors, qu’a-t-elle gagné en soutenant Harris ? Ses fans de gauche auraient voté pour Harris de toute façon, elle aurait peut-être rebuté des auditeurs potentiels ou perdu la confiance de fans indécis à propos de sa musique.

Swift est tellement célèbre que les conséquences de cette promotion ne risquent pas d’avoir des conséquences néfastes. Mais elle et Harris n’en ont rien tiré. Mais un C pour l’effort.